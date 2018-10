COMUNICADO: Tixeo, la solución única de videoconferencia segura llega a España para luchar contra el ciberespionaje

Publicado 09/10/2018 12:21:19 CET

Tixeo, líder europeo en videoconferencia segura, anuncia la apertura de una nueva oficina en España. Presente en Francia (sede social) desde hace más de 14 años y en Alemania, la empresa confirma su voluntad de reforzar su presencia en toda Europa. Maribel Poyato, responsable de la oficina en España, estará a cargo del mercado español

El cibercrimen y el espionaje industrial son una verdadera plaga para las empresas de Europa y del mundo, y España no se salva: en 2017, el Centro Criptológico Nacional (adscrito al CNI) detectó una media de 3.000 ciberincidencias al mes, de las cuales una parte significativa estaba relacionada con el espionaje virtual [1] . La videoconferencia, cuyo uso aumenta constantemente en las organizaciones, también es objeto de ataques informáticos, en particular a través de los protocolos SIP o H.323. Además, el 90% de la oferta del mercado no es europea, estando sujeta a regulaciones extranjeras que obligan a configurar capacidades de escucha en los sistemas de videoconferencia (backdoors), facilitando el espionaje a entidades maliciosas. No existe ninguna oferta de videoconferencia europea, segura y soberana, salvo Tixeo.

Seguridad y confidencialidad total con la videoconferencia Tixeo

La videoconferencia segura Tixeo ha sido diseñada para cumplir con los más estrictos requisitos de seguridad y privacidad de las organizaciones. Durante más de 14 años, los equipos de I+D de Tixeo han desarrollado un conjunto de mecanismos innovadores que proporcionan un nivel de seguridad sin precedentes para las reuniones online.

En particular, la solución ofrece un verdadero cifrado de extremo a extremo de las comunicaciones (vídeo/audio/chat/datos) en videoconferencias multipunto, así como un cifrado de los enlaces de comunicación entre el cliente y el servidor. Se comprueba toda la cadena de certificación, evitando así cualquier ataque por inyección de certificados. Otra ventaja de seguridad: no hay que abrir puertos para utilizar la solución, la política de seguridad de la red no se ve afectada. Por último, a diferencia de las soluciones de videoconferencia no europeas, en las soluciones de Tixeo no se han implementado capacidades de escucha o puertas traseras (backdoors).

Tixeo es la primera solución de videoconferencia que ha recibido el 04/03/2017 de la Agencia Francesa de Seguridad de los Sistemas de Información (ANSSI) el visado de seguridad para la calificación a nivel elemental y la certificación CSPN [2] de su producto Tixeo Server versión 11.5.2.0 (decisión de calificación n°1606).

Calidad, video-colaboración y máxima interoperabilidad

Además del alto nivel de seguridad que proporciona para las reuniones online, la solución Tixeo se adapta fácilmente a las necesidades y usos de las empresas. Ofrece videoconferencia de alta definición y una experiencia de usuario óptima en todas las condiciones de red gracias a su exclusiva tecnología SVC on Demand.

Tixeo hace que el trabajo de los empleados sea más fácil y productivo con una amplia gama de herramientas de colaboración como el uso compartido de aplicaciones y escritorios, el control remoto de ordenadores, la transferencia de archivos encriptados de extremo a extremo, la grabación en directo y la transmisión en tiempo real, el chat seguro y la mensajería corporativa integrada.

Tixeo sigue siendo una solución de videoconferencia universal: TixeoGateway permite una perfecta interoperabilidad con los sistemas de videoconferencia tradicionales H.323 / SIP (llamadas entrantes y salientes), sin necesidad de abrir ningún puerto. Este módulo también soporta el estándar H.239 que permite a los usuarios de estos sistemas tradicionales compartir contenidos en una reunión Tixeo. La solución está disponible en Windows, macOS, Linux, iOS y Android.

Las empresas y organizaciones españolas tienen ahora la posibilidad de elegir una solución de videoconferencia fácil de implantar y utilizar, garantizando la total confidencialidad de las reuniones. Renaud Ghia, CEO de Tixeo, añade "estoy encantado de poder anunciar la apertura de una nueva oficina de Tixeo en Madrid. Las empresas españolas podrán beneficiarse de la única solución de videoconferencia segura. Este nuevo paso subraya nuestra ambición de posicionarnos a nivel global en el mercado de la video-colaboración, ofreciendo un nivel de seguridad sin precedentes".

Tixeo ofrece a las organizaciones la posibilidad de probar su solución de forma gratuita durante 30 días .

Descargar el dossier de prensa: https://www.tixeo.com/wp-content/uploads/2018/10/Tixeo_dossier-de-prensa-ES_20181009.pdf

Sobre Tixeo

Tixeo desarrolla desde hace más de 14 años soluciones innovadoras de videoconferencia segura. La solución Tixeo permite organizar reuniones por videoconferencia en HD/4K desde cualquier sistema: Windows, macOS, iOS, Android o Linux, ofreciendo al mismo tiempo funciones avanzadas de colaboración. La seguridad a todos los niveles se tiene en cuenta desde su concepción (Secure by design). Tixeo está disponible en servidor compartido en la nube, en servidores internos o en servidor dedicado en la nube (ofertas TixeoCloud, TixeoServer o TixeoPrivateCloud respectivamente). A estas ofertas se les puede añadir el servicio de conectividad H.323 / SIP TixeoGateway (incluido en TixeoCloud y opcional en las demás ofertas).

Tixeo ofrece también la opción llave en mano con TixeoRoom, ofreciendo además del software la posibilidad de equipar nuevas salas y reduciendo los gastos de instalación y gestión asociados a los equipos propietarios.

La tecnología francesa Tixeo cuenta con la certificación CSPN y cumple con las normas de la ANSSI (Agencia Nacional de la seguridad de los sistemas de información francesa).

Tixeo es reconocido por la sencillez, calidad y seguridad de sus soluciones.

Para saber más sobre Tixeo: www.tixeo.com

[1] Fuente: La Vanguardia : El CNI detecta 3.000 ciberincidentes al mes y centra su preocupación en el espionaje virtual y la guerra híbrida , 18/09/2018

[2] CSPN: Certificación de seguridad de primer nivel

Contacto

Nombre contacto: Maribel Poyato

Descripción contacto: spain@tixeo.com

Teléfono de contacto: 912 69 45 05