Tomás Elías González Benítez - Tomás Elías González Benítez

(Información remitida por la empresa firmante)

El diseñador venezolano Tomás Elías González Benítez presenta una lectura actualizada sobre cómo la funcionalidad, la sostenibilidad y la tecnología han transformado el diseño interior en las últimas décadas

Madrid, 2 de marzo de 2026.- El diseño de interiores vive una de las transformaciones más profundas de su historia reciente. Lo que antes se concebía como un ejercicio estético centrado en la decoración, hoy se ha convertido en una disciplina estratégica que integra bienestar, sostenibilidad, tecnología y experiencia del usuario.



El diseñador Tomás Elías González Benítez, referente latinoamericano en interiorismo contemporáneo, presenta un análisis detallado sobre esta evolución y su impacto en la forma en que las personas habitan sus espacios.



Según Tomás Elías González Benítez, la transición del diseño interior refleja cambios sociales, culturales y tecnológicos que han redefinido la relación entre las personas y su entorno. "El diseño ya no se limita a embellecer un espacio; ahora debe mejorar la vida de quienes lo habitan", afirma el diseñador.



Evolución del diseño de interiores moderno según Tomás Elías González Benítez

Durante gran parte del siglo XX, el diseño de interiores estuvo marcado por el ornamento y la búsqueda de impacto visual. Sin embargo, en las últimas décadas, la funcionalidad ha tomado el protagonismo.



La optimización de la circulación, el aprovechamiento de la luz natural y la creación de ambientes que favorecen el bienestar se han convertido en prioridades.



El minimalismo también ha tenido un papel determinante. Su filosofía —basada en la calma visual, la limpieza formal y la eliminación de lo innecesario— ha influido incluso en quienes no se consideran minimalistas.



Tecnología, sostenibilidad y diseño emocional: los pilares del interiorismo actual

La digitalización ha revolucionado la forma de proyectar y visualizar espacios. Herramientas como el modelado 3D, la realidad virtual y los renders hiperrealistas permiten anticipar resultados con precisión y mejorar la comunicación con los clientes. Esta evolución ha democratizado el diseño y ha reducido errores en obra.



"Diseñar con responsabilidad ambiental ya no es una opción, es una obligación profesional", señala Tomás Elías González Benítez.



Finalmente, el diseño emocional ha ganado protagonismo. Los espacios ya no solo deben ser funcionales y estéticos: deben conectar con las personas. La creación de ambientes que transmitan sensaciones, recuerdos y bienestar se ha convertido en una tendencia clave. Cada proyecto es ahora una narrativa personal.



Un sector en transformación constante

Diversos informes internacionales confirman esta evolución. Organismos como el Design Council y certificaciones como LEED han documentado el impacto de la sostenibilidad, la tecnología y el bienestar en el diseño interior contemporáneo. Estas tendencias no solo responden a cambios estéticos, sino a una transformación profunda en la forma de vivir y trabajar.



La visión de Tomás Elías González Benítez posiciona al diseño de interiores como una disciplina estratégica que acompaña la vida contemporánea.



Tomás Elías González Benítez es un diseñador de interiores venezolano especializado en espacios contemporáneos, sostenibles y centrados en el bienestar. Con una trayectoria internacional, combina estética, funcionalidad y tecnología para crear proyectos residenciales y comerciales que reflejan identidad y equilibrio. Su trabajo se caracteriza por una visión humana del diseño y una constante investigación sobre tendencias globales.

Contacto

Nombre contacto: Tomás Elías González Benítez

Descripción contacto: Tomás Elías González Benítez

Teléfono de contacto: 685832125