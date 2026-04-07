U.S. Polo Assn. y ESPN impulsan la icónica USPA Gold Cup en el USPA National Polo Center

Camilo ‘Jeta' Castagnola y Poroto Cambiaso - Augustina Fonda

(Información remitida por la empresa firmante)

Las finales de la USPA Gold Cup se emitirán en ESPN y en las plataformas de Global Polo

Madrid, 7 de abril de 2026.- U.S. Polo Assn., la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), apoyó con orgullo la USPA Gold Cup en el USPA National Polo Center (NPC) en Wellington, Florida, el 5 de abril de 2026, Domingo de Pascua, ante una multitud récord en el U.S. Polo Assn. Stadium Field.



Como el segundo torneo más prestigioso de Estados Unidos y una etapa clave del Gauntlet of Polo, la USPA Gold Cup reúne a los mejores jugadores del deporte y a los caballos de élite en uno de los eventos más competitivos y esperados de la temporada invernal de polo, que conduce al U.S. Open Polo Championship.



Elevando aún más el escenario global del torneo, la final de la USPA Gold Cup fue presentada por el legendario comentarista de ESPN Chris Fowler y retransmitida a través de múltiples plataformas de ESPN, llevando uno de los principales campeonatos del deporte a millones de aficionados en todo el mundo. Fowler estuvo acompañado por los veteranos comentaristas Kenny Rice y el miembro del Salón de la Fama del Polo Adam Snow. La final del torneo también está disponible en el canal de YouTube de Global Polo.



USPA Gold Cup Final – resumen:



• Final: Pilot (#1 Curtis Pilot - 0, #2 Mackenzie Weisz - 6, #3 Lorenzo Chavanne - 7, #4 Camilo ‘Jeta' Castagnola - 10) vs. La Dolfina Scone (#1 David Paradice - 0, #2 Rufino Merlos - 6, #3 Jesse Bray - 7, #4 Poroto Cambiaso - 10)



• Fecha: 5 de abril de 2026



• Lugar: USPA National Polo Center, Wellington, Florida, en el U.S. Polo Assn. Stadium Field



• Resultado final: 10 (Pilot) – 6 (La Dolfina Scone)



• MVP: Lorenzo Chavanne (Pilot)



• Mejor pony: V8 Tyson, montado por Lorenzo Chavanne



• Mejor pony, criado en Argentina: Open Texas, montado por Lorenzo Chavanne



• Premio a la deportividad U.S. Polo Assn., presentado por YETI: Curtis Pilot (Pilot)



• Beneficiarios benéficos: Replay Polo (La Dolfina Scone) y Work To Ride (Pilot)



• Retransmisión: Plataformas de ESPN (presentado por Chris Fowler con Kenny Rice y Adam Snow), y YouTube de Global Polo



Como la marca deportiva oficial de la USPA, la presencia de U.S. Polo Assn. se hizo notar tanto dentro como fuera del campo durante todo el torneo. Además del U.S. Open Polo Championship que se celebra en el U.S. Polo Assn. Stadium Field del NPC, con el icónico logotipo de los Double Horsemen de la marca, U.S. Polo Assn. equipó a todo el personal del NPC presente en el evento y ofreció su programa de camisetas de rendimiento a todos los equipos que compiten en el Gauntlet of Polo.



Fuera del campo, en la tienda USPA Shop del NPC, la marca deportiva mejoró la experiencia de los espectadores organizando activaciones comerciales inmersivas, incluyendo una firma de libros infantiles de Tyrus y Georgie Murdoch, serigrafía de bolsas con temática de Pascua, un violinista en directo y degustaciones gratuitas de vino rosado U.S. Polo Assn. edición limitada. Además de posar en el photocall de la marca o disfrutar de comida en la tradicional zona de asado argentino antes del partido, los espectadores también participaron en la tradicional actividad de pisar los divots en el descanso, vestidos con coloridos atuendos de Pascua, donde modelos de U.S. Polo Assn. interactuaron con los asistentes y crearon momentos para redes sociales, contribuyendo al ambiente vibrante del domingo de campeonato.



"La USPA Gold Cup representa la cúspide de la competición de alto hándicap antes del U.S. Open Polo Championship, mostrando el extraordinario talento, trabajo en equipo y atletismo que definen este deporte en su nivel más alto a una audiencia global en ESPN", afirmó J. Michael Prince, presidente y CEO de USPA Global, la empresa que gestiona la marca multimillonaria U.S. Polo Assn. "U.S. Polo Assn. está orgullosa de apoyar este histórico torneo y de seguir creando momentos inspiradores entre el deporte del polo y los aficionados de todo el mundo".



"Felicidades a ambos equipos por un partido épico ante una multitud récord", añadió Prince.



Con la participación de muchos de los jugadores más destacados del mundo, la USPA Gold Cup 2026 volvió a ofrecer un nivel excepcional de competición, con jugadores de 10 goles como Hilario Ulloa, Adolfo y Poroto Cambiaso, Tomás Panelo y Jeta y Barto Castagnola, junto a talentos destacados como Polito Pieres (9 goles), Jesse Bray (7 goles), Rufino Merlos (6 goles), Mackenzie Weisz (6 goles) y la joven promesa Timmy Dutta (4 goles).



Fundada en 1974, la USPA Gold Cup sigue siendo una piedra angular de la temporada estadounidense de polo de alto hándicap, marcando la edición de 2026 como la 52ª USPA Gold Cup y un momento clave en el camino hacia el U.S. Open Polo Championship, celebrado del 1 al 26 de abril de 2026 en el NPC.



La USPA Gold Cup también sirvió como una plataforma clave para la nueva campaña global de polos de U.S. Polo Assn., "An Icon Born from the Game", que celebra el origen de esta prenda icónica desde el deporte del polo hasta los armarios de todo el mundo. Al activar la campaña en uno de los torneos más prestigiosos del deporte, U.S. Polo Assn. conectó a aficionados, jugadores y consumidores con el ADN auténtico del polo, uniendo deporte y estilo de una forma que refuerza la herencia y la modernidad.



Sobre U.S. Polo Assn. y USPA Global

U.S. Polo Assn. es la marca deportiva oficial de la United States Polo Association (USPA), la mayor asociación de clubes y jugadores de polo en Estados Unidos, fundada en 1890. Con una presencia global multimillonaria y distribución a través de más de 1.200 tiendas minoristas y miles de puntos de venta adicionales, U.S. Polo Assn. ofrece ropa, accesorios y calzado para hombres, mujeres y niños en más de 190 países. Para más información, visitar uspoloassnglobal.com y seguir a @uspoloassn.



USPA Global es una filial de la United States Polo Association (USPA) y gestiona la marca deportiva multimillonaria U.S. Polo Assn. También gestiona la filial Global Polo, líder mundial en contenidos sobre polo. Para más información, visitar globalpolo.com o Global Polo en YouTube.

Contacto

Emisor: USPA Global

Nombre contacto: Stacey Kovalsky

Descripción contacto: Vicepresidenta de Relaciones Públicas y Comunicaciones Globales en USPA Global

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