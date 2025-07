El verano empieza en la mesa, llena de colores vibrantes y texturas artesanales

(Información remitida por la empresa firmante)

Madrid, 15 de julio de 2025.-

Con la llegada del buen tiempo, las terrazas y jardines se transforman en escenarios de encuentro, y la mesa cobra un protagonismo especial como espacio de celebración, conversación y disfrute compartido. Vajillas con formas florales y colores vibrantes, portavelas de cerámica en acabado mate y cubiertos con mango de cuerno negro: la selección exclusiva de Sandra Marcos para vestir la mesa este verano con personalidad y estilo

Cenas improvisadas, aperitivos con amigos, sobremesas largas. El verano es tiempo de reencuentros y celebraciones sencillas, pero memorables, donde las terrazas y jardines se convierten en salones improvisados y la mesa pasa a ser el verdadero centro de reunión. Sin embargo, no se trata solo de lo que se sirve, sino de cómo se presenta.



Para elevar estas experiencias cotidianas, Sandra Marcos, decoradora de interiores especializada en estilismo residencial y en compras de mobiliario de importación, propone una cuidada selección de artículos que fusionan artesanía, diseño contemporáneo y espíritu mediterráneo, donde cada pieza ha sido pensada para crear una atmósfera especial.



Cerámica en acabado mate para dar un toque silvestre

Uno de los elementos clave de esta propuesta son estos jarrones con diseño texturizado, cuyo aspecto imita la forma de una alcachofa. Ideales para centros de mesa minimalistas, como jarrones para ramas verdes o flores de temporada, o como portavelas para dar un toque cálido a la estancia.



Su forma escultórica permite que funcione tanto como pieza decorativa independiente, como en combinación con otros elementos orgánicos. Además, la cerámica en acabado mate aporta serenidad, mientras que su volumen aporta presencia sin recargar la composición.



Todo al rojo

La gran protagonista de esta temporada es esta vajilla roja en forma de flor con detalle de estrella marina, una declaración de intenciones sobre la mesa. Su vibrante color, sus formas onduladas y su inspiración marina la convierten en la aliada perfecta para comidas al aire libre, cenas junto al mar o mesas veraniegas, aportando profundidad visual a la mesa. Se trata de una vajilla que no necesita acompañamiento: ella sola viste cualquier entorno con fuerza y elegancia.



Como complemento a esta explosión cromática, nada mejor que estos cubiertos con mango en espiral de cuerno negro, una pieza que equilibra lo exótico con lo sofisticado. Su diseño robusto, con aire tribal, aporta carácter a la mesa sin caer en lo rústico. Ideales para presentar ensaladas o platos compartidos, combinan a la perfección con vajillas rústicas, así como contemporáneas.



Un acento mediterráneo para marcar el ritmo de la mesa

Para quienes buscan incorporar un toque de frescura y artesanía, esta bandeja con estampado geométrico azul índigo es una opción versátil y muy decorativa. Perfecta para servir, organizar o simplemente decorar, su diseño en zigzag pintado a mano aporta ritmo y color, evocando azulejos artesanales y paisajes costeros. Funciona muy bien sobre mesas neutras o de madera natural, creando un punto focal sin saturar.



"Vestir la mesa no es solo una cuestión decorativa, sino una forma de comunicar. Lo que se coloca sobre ella transmite cómo se busca que se sientan los invitados: acogidos, sorprendidos, inspirados. Por ello, es esencial elegir piezas que cuenten una historia, que mezclen lo natural con lo sofisticado, lo funcional con lo artístico. Esa dualidad es la que convierte una mesa bonita en una mesa con alma, con objetos que despierten sensaciones y ambientes que inviten a quedarse, a compartir, a disfrutar sin prisa", reflexiona Sandra Marcos.







Emisor: Sandra Marcos Interiorismo

Nombre contacto: Lucia Duran

Descripción contacto: Trescom

Teléfono de contacto: 91 411 58 68