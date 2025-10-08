Valentasa Consultores presenta exclusivas viviendas de lujo en La Dreta del Eixample de Barcelona

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona, 08 de octubre de 2025.-

La demanda de vivienda de lujo en Barcelona continúa afianzándose en zonas de alto valor arquitectónico y cultural, donde diseño, ubicación y calidad de vida convergen. En este escenario, La Dreta del Eixample se consolida como uno de los enclaves más codiciados de la ciudad. En este contexto, Valentasa Consultores presenta dos residencias singulares que combinan estilo, exclusividad y confort, seleccionadas por su carácter único y su potencial patrimonial.

Ambas propiedades destacan no solo por su diseño interior y acabados de alta gama, sino también por formar parte de una estrategia de comercialización basada en marketing de lujo. El departamento de marketing de Valentasa Consultores —partner oficial de Meta Ads y Google Ads— diseña campañas personalizadas que refuerzan el posicionamiento de cada inmueble en mercados nacionales e internacionales, aplicando técnicas de segmentación avanzada y visibilidad premium.

Calle Girona: estilo francés con alma mediterránea

Ubicada en una finca regia completamente rehabilitada, esta vivienda de 181 m diseñada por el estudio AtelierH propone una fusión equilibrada entre estética parisina y esencia mediterránea. Con una distribución fluida, se compone de un amplio salón-comedor con cocina abierta, tres habitaciones dobles y tres baños. La suite principal incorpora vestidor y baño privado.

La decoración combina mobiliario de firmas como Poliform, Roche Bobois o Rimadesio, aportando una atmósfera de sofisticación serena. La propiedad se entrega completamente amueblada y equipada, incluyendo vajilla, ropa de cama y objetos decorativos de primer nivel. La finca dispone de portería 24 horas, gimnasio, piscina cubierta y otra en la azotea con vistas panorámicas, reforzando la experiencia residencial de alta gama.

Calle Ausiàs March: elegancia contemporánea en finca de obra nueva

Situada en una finca señorial de nueva construcción, este apartamento de 154 m ha sido diseñado para quienes valoran la armonía entre interiorismo y funcionalidad. El proyecto, también firmado por AtelierH, articula un salón-comedor con cocina integrada, dos dormitorios en suite, aseo de cortesía y tres baños en total.

Entre los servicios comunitarios destacan la piscina climatizada, la sauna, la sala de masajes, el gimnasio y el servicio de conserjería. La vivienda cuenta con sistema domótico, aire acondicionado, calefacción individual y mobiliario completamente nuevo. Su estilo interior fusiona referencias cosmopolitas con el ritmo mediterráneo de Barcelona.

Valentasa Consultores consolida su posicionamiento en el segmento de vivienda de lujo en Barcelona con propuestas residenciales que integran arquitectura, diseño y una estrategia de marketing especializada.

