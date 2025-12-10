TIS ayuda a los equipos de tesorería a gestionar la transición a ISO 20022 tras el plazo bancario de 2025

TIS ayuda a los equipos de tesorería en transición a ISO 20022 - Treasury Intelligence Solutions

La compañía ofrece servicios avanzados de conversión y automatización para evitar fallos en pagos, rechazos y problemas de conciliación derivados de los nuevos formatos, permitiendo a las empresas adaptarse sin reemplazar sistemas ni interrumpir sus operaciones

Berlín, 10 de diciembre de 2025.- Treasury Intelligence Solutions (TIS), una plataforma líder en la nube para pagos y gestión de tesorería, está preparando a las organizaciones para el futuro con servicios especializados de traducción tras la reciente fecha límite de noviembre de 2025 para ISO 20022. En un momento decisivo para la industria financiera, SWIFT exige ahora que los bancos migren sus mensajes de pagos transfronterizos a ISO 20022. Como consecuencia, los equipos de tesorería ya están observando diferencias en cómo sus bancos envían y reciben información de pago. Adaptarse a estos cambios requerirá un enfoque estratégico para modernizar sistemas y procesos.



ISO 20022 sustituye un mosaico de normas antiguas por un único estándar para estructurar los datos de pago. El nuevo estándar universal está diseñado para reducir confusiones entre mercados, mejorar la calidad de los datos y ofrecer el nivel de transparencia que los reguladores de todo el mundo esperan hoy.



La transición a pagos ISO 20022 requiere tiempo y visión estratégica, especialmente porque muchos sistemas heredados, ERP y sistemas de pago no fueron creados para manejar datos estructurados. Actualizarlos demanda planificación y coordinación entre múltiples equipos internos.



"ISO 20022 supone un cambio significativo para la industria, pero no debería alterar la operativa diaria de las empresas", afirmó Wouter De Bie, director de Tecnología de TIS. "Nuestra prioridad es hacer que esta transición sea fluida. Al aprovechar la capacidad de nuestra plataforma para traducir archivos de pago a formatos específicos de cada banco y completar automáticamente los campos requeridos por ISO, damos a los equipos de tesorería la flexibilidad de adaptarse a su propio ritmo. Este enfoque garantiza estabilidad, reduce el riesgo y permite cumplir con las nuevas normas sin costosas renovaciones de sistemas ni soluciones de última hora."



La plataforma de TIS utiliza más de 140.000 perfiles bancarios específicos para ofrecer una amplia cobertura de formatos ISO. Además, una innovadora solución basada en IA aborda requisitos particulares del estándar, como la información de direcciones estructuradas para beneficiarios corporativos. Las empresas que comiencen ahora a actualizar sus datos y flujos de pago estarán mejor preparadas para los cambios más profundos que vienen. Quienes no lo hagan podrían enfrentarse a problemas como truncamiento de mensajes, pagos rechazados y tiempos de procesamiento más lentos a medida que los formatos no estructurados se eliminan gradualmente.



"Estamos viendo ya los beneficios de anticiparse a ISO 20022", señaló Jon Paquette, director de Estrategia de TIS. "Las organizaciones que usan nuestra plataforma han implementado los cambios impulsados por los bancos sin fallos en pagos ni costosos retrabajos, y también están aprovechando nuestras capacidades de conversión de estados de cuenta para evitar interrupciones en conciliación y aplicaciones de caja a medida que los bancos eliminan los formatos MT e introducen CAMT. Esto demuestra que, con las herramientas adecuadas, las empresas pueden prepararse para la adopción total de ISO según sus propios plazos —manteniendo la estabilidad mientras cumplen con los estándares en evolución".



TIS ayuda a CFOs, tesoreros y equipos financieros a transformar su flujo de caja global, su liquidez y sus funciones de pago. Desde 2010, su plataforma en la nube, premiada y respaldada por un modelo de servicio líder, permite a todo el departamento financiero colaborar de forma más eficaz y alcanzar la máxima eficiencia, automatización y control. TIS impulsa un rendimiento superior en áreas clave como previsión de caja, capital circulante, pagos salientes, mensajería financiera, prevención del fraude, cumplimiento en pagos y más.



Las empresas interesadas en saber cómo TIS puede apoyar la transición a ISO 20022, pueden ponerse en contacto ca través del siguiente link.



