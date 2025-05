TUTECHÔ, la socimi social fundada por Blanca Hernández, triunfa en los Iberian Property Investment Awards

(Información remitida por la empresa firmante)

Pionera en la lucha contra el sinhogarismo en España, la compañía española consigue dos galardones en la gala de entrega de premios que se celebró dentro del Spain Real Estate Summit 2025

Madrid, 7 de mayo de 2025.- El jurado de los Iberian Property Investment Awards ha decidido destacar a uno de los proyectos más originales y extraordinarios del panorama inmobiliario español en la entrega de galardones que ha tenido lugar durante una nueva edición del Spain Real Estate Summit 2025, celebrado en Madrid en estos dos últimos días. La socimi social TUTECHÔ se hizo con dos de los ocho premios que se entregaron en una exitosa gala que, por segundo año consecutivo, se celebró en la urbanización La Finca, en el municipio madrileño de Pozuelo.



El congreso reunió a más de 300 profesionales del sector inmobiliario ibérico, que destacaron la diversidad y excelencia del mercado en España y Portugal, a la vez que subrayaron la relevancia de la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social corporativa en el sector. Los premiados fueron elegidos por un prestigioso jurado del que forman parte cerca de medio centenar de destacados representantes del mercado inmobiliario ibérico.



TUTECHÔ está centrada en combatir el sinhogarismo y es una idea original de la sevillana Blanca Hernández, miembro de Ebro, una de las familias más prestigiosas del ámbito económico nacional. La socimi fue destacada, como era de esperar, en la categoría 'Social Impact Initiative of the Year', pero sorprendió a todos, haciéndose también con el galardón que correspondió a la de "Financial Innovation of the Year".



Blanca Hernández, que, además de presidenta de la Fundación Ebro, es socia fundadora y CEO de la gestora value Magallanes y consejera de empresas como Ebro Foods o PharmaMar, ha adquirido a través de TUTECHÔ algunas de las 3,5 millones de viviendas vacías que existen en España para renovarlas y alojar allí a personas sin hogar a cambio de un alquiler muy bajo, del que se hacen cargo las entidades sociales y ONGs implicadas.



Por ahora, TUTECHÔ, que ya cotiza en el BME Growth, ha comprado inmuebles por valor de más de 40 millones de euros en ciudades como Barcelona, Madrid, Cáceres, Málaga, Palencia y Sevilla, sacando de su situación de sinhogarismo a miles de personas en todas ellas. Esta labor, indudablemente comprometida con el progreso de la sociedad, no ha pasado desapercibida para el jurado de los Iberian Property Investment Awards.



En la ceremonia de entrega de los galardones a los más destacados del año inmobiliario en España y Portugal, estuvo presente Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, y también destacaron las presencias de José Manuel Durão Barroso, ex primer ministro de Portugal y expresidente de la Comisión Europea, y de Luis Socías Uribe, director general de Invest Madrid.



La OPA de Helios RE sobre Lar España, destacada como ‘Deal of the Year in Spain’

El jurado de los Iberian Property Investment Awards destacó también uno de los movimientos más relevantes registrados en los últimos meses en el mercado inmobiliario español. El galardón de la categoría ‘Deal of the Year in Spain’ recayó en Helios Real Estate, responsable junto a Grupo Lar, de la OPA de Lar España SOCIMI, lo que representó la mayor operación de retail del año, un portfolio de 12 activos de retail valorados en más de 1.300 millones (GAV).



La apuesta por la sostenibilidad en la entrega de los premios organizados por Iberian Property se tradujo en la entrega del premio de la categoría ‘Green Asset Initiative of the Year’ a la compañía Hines. La gestora global de inversión inmobiliaria reestrenó el año pasado Diagonal Vertical, la emblemática torre ubicada en pleno distrito de negocios de Barcelona y antigua sede de Banco Sabadell. La rehabilitación del edificio ha conseguido reducir en un 60% el consumo energético del primer edificio de gran altura de la Ciudad Condal.



Otro de los edificios más representativos de España, las Torres Colón, en pleno centro de Madrid, también tuvieron su espacio y su lugar en la ceremonia de entrega de los premios Iberian Property Investment Awards. Mutua Madrileña, propietaria del emblemático inmueble, recibió el galardón correspondiente a la categoría ‘Commercial Leasing of the Year’ por la extraordinaria rehabilitación de las Torres Colón, considerado ahora como el primer edificio de oficinas en altura de España de consumo casi nulo y por el posterior alquiler de las dos torres, en su totalidad, a la firma de abogacía Garrigues.



En el apartado ‘Marketing Initiative of the Year’ se premió la labor de la delegación española de CBRE, líder mundial en inversiones y servicios inmobiliarios, con su iniciativa ‘50 & Beyond’, una original manera de rendir homenaje al sector inmobiliario a través de la visión de 50 líderes que proyectarán un futuro pensado por y para las personas, las ciudades y el planeta.



Por último, DE-CIX fue galardonado como mejor ‘Research Report of the Year’ por su reportaje ‘A New Generation Megahub", centrado en el nodo digital estratégico de España y Portugal a escala global, mientras que Tikehau Capital fue destacado como ‘Deal of the Year in Portugal’ por su proyecto ‘Antas Atrium’, el desarrollo inmobiliario de 1.000 viviendas en Oporto, con una gran parte destinada Build to Rent, convirtiéndose así en el primer proyecto institucional de este modelo en el país.



Sobre los Iberian Property Investment Awards

Galardones impulsados por Iberian Property, plataforma especializada en la organización de iniciativas para fomentar la atracción de inversión inmobiliaria a España y Portugal y que ofrece información relevante sobre el mercado para ayudar a los inversores en su toma de decisiones.



Los Iberian Property Investment Awards son una iniciativa de gran impacto, sin ningún patrocinio comercial, con un amplio jurado compuesto por más de 50 profesionales de reconocido prestigio que garantizan su total independencia.



La calidad y el volumen de las candidaturas recibidas destaca la vitalidad del mercado de inversión inmobiliaria en la península ibérica y señalan un futuro prometedor para el sector en constante evolución. Los Iberian Property Investment Awards 2025 han sido un escaparate de la innovación y el compromiso en el ámbito del real estate ibérico y han subrayado la influencia de España y Portugal en el mercado global de inversión inmobiliaria.



