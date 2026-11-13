The Social Alchemy presenta cinco perfumes nicho creados para combinarse

Experience Set y los cinco perfumes de The Social Alchemy. - The Social Alchemy

(Información remitida por la empresa firmante)

La firma española reinventa la alta perfumería de autor con cinco perfumes nicho creados desde su origen para llevarse en solitario o combinarse entre sí sobre la piel, permitiendo componer casi 800 fragancias irrepetibles con una fijación real de entre ocho y doce horas

Madrid, 13 de noviembre de 2026.- En una época en la que el lujo contemporáneo ha dejado de medirse por los logotipos visibles para refugiarse en lo íntimo, la firma española The Social Alchemy desembarca en el mercado nacional con una propuesta que transforma el hábito diario de perfumarse: cinco perfumes nicho de autor concebidos expresamente para llevarse en solitario o combinarse entre sí sobre la piel.



Frente a las composiciones cerradas de la perfumería comercial —que llevan a compartir el mismo aroma estandarizado—, The Social Alchemy acerca al tocador actual la tradición histórica del layering: el arte de unir distintas bases olfativas sobre los puntos de pulso para construir una fragancia propia e irrepetible.



Cinco bases de alta perfumería y casi 800 combinaciones posibles

Su primera colección denominada, Experience Set (Serie Zero), reúne en un Set de cinco perfumes de 30 ml cada uno (150 ml en total) un fondo de armario olfativo completo. Cada creación funciona como un perfume de autor independiente y, a la vez, guarda armonía con las cuatro restantes:



• A · Ambroxan: cristal mineral limpio, cedro blanco y almizcle luminoso que aportan un efecto de 'segunda piel' y proyectan la estela del resto de notas.



• B · Bergamota: cítrico recién cortado fijado sobre maderas nobles y ámbar suave para prolongar la frescura durante toda la jornada.



• C · Cacao: cacao puro sin exceso de dulzor, fundido con haba tonka y maderas ambaradas para los meses de otoño e invierno.



• D · Damascone: rosa contemporánea, peonía fresca y flor de azahar de carácter sedoso y atemporal.



• E · Elemi: sándalo cremoso, palo santo y resinas balsámicas pensadas para dejar huella al caer la noche.



Aplicados de forma individual o combinados en parejas y tríos, los cinco perfumes permiten componer casi 800 fragancias distintas, formuladas con una concentración del veinticinco por ciento de esencia pura que alcanza una fijación en piel de entre ocho y doce horas.



Cómo se combinan sobre la piel: sin reglas fijas ni miedo a equivocarse

El gesto de creación está pensado para perder el miedo a experimentar desde el primer día: al haber sido formulados desde su origen para armonizar entre sí, no existen recetas buenas ni malas; una combinación puede gustar más o menos según el momento, pero el resultado sobre la piel siempre funciona. Cada persona puede llevar cualquiera de los cinco perfumes en solitario o combinar dos bases directamente sobre el cuello, las muñecas, la nuca, los antebrazos, —dejando que se asienten sin frotar—; por ejemplo, uniendo las notas cítricas de Bergamota con el efecto limpio de Ambroxan por la mañana, o sumando la calidez del Cacao sobre las maderas de Elemi al caer la noche.



"El objetivo de este lanzamiento era devolverle al perfume su dimensión personal y creativa. Si la forma de vestir expresa la identidad de cada persona, el aroma no tiene por qué seguir siendo uniforme. Con cinco grandes bases creadas para entenderse entre sí, es posible optar por un registro cítrico y luminoso por la mañana y otro ambarado y envolvente por la noche", señalan desde la dirección creativa de The Social Alchemy en España.



Asesoramiento olfativo digital antes de abrir el Set

Para acompañar la elección de cada receta, la marca ha integrado en su plataforma web una Pirámide Olfativa interactiva en cuatro pasos —donde cada usuario selecciona sus notas de salida, corazón y fondo para conocer al instante su combinación recomendada— junto con un Perfumista Particular digital que traduce preferencias sensoriales, en una fórmula concreta.



Coincidiendo con el inicio de la campaña de Navidad en España, la firma presenta el Experience Set como una alternativa dentro del segmento de regalo de alta perfumería: al reunir las cinco familias olfativas principales —limpia, cítrica, cálida, floral y amaderada— en un mismo Set de cinco perfumes, reduce el margen de error habitual al regalar una fragancia a ciegas.



Acerca de The Social Alchemy

The Social Alchemy (The Social Alchemy S.L.) es una firma de alta perfumería de nicho nacida en España y especializada en layering contemporáneo. Su colección inaugural, Experience Set · Serie Zero (5 30 ml, 165,00 € con impuestos y envío 24/48 h incluidos en toda España), está disponible en España y la Unión Europea a través de su tienda online oficial.

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