Publicado 15/04/2026 16:00
- Comunicado -

Tuc Tuc, la nueva propuesta de movilidad urbana de Tucano Bikes

Tuc Tuc, la nueva propuesta de movilidad urbana de Tucano Bikes
Tuc Tuc, la nueva propuesta de movilidad urbana de Tucano Bikes - Tucano Bikes
(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de abril de 2026.- La Tuc Tuc llega como una nueva incorporación al catálogo de Tucano Bikes, empresa con sede en España que se dedica al diseño y fabricación exclusivamente de bicicletas eléctricas urbanas desde 2004. Con más de dos décadas de experiencia en movilidad sostenible, la marca consolida su compromiso con la innovación y la mejora constante de las soluciones urbanas que favorecen un desplazamiento más limpio, eficiente y adaptado a las necesidades actuales.

Este nuevo vehículo eléctrico representa una alternativa que elimina el consumo de gasolina y las emisiones contaminantes, permitiendo desplazarse por la ciudad de forma libre y sin los inconvenientes del tráfico. La Tuc Tuc destaca por ofrecer una manera económica, ecológica y práctica de moverse, orientada a facilitar la vida diaria de quienes buscan un transporte cómodo para compartir trayectos con niños o mascotas, siempre en un entorno seguro y estable.

El desarrollo de este modelo combina tecnología avanzada y diseño funcional. La estructura del vehículo está pensada para proporcionar estabilidad y seguridad en todo tipo de condiciones. La gama incluye versiones con motor en la rueda y motor central, permitiendo elegir la configuración más adecuada según el uso. Entre sus prestaciones se incorporan barras de seguridad y cojines que mejoran el confort del pasajero, frenos de disco hidráulicos que garantizan una frenada precisa, y la posibilidad de añadir una doble batería para aumentar la autonomía en recorridos prolongados. Las ruedas con refuerzo antipinchazo reducen el mantenimiento, mientras el sistema con batería y display integrados aporta una estética moderna y una mayor facilidad de uso.

Con la presentación de la Tuc Tuc, Tucano Bikes refuerza su visión de movilidad urbana sostenible, consolidando una trayectoria marcada por la calidad, la fiabilidad y la búsqueda constante de soluciones que simplifiquen el transporte cotidiano. Este nuevo modelo estará disponible a partir de un precio de 2.290 €, ofreciendo una alternativa accesible y responsable para quienes valoran la eficiencia y el respeto por el entorno en sus desplazamientos diarios.

Contacto
Emisor: Tucano Bikes
Contacto: Tucano Bikes
Número de contacto: 675669501

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