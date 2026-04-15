Tuc Tuc, la nueva propuesta de movilidad urbana de Tucano Bikes - Tucano Bikes

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de abril de 2026.- La Tuc Tuc llega como una nueva incorporación al catálogo de Tucano Bikes, empresa con sede en España que se dedica al diseño y fabricación exclusivamente de bicicletas eléctricas urbanas desde 2004. Con más de dos décadas de experiencia en movilidad sostenible, la marca consolida su compromiso con la innovación y la mejora constante de las soluciones urbanas que favorecen un desplazamiento más limpio, eficiente y adaptado a las necesidades actuales.

Este nuevo vehículo eléctrico representa una alternativa que elimina el consumo de gasolina y las emisiones contaminantes, permitiendo desplazarse por la ciudad de forma libre y sin los inconvenientes del tráfico. La Tuc Tuc destaca por ofrecer una manera económica, ecológica y práctica de moverse, orientada a facilitar la vida diaria de quienes buscan un transporte cómodo para compartir trayectos con niños o mascotas, siempre en un entorno seguro y estable.

El desarrollo de este modelo combina tecnología avanzada y diseño funcional. La estructura del vehículo está pensada para proporcionar estabilidad y seguridad en todo tipo de condiciones. La gama incluye versiones con motor en la rueda y motor central, permitiendo elegir la configuración más adecuada según el uso. Entre sus prestaciones se incorporan barras de seguridad y cojines que mejoran el confort del pasajero, frenos de disco hidráulicos que garantizan una frenada precisa, y la posibilidad de añadir una doble batería para aumentar la autonomía en recorridos prolongados. Las ruedas con refuerzo antipinchazo reducen el mantenimiento, mientras el sistema con batería y display integrados aporta una estética moderna y una mayor facilidad de uso.

Con la presentación de la Tuc Tuc, Tucano Bikes refuerza su visión de movilidad urbana sostenible, consolidando una trayectoria marcada por la calidad, la fiabilidad y la búsqueda constante de soluciones que simplifiquen el transporte cotidiano. Este nuevo modelo estará disponible a partir de un precio de 2.290 €, ofreciendo una alternativa accesible y responsable para quienes valoran la eficiencia y el respeto por el entorno en sus desplazamientos diarios.

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