Tratar la ansiedad y las alteraciones del sueño, por Clínica de la Ansiedad

Alrededor de 45% la población española sufre alteraciones del sueño de diversa severidad y por diferentes motivos. La ansiedad y el estrés son dos de las causas más frecuentes. La ansiedad como sistema de alerta del organismo ante situaciones consideradas amenazantes favorece la vigilia (estar vigilantes), (pre)ocupados en los asuntos que inquietan y fisiológicamente (sobre)activados y (pre)dispuestos para la acción.

La ansiedad y las alteraciones del sueño, dos condiciones de salud que están estrechamente relacionadas, pueden tener importantes repercusiones físicas y psicológicas. No pasa nada por experimentar ocasionalmente problemas de sueño y ansiedad leves, pero si persisten o se agravan conviene consultar. Clínica de la Ansiedad, que ofrece tratamientos en Madrid, Barcelona y online, puede ser un buen recurso para este tipo de casos y problemas.

Que puede ocasionar la ansiedad y las alteraciones del sueño

Cuando una persona experimenta ansiedad, se siente extremadamente preocupada y con pensamientos que no cesan, lo que directamente dificulta el proceso de conciliación del sueño. Además, sentirse ansioso puede provocar pesadillas, ataques de pánico y despertares nocturnos frecuentes, interrumpiendo la calidad del sueño y causando fatiga durante el día.

Asimismo, el insomnio puede agravar los síntomas de ansiedad. Y es que, una persona que no duerma bien durante la noche, puede despertarse con irritabilidad, problemas de concentración y una sensación general de malestar que, además, dificultará el afrontamiento del día a día y sus dificultades.

Hoy en día, existen muchos tratamientos para abordar tanto la ansiedad como las alteraciones del sueño de manera efectiva como, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual (TCC) o los fármacos, adaptados a las necesidades de cada individuo. Por otra parte, se pueden y, implementar cambios en el estilo de vida y hábitos que propicien una adecuada higiene de la ansiedad y, particularmente del sueño, entre ellos, crear un ambiente propicio para el descanso, regularizar los horarios de acostarse y levantarse, hacer ejercicio pero lejos de la hora de ir a dormir, limitar la exposición a dispositivos electrónicos antes de acostarse y practicar técnicas de relajación, como la respiración profunda y la meditación.

Buscar ayuda en la Clínica de la Ansiedad

Las personas que tienen problemas de ansiedad y, por ende, dificultad para conciliar el sueño, pueden acudir al equipo de psicología y psiquiatría de Clínica de la Ansiedad, que se sirven de las técnicas que han demostrado una mayor efectividad frente a los problemas mencionados: los procedimientos cognitivo conductuales.

La terapia cognitiva conductual es una metodología que busca regular y gestionar la sobre-activación fisiológica, los pensamientos, las conductas y los factores que originan y mantienen los problemas de ansiedad y sueño. Es preciso destacar que dicha terapia no solo combate la ansiedad, sino otros problemas asociados como la baja autoestima, el estado de ánimo bajo, la incertidumbre, el estrés, entre otros.

Los interesados en tratarse en la Clínica de la Ansiedad pueden solicitar información o cita a través de su página web.

