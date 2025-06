The Romanach: un espacio donde el arte y la estética se convierten en una experiencia transformadora

(Información remitida por la empresa firmante)

Una nueva Galería de Arte con una propuesta innovadora y disruptiva nace en el corazón de Madrid

Madrid, 30 de junio de 2025.- The Romanach, la nueva galería de arte situada en la calle Orellana, 12, abre sus puertas con una propuesta disruptiva en el corazón de Madrid. Lejos de ser una galería tradicional, The Romanach es un espacio donde la estética no es un adorno, sino un detonante: un lugar de pensamiento y reflexión, donde el arte se discute y la belleza incómoda.



Bajo la dirección de Almudena Basabe, la galería se presenta como un club privado camuflado de escaparate, un lugar donde la fricción estética es el motor de sus exposiciones. En su inauguración, The Romanach da paso a la exposición 'Diálogos Digitales – Pasado y Presente', un proyecto que explora la intersección entre lo tradicional y lo innovador, cuestionando las fronteras entre la artesanía y la tecnología.



"No representamos artistas, representamos ideas" declara Basabe. En The Romanach, cada exposición es una escena distinta, un espacio donde la fricción estética entre disciplinas, tiempos y materiales busca generar una experiencia que no se agote en la vista. Aquí, la belleza busca provocar una reflexión profunda. El rojo intenso que cubre el suelo de la galería representa una idea, una declaración que marca el inicio de un recorrido sensorial.



"La fricción estética ocurre cuando algo te atrae, pero no puedes ubicarlo del todo. Es esa tensión que te inquieta y te provoca. En The Romanach, jugamos con esa tensión entre lo clásico y lo digital, lo artesanal y lo impreso, lo bello y lo inquietante" añade Basabe.



La misión principal de The Romanach es crear espacios de pausa y resonancia. Cada exposición está diseñada para ofrecer una experiencia que invite no solo a mirar, sino a quedarse, a reflexionar y a sentir. No se trata de un arte fácil ni complaciente, sino de una belleza transformadora, que deja huella más allá de la imagen.



Con la mirada puesta en el futuro, The Romanach tiene como objetivo consolidarse como un espacio singular en el panorama artístico de Madrid. Su ambición es seguir construyendo un ecosistema donde lo estético, además de contemplarse, se convierte en una forma de conocimiento.



Sobre The Romanach

The Romanach es una galería de arte contemporáneo ubicada en el corazón de Madrid, en la calle Orellana, 12. Más que un espacio expositivo, es un club privado con escaparate, dedicado a la experimentación estética y al diálogo entre disciplinas, materiales y tecnologías. Fundada por Almudena Basabe, su misión es ofrecer experiencias artísticas que provoquen la reflexión y transformen la percepción del arte y la belleza.



