TOP 10 Mejores Agencias Go to Market - Escuela Europea de Empresa

(Información remitida por la empresa firmante)

El estudio reconoce a las agencias mejor preparadas para impulsar la salida al mercado de empresas B2B

Madrid, 2 de julio.- Lanzar un producto, entrar en un nuevo mercado o captar clientes en un sector altamente competitivo requiere mucho más que una buena campaña de marketing. Es necesario definir una estrategia de go to market (GTM), es decir, el plan que establece cómo una empresa llevará su producto o servicio hasta su cliente ideal, qué propuesta de valor ofrecerá, a través de qué canales llegará al mercado y cómo convertirá ese interés en oportunidades reales de negocio.



Con el objetivo de identificar a las consultoras mejor preparadas para afrontar este reto, la Escuela Europea de Empresa (EEE) ha publicado el estudio 'TOP 10. Mejores agencias de Go to Market de España en 2026', un análisis que reconoce a las firmas con mayor capacidad para diseñar e implementar estrategias de entrada al mercado adaptadas al nuevo entorno digital. El ranking está encabezado por Dobuss, Hubler y BeBrand.



Cambios en el proceso de toma de decisiones

El informe destaca que el comportamiento de compra B2B ha cambiado de forma significativa durante los últimos años. En muchos sectores, gran parte del proceso de decisión ya se produce antes del primer contacto con el equipo comercial, por lo que disponer de una estrategia de go to market definida resulta determinante para identificar a los clientes potenciales adecuados, optimizar la inversión comercial y acelerar la generación de oportunidades.



Además, la inteligencia artificial está impulsando una nueva generación de estrategias GTM. Las agencias más avanzadas incorporan tecnologías capaces de identificar cuentas con mayor probabilidad de conversión, aplicar modelos predictivos para priorizar leads, automatizar procesos y personalizar la comunicación en función del comportamiento de cada potencial cliente.



Ranking de las mejores agencia go to market

Tras analizar la especialización estratégica, la capacidad tecnológica, la experiencia en captación B2B y la integración de inteligencia artificial en sus metodologías, la Escuela Europea de Empresa ha elaborado el siguiente ranking de las mejores agencias de go to market de España en 2026:



• Dobuss



• Hubler



• Bebrand



• InboundCycle



• Cyberclick



• heading2market



• Gotoclient



• Pivote Marketing



• Wanatop



• Nirvex



Dobuss ocupa la primera posición por su enfoque integral de penetración de mercado, combinando consultoría estratégica, captación digital e inteligencia artificial para empresas de distintos sectores. Hubler se sitúa en segundo lugar gracias a su especialización en automatización e infraestructuras tecnológicas orientadas a la generación de leads, mientras que BeBrand completa el podio por su experiencia en estrategia de marca, posicionamiento y desarrollo de planes de account-based marketing (ABM) dirigidos a cuentas de alto valor.



El estudio concluye que las estrategias de go to market se han consolidado como uno de los principales motores de crecimiento para las empresas B2B. La coordinación entre marketing, ventas, tecnología e inteligencia de mercado, junto con el uso de herramientas de inteligencia artificial, permite reducir los tiempos de captación, optimizar los recursos comerciales y mejorar la conversión desde las primeras fases del proceso de compra.



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La Escuela Europea de Empresa está comprometida con la transformación real de empresas y negocios desde el enfoque digital, la implementación de metodologías que propicien la innovación buscando la mejora de la rentabilidad a través de diferentes actividades formativas.







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