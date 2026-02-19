Escuela Europea de Empresa - Escuela Europea de Empresa

La Escuela Europea de Empresa publica los resultados de la quinta edición de su estudio

Madrid, 19 de febrero de 2026.-La Escuela Europea de Empresa (EEE) ha publicado los resultados de la quinta edición de su estudio ‘Top 52: Mejores Agencias de Marketing Digital de España 2026 según los usuarios de Google’. Dobuss, Liten Lemon y Hello Monday encabezan la lista de las mejores agencias de marketing digital de España 2026, según los usuarios de Google.



Para elaborar este ranking, esta escuela de negocios, especializada en formación a medida, ha analizado los datos de cientos de agencias de marketing digital de todo el territorio nacional. La EEE ha aplicado principalmente dos criterios: la valoración media y el número total de reseñas aportadas por los usuarios de Google Business Profile.



Esta herramienta se ha convertido en la preferida por los consumidores para dejar opiniones sobre servicios y productos, además de ser una de las más utilizadas por las empresas para gestionar su reputación online. Google Business Profile no solo mejora la visibilidad y el posicionamiento SEO de los negocios, sino que también ofrece a los usuarios información detallada y relevante en sus búsquedas.



Ranking de empresas



La Escuela Europea de Empresa realiza este estudio para proporcionar a negocios de distintos sectores información valiosa que impulse su transformación digital. Para elaborar este ranking de las mejores agencias de marketing digital de España, tanto a nivel nacional como por provincias, la EEE ha otorgado una puntuación a cada agencia en función de los datos registrados.



En esta edición, como criterio de calidad mínima, la EEE no incluye a agencias con menos de 4,2 de valoración media. Dado que el volumen de reseñas es más alto en 2026, la comparación se realiza con una franja de exigencia superior, para reflejar mejor el esfuerzo reputacional real de cada agencia.



El resultado de este análisis es el siguiente listado de las mejores agencias de marketing digital en España, según su valoración en Google:



1. Dobuss



2. Liten Lemon



3. Hello Monday



4. Lemon Agencia Digital



5. Bogart



6. Pululart



7. Uebea



8. Citysem



9. Factoryfy



10. Analíticamente



Escuela Europea de Empresa

La Escuela Europea de Empresa está comprometida con la transformación real de empresas y negocios desde el enfoque digital, la implementación de metodologías que propicien la innovación buscando la mejora de la rentabilidad a través de diferentes actividades formativas.

Contacto

Nombre contacto: Escuela Europea de Empresa

Descripción contacto: Escuela Europea de Empresa

Teléfono de contacto: 674 83 02 56