Tiempos Convulsos, especializado en Revolución Francesa, firma por ÑTV España con carácter indefinido

Fotografía Capítulo Primero - Santiago García Lucio

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 18 de septiembre de 2026.- La producción de divulgación histórica dirigida por Santiago García Lucio, Experto en Revolución Francesa Nacional e Internacional, combina un formato audiovisual en YouTube con publicaciones especializadas sobre la Revolución Francesa en el medio digital. Con más de 250.000 lectores mensuales, ÑTV España se ha configurado como uno de los periódicos más influyentes en castellano

La serie de divulgación histórica especializada en la Revolución Francesa, Tiempos Convulsos, dirigida y presentada por Santiago García Lucio, Experto en Revolución Francesa Nacional e Internacional, ha ampliado su colaboración con el medio digital ÑTV España para desarrollar publicaciones, hoy por hoy, con carácter indefinido.



El proyecto combina una producción audiovisual de ocho episodios para YouTube con una línea de contenidos especializados en prensa pensado para el periódico nacional ÑTV España.



Un proyecto centrado en la Revolución Francesa

Tiempos Convulsos nació en 2024 como un proyecto de divulgación orientado al estudio de la Revolución Francesa y la relación con diferentes aspectos de la sociedad actual.



La producción audiovisual (noviembre de 2024) se estructuró en ocho episodios, incluyendo un teaser y una presentación. El contenido se encuentra disponible a través del canal de Tiempos Convulsos en YouTube.



Colaboración con ÑTV España

La segunda vertiente del proyecto se desarrolla en el ámbito de la prensa mediante la publicación de contenidos especializados en ÑTV España. La colaboración ha dado lugar a diferentes artículos firmados por Santiago García Lucio sobre cuestiones relacionadas con la Revolución Francesa y sus consecuencias históricas.



Entre dichos contenidos figuran trabajos dedicados a la Francia prerrevolucionaria, la organización territorial del Antiguo Régimen, la reorganización de Francia después de la Revolución y a diferentes episodios vinculados con la monarquía francesa y Maximilien Robespierre.



El acuerdo contempla la continuidad de estas publicaciones actualmente de manera indefinida, con contenidos centrados en ámbitos como la geografía postrevolucionaria y otros aspectos relacionados con el periodo histórico estudiado por Santiago García Lucio.



Proyección internacional del proyecto

Tiempos Convulsos también ha desarrollado actividades de difusión fuera de España siendo presentado en países como México, Chile, Argentina, Venezuela y Colombia. Asimismo, Santiago García Lucio ha participado en entrevistas y publicaciones relacionadas con su especialización en la Revolución Francesa.



El proyecto también ha contado con una entrevista realizada por Barbie Shields, conocida por sus entrevistas a personalidades de diferentes ámbitos, dentro de la actividad de Estudio Caliente Producciones —Carlos Sobera, Carmen Lomana, Álvaro de Marichalar, el Padre Ángel, José Miguel Gaona, Javier Urra, Rafael Amargo, Francisco Franco III, Rafa, cantante de La Unión—.



La organización señala que esta aparición contribuyó a ampliar la visibilidad del proyecto.



Además de los contenidos audiovisuales y de prensa, la iniciativa ha generado alrededor de una treintena de artículos especializados sobre la Revolución Francesa publicados en diferentes medios.



Una producción audiovisual y editorial

Tiempos Convulsos cuenta con la participación de Atlántida Productions en su producción audiovisual. —una de las mejores Productoras Cinematográficas del país, quien ya trabajase para marcas tan reputadas como Rodrigo Hernández, flamante Balón de Oro del fútbol mundial, Hiba Abouk, expareja del extraordinario futbolista marroquí, Achraf Hakimi o el siempre laureado cantante español Alejandro Sanz—.



El proyecto mantiene así dos vías de difusión diferenciadas: el formato audiovisual, desarrollado a través de YouTube, y el formato editorial, mediante publicaciones especializadas en ÑTV España.



Con la ampliación del presente acuerdo con carácter indefinido, el proyecto prevé mantener esta segunda línea de contenidos centrados en la Revolución Francesa y en las transformaciones político-sociales y territoriales vinculadas a este periodo histórico.







Contacto

Nombre contacto: Santiago

Descripción contacto: Tiempos Convulsos

Teléfono de contacto: 690 034 856



