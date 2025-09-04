Total Face con ácido hialurónico y tratamientos avanzados, la nueva fórmula antiaging

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 04 de septiembre de 2025.- En los últimos años, la demanda de procedimientos estéticos mínimamente invasivos ha crecido de manera sostenida. Según datos de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica Estética (ISAPS), los tratamientos con ácido hialurónico y cuyos activos rejuvenecen el tercio superior se encuentran entre los más solicitados a nivel mundial, con un aumento superior al 30% en la última década. Este interés responde a la búsqueda de resultados naturales y globales, donde la armonía facial prevalece sobre las intervenciones aisladas.

Una de las estrategias que más auge ha cobrado es la combinación de tratamientos faciales para lograr un efecto integral o “Total Face”. Este enfoque, aplicado por IML CLINIC, busca que el tercio superior del rostro puede ser tratado con técnicas que suavizan las arrugas dinámicas, mientras que el ácido hialurónico bioregenerador actúa en otras áreas con el fin de hidratar en profundidad, estimular la producción de colágeno y mejorar la calidad de la piel.

Los avances en la medicina estética han permitido que el ácido hialurónico, más allá de su conocida capacidad de relleno, se utilice como agente bioestimulador sin aportar volúmenes. Estudios clínicos publicados en Dermatologic Surgery han demostrado que este compuesto favorece la síntesis de colágeno tipo I, lo que se traduce en un tejido más firme y elástico. En combinación con inductores de colágeno o terapias emergentes como los exosomas, los resultados no solo se centran en una zona específica, sino que aportan una mejora global del aspecto cutáneo.

La integración de distintas técnicas ofrece beneficios más allá de la atenuación de líneas de expresión. El tratamiento combinado permite redensificar la piel, mejorar la luminosidad y recuperar la hidratación perdida por el paso del tiempo o factores externos. La evidencia científica respalda la eficacia de estas terapias sinérgicas: un estudio del Journal of Cosmetic and Laser Therapy reportó un incremento significativo en la satisfacción de los pacientes tratados con protocolos combinados frente a quienes recibieron procedimientos únicos.

La tendencia actual en rejuvenecimiento facial se orienta hacia la naturalidad, con procedimientos que respetan la expresión individual y buscan una revitalización uniforme. Al abordar el rostro como un conjunto y no como áreas aisladas, los tratamientos faciales combinados con ácido hialurónico permiten alcanzar un equilibrio estético más duradero y armónico.

