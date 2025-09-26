2ª Venta Privada en Lexus Madrid Norte; 300 citas exclusivas para vivir la excelencia japonesa

(Información remitida por la empresa firmante)

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La excelencia no se improvisa, y Lexus Madrid Norte lo demuestra con la celebración de la 2ª Edición de su Venta Privada, un evento irrepetible que tendrá lugar los próximos 8, 9 y 10 de octubre en el concesionario situado en la Avenida de Burgos, 114.

Durante tres jornadas, los asistentes podrán acceder a una selección de 140 vehículos Lexus en stock, disponibles para entrega inmediata y con condiciones exclusivas diseñadas para esta ocasión. Además, esta edición contará también con la presencia de vehículos certificados Lexus Select, seminuevos que garantizan la máxima confianza y calidad de la marca.

El acceso será limitado a 300 citas, lo que convierte la reserva previa en un requisito imprescindible.

Las reservas se realizan en www.lexusmadrid.com.

Una gama Lexus pensada para emocionar

La Venta Privada de Lexus Madrid Norte ofrecerá a los clientes más exigentes la oportunidad de descubrir lo mejor de la gama Lexus, una combinación de tecnología híbrida de referencia mundial, diseño vanguardista y artesanía Takumi.

Una oportunidad irrepetible

La Venta Privada de Lexus Madrid Norte no es un evento comercial convencional, sino un acceso privilegiado al universo Lexus. Durante estas tres jornadas, asesores especializados guiarán a cada visitante en la elección del modelo que mejor se ajuste a sus necesidades, con la posibilidad de acceder a condiciones preferentes de financiación a través de Lexus Privilege.

Los vehículos estarán disponibles para entrega inmediata, con ventajas únicas que no se repetirán en otro momento del año.

La exclusividad del evento queda reflejada en su acceso limitado: únicamente 300 citas estarán disponibles. Una vez cubierto el cupo, no será posible asistir a esta experiencia.

Reserva imprescindible

Lexus Madrid Norte Avenida de Burgos, 114 28050, Madrid

Citas disponibles en www.lexusmadrid.com

Contacto

Emisor: Lexus Madris

Contacto: Lexus Madris

Número de contacto: 91 384 65 65