La Teva Web renueva su estatus como Google Partner Premier 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 26 de febrero de 2026.-

Google estableció el programa Google Partners con el objetivo de garantizar que las agencias que gestionan publicidad en su plataforma cumplan con los más altos estándares de calidad. Dentro de este programa, el nivel Premier Partner es la distinción más elevada, reservada exclusivamente para aquellas agencias que destacan por su desempeño excepcional.

La Teva Web ha renovado su estatus como Google Partner Premier 2026, consolidándose nuevamente entre el 3% las mejores agencias Google Ads en España. Este logro representa la continuidad de un compromiso de más de nueve años con la excelencia, manteniendo esta acreditación desde 2017 y destacándose por su enfoque en los resultados y la satisfacción de sus clientes.

Un reconocimiento difícil de obtener

Conseguir el Google Partner Premier no es tarea fácil. Para alcanzarlo, las agencias deben cumplir una serie de exigentes criterios establecidos por Google, entre ellos el volumen de inversión, la capacidad de diversificación en las campañas y, especialmente, el impacto tangible en el crecimiento y la retención de clientes.

¿Qué aporta este reconocimiento a los clientes?

Más allá de la visibilidad que supone este reconocimiento, ser Google Partner Premier implica una serie de ventajas clave para los clientes de La Teva Web:

Resultados respaldados por Google: La certificación garantiza que las campañas publicitarias de La Teva Web generan resultados efectivos que impulsan el crecimiento de los negocios de sus clientes.

Acceso a beneficios exclusivos: La agencia tiene acceso a herramientas avanzadas y descuentos que permiten optimizar al máximo la inversión en publicidad digital.

Soporte priorizado de Google: Los clientes de La Teva Web disfrutan de acceso anticipado a nuevas funcionalidades y herramientas innovadoras, lo que les permite mantener la competitividad en un entorno digital en constante evolución.

Expertos certificados: El equipo de La Teva Web cuenta con la certificación en todas las categorías de Google Ads, desde búsqueda y shopping hasta display, vídeo y aplicaciones móviles.

El proceso para llegar a ser Google Partner Premier

Google revisa anualmente los resultados de las agencias y selecciona aquellas que se destacan en áreas como la innovación, el crecimiento constante de sus clientes y la diversificación de estrategias publicitarias. La Teva Web ha demostrado su capacidad para captar y fidelizar clientes con campañas personalizadas, rentables y de alto rendimiento.

La implementación de estrategias más allá de la búsqueda, la diversificación de los formatos publicitarios y una eficaz gestión del presupuesto son las claves para maximizar el retorno de inversión y garantizar el éxito de las campañas.

Una agencia preparada para llevar tu negocio al siguiente nivel

Las empresas que buscan optimizar su presencia digital y mejorar sus resultados comerciales pueden confiar en La Teva Web. Como Google Partner Premier, la agencia está perfectamente capacitada para crear estrategias de publicidad digital adaptadas a las necesidades y objetivos de cada cliente.

Sobre La Teva Web

La Teva Web es una agencia de diseño web y marketing digital con sede en Barcelona y más de 20 años de experiencia. Desde sus inicios, su misión ha sido ayudar a empresas y profesionales a dar el salto al mundo digital, combinando diseño web y estrategias de marketing digital eficaces. A lo largo de los años, ha consolidado su posición como una de las principales agencias en la integración de diseño y marketing digital, destacando especialmente en SEO y SEM. Su equipo multidisciplinar ofrece soluciones a medida, combinando la consultoría estratégica, el diseño innovador y las mejores prácticas de marketing digital para ofrecer el mejor servicio para cliente.

