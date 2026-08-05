Ucademy lanza la marca Polaris para adaptar la preparación de oposiciones al perfil del estudiante actual

Logo Polaris x Ucademy - Polaris Oposiciones SL

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 5 de agosto de 2026. - La nueva división del grupo educativo integra tecnología y acompañamiento personalizado para facilitar el estudio flexible y compatible con la vida laboral y personal, adaptándose al nuevo perfil del opositor

El grupo educativo Ucademy ha presentado Polaris, una nueva marca especializada en la preparación de oposiciones que responde a las necesidades del estudiante actual. Este perfil se caracteriza por disponer de un tiempo limitado para el estudio, requiriendo el uso de herramientas tecnológicas intuitivas y un sistema de acompañamiento personalizado para avanzar en su preparación.



La dinámica de preparación de oposiciones ha cambiado, distanciándose del modelo tradicional de estudio intensivo en bibliotecas. Actualmente, los estudiantes compaginan esta actividad con sus responsabilidades laborales y familiares. Según un estudio difundido por elEconomista, el 45 % de las personas que se preparan para una oposición trabaja en el sector privado, mientras que un 16 % compagina esta labor con otros estudios. Esto implica que al menos un 61 % de los opositores debe gestionar su tiempo entre su actividad principal y la preparación de las pruebas.



Polaris nace para ofrecer una metodología organizada, flexible y compatible con la vida cotidiana. La propuesta se articula a través del modelo denominado Human-Tech, el cual integra tecnología para la gestión del estudio y apoyo humano continuo. El objetivo es resolver dificultades recurrentes como la priorización de contenidos, la organización del tiempo y el mantenimiento del ritmo de estudio tras periodos de alta carga de trabajo.



La tecnología empleada busca reducir la fricción en el proceso y facilitar el seguimiento del alumnado, mientras que el componente humano proporciona orientación en momentos de duda o cansancio. Al respecto, Ramiro Zandrino, CEO de Polaris, señala: "Durante años se ha trasladado al opositor la idea de que, si no avanza, simplemente tiene que esforzarse más. Nosotros creemos que la preparación también debe asumir su responsabilidad: explicar mejor, ordenar mejor y acompañar mejor".



El sistema educativo de la marca considera variables como la disponibilidad horaria del estudiante, su situación personal, su nivel de conocimientos previos, su progreso académico y su estado anímico. Para ello, el modelo incluye la planificación de estudios, contenidos actualizados, clases, realización de test y simulacros, así como un seguimiento constante por parte de un tutor.



Esta nueva especialización se integra en el ecosistema de Ucademy, entidad que cuenta actualmente con más de 10.000 alumnos activos. Polaris centra su oferta en la preparación para el acceso al empleo público en áreas como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Administración, Educación y Sanidad, bajo una metodología de formación online orientada a la práctica.



Sobre Polaris

Polaris es la marca especializada en oposiciones del grupo educativo Ucademy. Su propuesta combina tecnología, metodología adaptada y acompañamiento personal para ayudar a los estudiantes a preparar el acceso al empleo público de forma flexible y organizada.







Contacto

Nombre contacto: Xavier Martínez Sánchez

Descripción contacto: Polaris Oposiciones S.L.

Teléfono de contacto: +34621676074





Imágenes

https://static.comunicae.com/photos/nota...

Pie de foto: Logo Polaris x Ucademy

Autor: Polaris Oposiciones SL