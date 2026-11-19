'Los de toda la vida'. Así conecta Carioca con grandes y pequeños a través de la nostalgia y el color - Carioca

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de noviembre de 2026. - Carioca, la histórica firma italiana de materiales para colorear, dibujar y escribir, presenta su nuevo spot de corte nostálgico y emotivo. Se trata de una pieza audiovisual con la que la compañía lanza un mensaje claro, directo y cargado de afecto: siempre han estado ahí. La mítica caja de plástico transparente de 36 rotuladores en manos de un emocionado niño de los años ochenta sirve como punto de partida, ejercicio de memoria colectiva y activador de algunos de los mejores recuerdos de nuestra infancia.

De los estuches de los ochenta a las mesas de dibujo de hoy

La evocación nostálgica viaja al presente, el protagonista es ahora un adulto que ha formado su propia familia y que, pese al paso de los años, no olvida sus orígenes creativos ni las tardes dedicadas a imaginar sobre el papel. En este nuevo escenario, las diferentes gamas de productos de la marca acompañan cada etapa del desarrollo, demostrando que crecer con Carioca sigue siendo una experiencia enriquecedora, feliz y, lo mejor de todo, compartida.

Un homenaje a las generaciones que siguen compartiendo su creatividad en familia

Con este lanzamiento, Carioca rinde homenaje y muestra su gratitud a todas aquellas generaciones que han crecido de su mano. Pequeños artistas que hoy son padres orgullosos, familias y grupos de amigos que llevan décadas llenando sus días de color y creatividad. Y la marca lo celebra reivindicando su lugar en los hogares, porque siempre ha estado ahí, porque son los de toda la vida.

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