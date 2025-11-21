CON VALORES Fest, el encuentro de una comunidad global que ha impulsado a miles de emprendedores

(Información remitida por la empresa firmante)

VALENCIA, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo 18 de diciembre, Valencia acogerá el evento Con ValoresL Fest – Edición Navidad, un encuentro que celebra el impacto humano y social de Incubadora CON VALORES, una comunidad que ha acompañado —de forma gratuita— a más de 4.000 emprendedores en 78 países, apoyados por una red internacional de más de 3.000 voluntarios con experiencia real en creación de empresas. Más de 600 emprendedores de Valencia ya han pasado por este modelo. El evento se realizará en La Petxina, de 18:00 a 21:30 horas

CON VALORES Fest vuelve en su versión más cálida del año: una celebración donde el emprendimiento con propósito, la solidaridad y la inspiración colectiva se encuentran. No es solo un festival: es el reflejo de una comunidad que demuestra cada día que acompañarse cambia vidas.



En esta edición especial de Navidad, los asistentes podrán conocer a emprendedores de las 25 ediciones que ha realizado hasta el momento Incubadora CON VALORES, incluidas las 12 realizadas en Valencia, donde cientos de personas han encontrado no solo formación en cuanto a emprendimiento, sino una red humana que impulsa su camino.



Una comunidad global con corazón valenciano

Uno de los pilares de Incubadora CON VALORES es su red de más de 3.000 profesionales voluntarios —mentores, empresarios, especialistas y directivos de diferentes países— que aportan su conocimiento, tiempo y experiencia para acompañar a personas que buscan crear su propio medio de vida a través del emprendimiento.



Un modelo único basado en la colaboración, el aprendizaje colectivo y la integración real del mundo social y empresarial.



Los asistentes a CON VALORES Fest vivirán una experiencia llena de sentido: podrán conversar con emprendedores reales protagonistas de historias de resiliencia y transformación, participar en un networking auténtico y sin filtros orientado a crear conexiones humanas y oportunidades reales, recorrer la Feria CON VALORES con productos y servicios desarrollados por emprendedores con propósito, y emocionarse en la entrega de los Premios CON VALORES, que reconocen a emprendedores, mentores, empresas, ONGs y periodistas comprometidos con el impacto social.



La esencia del festival es esa energía difícil de describir, pero fácil de sentir: la de una comunidad donde las personas se cuidan, se impulsan y creen profundamente en el poder de lo humano.



"CON VALORES Fest es un recordatorio de que el emprendimiento no tiene por qué ser un camino solitario. Esta red de más de 3.000 mentores voluntarios demuestra que cuando acompañamos con amor y conocimiento, todo fluye", dice Melquiades Lozano Presidente y Co-fundador de Incubadora CON VALORES.



La invitación está abierta para todas las personas que quieran celebrar, conectar y descubrir una comunidad que impulsa la creación de futuro desde la colaboración.



CON VALORES Fest – Edición Navidad

18 de diciembre

La Petxina (Valencia)

18:00 a 21:30

Entrada gratuita – https://www.eventbrite.es/e/entradas-con-valores-fest-celebremos-lo-que-nos-une-1970135957684?aff=oddtdtcreator

Contacto

Emisor: Incubadora CON VALORES

Nombre contacto: Susana Renjel

Descripción contacto: Incubadora CON VALORES

Teléfono de contacto: 722192615