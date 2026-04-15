La Universidad Europea otorga un premio honorífico a Sybilla en la II Edición de Los Creative Campus Awards

Sybilla, premio Honorífico de los Creative Campus Awards - Universidad Europea

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de abril de 2026.-

El Creative Campus de la Universidad Europea ha acogido este martes la gala de entrega de la II edición de los Creative Campus Awards, un certamen para visibilizar y celebrar el talento emergente en el ámbito del diseño. La ceremonia, en la que la diseñadora Sybilla ha recibido el premio Honorífico a la Trayectoria Profesional, ha contado con una embajadora internacional de excepción, Leanne Elliott-Young, creativa, emprendedora y cofundadora del Institute of Digital Fashion

Con más de 160 participantes y tres finalistas en cada una de las seis categorías —moda, diseño gráfico, producto, interiores, animación y videojuegos—, esta segunda edición consolida los Creative Campus Awards como una plataforma de referencia para una nueva generación de creadores comprometidos con la innovación, la excelencia técnica y la sostenibilidad.



Durante la gala, presentada por el periodista Luis Quevedo, se dieron a conocer los ganadores, seleccionados por un jurado de destacados profesionales del sector como Tiziana Domínguez, Carlos Ferrando, Nico Reyners, Enrique Ventosa, Román Iglesias, Belli Ramírez y Ana Oliveras, y profesorado de la Universidad Europea. Todos coincidieron en subrayar la creatividad, la calidad y la madurez conceptual de los proyectos presentados.



Ganadores de Creative Campus Awards 2026:



• Videojuegos: Adrián Cendagorta, por su versatilidad en el desarrollo de videojuegos y el trabajo para transformar ideas en experiencias interactivas.



• Animación: María Luquero, por su destacada labor en animación 3D y efectos visuales (VFX).



• Moda: Manuel Conejero, por sus propuestas creativas que le han permitido debutar este año en la Mercedes-Benz Fashion Week.



• Producto: Beatriz Pardo, por el diseño de piezas que combinan sostenibilidad y funcionalidad.



• Gráfico: Andrea López, por dotar de sentido sociocultural a sus proyectos y construir universos visuales colaborativos



• Interiores: Silvana Benzo, por su capacidad para crear espacios con identidad propia y gran carga emocional.



Para Luis Calandre, director del Creative Campus "estos premios son una extensión de la visión de la Facultad de Diseño y Tecnologías Creativas de la Universidad Europea de Madrid, que entiende el diseño como una manera de pensar aplicable a todas las esferas de la vida y una actitud que nos lleve a imaginar un y crear un mañana más igualitario, sostenible, inclusivo y justo para todo".



Premio Honorífico a Sybilla

Además del talento emergente, esta edición de los Creative Campus Awards ha homenajeado a la diseñadora Sybilla, distinguida con el Premio Honorífico a la Trayectoria Profesional por su carrera internacional y su firme compromiso creativo. Durante su intervención, la diseñadora destacó la labor del Creative Campus, "me interesa mucho lo que se puede hacer uniendo creatividad y tecnología, y el diseño y la idea de hacer un mundo mejor". Además, hizo hincapié en la importancia de animar y valorar a los jóvenes desde el principio.



Este reconocimiento, entregado por la presidenta y CEO de la Universidad Europea, Otilia de la Fuente, pone en valor no solo el legado de la diseñadora, sino también el camino que ha abierto para las nuevas generaciones.



Homenaje al diseño como lenguaje universal

La gala, que abrió la actuación de la cantante Marilia Monzón se convirtió en un homenaje al diseño como lenguaje universal, capaz de inspirar, cuestionar y transformar.



Con la presencia de grandes figuras del diseño, entre ellos Valerio Rocco, director del Círculo de Bellas Artes o el arquitecto Felipe Escudero, los asistentes compartieron una noche marcada por el intercambio de ideas, metodologías y visiones de futuro que refuerzan el papel del diseño como herramienta esencial para afrontar los retos contemporáneos.



Emisor: Universidad Europea

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