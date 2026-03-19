Tres aseguradoras lideran el ranking de 2025 de Calculatuindemnizacion.es como las más eficientes - calculatuindemnizacion.es

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 19 de marzo de 2026.- Cuando se sufre un accidente de tráfico, la mayoría piensa que el proceso será una negociación larga donde, con el tiempo, la indemnización irá subiendo. La tercera edición del Ranking de Aseguradoras 2025 de Calculatuindemnizacion.es confirma un patrón que el sector viene observando desde hace tiempo: el éxito de una reclamación depende cada vez más de cómo se gestiona desde el primer momento.

“Los datos de este año no hablan de un cambio brusco, sino de una realidad que se ha ido consolidando: el lesionado se mueve en un sistema muy rápido y muy técnico, donde la especialización es el único escudo real. Un mal planteamiento inicial no se corrige después”, explica Víctor Climent, CEO de la compañía.

Este informe, ya consolidado como el termómetro anual de agilidad y comportamiento del sector, vuelve a mostrar diferencias claras entre compañías. Según los datos de 2025, se sitúa a la cabeza de su ranking a tres compañías claramente desmarcadas del resto por la rapidez y eficacia con la que gestionan las reclamaciones: Verti, Lagun Aro y Mutua Tinerfeña, situándose por encima del resto del mercado en los principales indicadores analizados.

El "pódium" de la rapidez: ¿Por qué estas tres compañías lideran el mercado?

No es casualidad que estas tres aseguradoras encabecen los indicadores de gestión. Mientras que la media del sector en España tarda 54 días en negociar un acuerdo, estas compañías han pulverizado las estadísticas:

1-Verti: Cierra los acuerdos en solo 29 días (un 46,3% más rápido que la media).

2-Lagun Aro: lo logra en 30 días.

3-Mutua Tinerfeña: se sitúa en los 33 días.

¿Cuál es su secreto? No es una cuestión de suerte ni de que tengan menos trabajo. El informe revela un dato revelador: el volumen de expedientes no justifica las esperas. Compañías con una carga enorme de reclamaciones consiguen ser un 20% más rápidas que la media, lo que demuestra que la agilidad depende de procesos internos y criterios de decisión claros, no del tamaño de la empresa.

Para el lesionado, la diferencia es abismal. Estas aseguradoras logran cerrar la negociación en apenas un mes, mientras que el resto del sector puede tardar casi el doble. Se trata de cuatro semanas menos de incertidumbre real en el momento más crítico del proceso, una brecha estructural que separa a las compañías eficientes de las que dejan que los expedientes se acumulen en la mesa.

90 días para pasar página: ¿Quién evita que un accidente se convierta en un proceso eterno?

Pero ¿Cuánto se tarda desde que la entrega de la documentación hasta que el caso se cierra por completo? Aquí es donde entra el indicador de Tiempo de Resolución. El informe revela una realidad dura: en el mercado general, más del 40% de los casos superan los 120 días (4 meses) de espera. Sin embargo, el TOP 10 demuestra que se puede ser mucho más eficiente:

1-Qualitas Qualitatis: Es la ganadora absoluta en este tramo, cerrando todo el proceso en 86,5 días.

2-Verti: Mantiene su regularidad con 88,7 días.

3-Mutua Tinerfeña: Cierra el pódium con 94,7 días.

Para el lesionado, la diferencia es vital: elegir una compañía eficiente significa cerrar el capítulo de su accidente en menos de 3 meses, mientras que en las menos ágiles el proceso puede estirarse casi un mes y medio más. Es la diferencia entre recuperar la normalidad o vivir un desgaste emocional y económico prolongado.

La ‘regla de oro’ en 2025: lo que no se consigue al principio, no se consigue después

Muchos lesionados siguen creyendo que pueden “probar suerte” iniciando la reclamación por su cuenta y, si después algo no encaja, ya acudirán a un especialista. El Informe 2025 demuestra justamente lo contrario: el sistema actual no perdona un mal arranque. La fase inicial se ha convertido en el verdadero núcleo del proceso. Las aseguradoras toman sus decisiones clave en los primeros compases del expediente, y lo que no quede bien planteado desde el principio rara vez se puede corregir después. No se trata de esperar más o menos, sino de cómo se entra en el circuito.

Desde la experiencia de Calculatuindemnización, se observa un patrón común: cuando la reclamación llega al sistema sin una estructura técnica sólida —documentación mal presentada, daños mal argumentados, relatos incompletos o sin un acompañamiento experto—, el expediente pierde fuerza desde el primer día. El sistema lo digiere rápido, lo clasifica aún más rápido y lo cierra con una resolución que deja muy poco margen para mejorar después. Por eso, el Informe subraya una conclusión cada vez más evidente para el sector: el éxito de una reclamación ya no se construye “con el tiempo”, se construye desde el minuto 1. Y ese minuto 1 exige precisión, especialización y experiencia real en este tipo de procesos.

El obstáculo invisible: el derecho a un abogado propio

Aquí es donde el informe detecta uno de los puntos más críticos para el ciudadano: la Defensa Jurídica. Casi todos los seguros incluyen el derecho a que la compañía pague los gastos de un abogado externo (la libre elección de abogado). Es un derecho fundamental para que la víctima tenga a alguien que defienda sus intereses y no los de la aseguradora. Sin embargo, el informe señala que "tener el derecho no significa poder ejercerlo". El problema no es que lo nieguen, sino que tardan demasiado en pagarlo:

1-Retrasos financieros: De media, las aseguradoras tardan 37 días en pagar la minuta del abogado una vez finalizado el caso.

2-Barreras de tiempo: Hay compañías que estiran este plazo hasta los 60 o incluso 80 días (un 140% más de lo normal).

¿Qué significa esto para las víctimas de accidentes de tráfico? Que al retrasar el pago del abogado que han elegido, las aseguradoras crean una barrera invisible. Muchos ciudadanos, ante la perspectiva de que su abogado tarde meses en cobrar, acaban aceptando el abogado que les asigna la propia compañía (que, lógicamente, tiene menos incentivos para pelear contra su propio sector). Es una forma silenciosa de debilitar la defensa.

Conclusión: Un sistema rápido pero exigente

El mercado de los seguros durante 2025 ha sido más maduro y menos conflictivo en los juzgados, pero también ha resultado más difícil de navegar para quien no conoce las normas. La rapidez de compañías como Verti, Lagun Aro o Mutua Tinerfeña es una excelente noticia para el consumidor, siempre y cuando se entre en el sistema con una reclamación impecable desde el minuto uno.

En este nuevo orden, la clave para el lesionado ya no es resistir, sino estar bien asesorado desde el inicio para que sus derechos no se queden solo en el papel de la póliza. Calculatuindemnizacion consolida su liderazgo en el ámbito legaltech tras gestionar 5.500 expedientes en un año y acumular 70 millones de euros reclamados, reforzando así su presencia en todo el territorio nacional.

“Nuestro compromiso es aportar transparencia al sistema y defender al lesionado con datos, rigor y experiencia. Este ranking nos permite trabajar con información privilegiada a la hora de afrontar la estrategia de la reclamación en función de la compañía que resultó responsable del accidente, aportando valor diferencial al lesionado.”, concluye Victor Climent.

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