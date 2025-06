Un verano en El Encín Golf Hotel; lujo, calma y el swing perfecto

(Información remitida por la empresa firmante)

Cursos intensivos en El Encín Golf Hotel, la escapada de lujo que tu mente y tu swing necesitan

Madrid, 30 de junio de 2025.- Apenas amanece y ya notas la brisa fresca que atraviesa los encinos centenarios. Frente a ti, el verde impecable del hoyo 1 se extiende hasta fundirse con el skyline serrano. Respiras profundo. No hay pings, no hay alertas. Solo el silencio del golf, el canto de los pájaros y la promesa del día. Este no es un día cualquiera: es un curso intensivo de verano en El Encín Golf Hotel —un santuario que combina mindfulness, deporte y lujo para quienes saben que desconectar es el mejor swing.

La necesidad de desconexión en los tiempos hiperconectados

Vivimos en un mundo saturado: pantallas, notificaciones, deadlines. El acceso constante a la información nos desconecta de lo esencial: nosotros mismos. Según el fenómeno del burnout digital, los niveles de estrés y ansiedad se disparan gracias a la presión de lo ininterrumpido. La solución, cada vez más buscada, no está en más apps, sino en desconectar —desconectar de verdad. Y ahí entra en juego el golf.

En palabras de la Real Federación de Golf de Madrid: “Cuando lanzamos la bola estamos jugando concentrados y enfocados en nuestro juego. Eso y no otro es el secreto del golf y del mindfullness.” – Ver artículo

Aquí, el golf actúa como un vehículo natural para el mindfulness: una práctica en la que el cuerpo, la mente y el entorno convergen en un estado de plena conciencia. En cada swing residen mil matices por sentir —la tensión física, la respiración, el crujir de la hierba— que exigen presencia total. Entonces, ¿por qué no aprovechar el verano para derribar el exceso de ruido mental con el sonido del golpe perfecto?

El mindfulness del swing

Esos segundos —décimas en realidad— en los que ejecutamos un buen swing, coordinamos 124 músculos y aceleramos a más de 100 km/h, son una lección de presencia absoluta. El golf te exige estar conectado al aquí y ahora, sin distracciones. Cuatro pensamientos de resultado pueden añadir un golpe extra. El golf activa esa conciencia plena, y El Encín lo sabe.

No es casualidad que figuras del golf recomienden la meditación: el deporte exige conexión profunda y desapego. Desde el icónico Rory McIlroy hasta estudios recientes, todos coinciden: el mejor golpe nace de la coherencia entre mente calmada y cuerpo alineado.

Todos los instructores del Encín Golf Hotel —certificados y especializados— integran prácticas mentales clásicas (respiración, visualización, foco) en sesiones previas al recorrido. Así, cada jugador trabaja tanto el aspecto técnico como ese silencio interior que marca la diferencia entre un buen swing y uno excepcional.

Cursos intensivos: pura esencia veraniega

Cuando se anuncia la llegada del verano, El Encín despliega uno de sus productos más elegantes: los programas intensivos de golf. No se parecen a un simple curso, sino a una experiencia diseñada con rigor para el público que busca resultados medibles, sin perder la tranquilidad ni el disfrute.

Durante estas semanas, los participantes combinan clases individuales y/o grupales con sesiones de juego corto, putting, bunker y salidas al campo. En paralelo, la agenda contempla momentos de reflexión mental, ejercicio físico suave, recuperación en la terraza-spa y estancias en un entorno que no escatima en detalles.

Desde el punto de vista de un lifestyle sofisticado, es sinónimo de invertir en uno mismo: técnica depurada, cuerpo recompuesto, mente atenta.

Instalaciones: lujo sereno y natural



El Encín Golf Hotel se alzó en 2011 como un destino de golf premium cerca de Madrid. Su campo, obra del estudio von Hagge, Smelek & Baril —referente internacional— está compuesto por 18 hoyos (Par 72), calles anchas y greens retadores, siempre con vistas hacia la sierra.

Pero lo que realmente destaca es la experiencia:

Driving range de primera línea, con más de 100 puestos y espacio para practicar con calma.

Hotel boutique de limpieza minimalista y materiales nobles, con habitaciones luminosas y terrazas tipo lounge sobre el campo.

Restaurante de mercado, donde la gastronomía se integra al concepto de bienestar: cocina local, saludable, refrescante.

Salones privados con capacidad para reuniones inspiradoras, bajo petición —plan ideal para combinar jornadas de trabajo y descanso.

La esencia no está en la ostentación, sino en la armonía entre elegancia, funcionalidad y naturaleza.

Turismo responsable con impacto local

Con una afluencia superior a los 35.000 visitantes anuales sólo al campo de golf, El Encín se ha convertido en un motor turístico y social para la región. Su compromiso medioambiental —gestión responsable del agua, protección del entorno y uso de proveedores locales— lo posiciona como un ejemplo de turismo sostenible.

Aquí, disfrutar del golf también significa cuidar del espacio común, de la gente y de la generación futura.

Una experiencia más allá del deporte

El encanto de El Encín reside en su capacidad para transformar una pasión deportiva en una experiencia sensorial y emocional. No es solo aprender a jugar mejor. Es aprender a vivir mejor. La sensación de terminar una sesión técnica en los cursos intensivos de verano, o la dualidad entre ejercicio mental y físico, construye una narrativa de vida plena que resuena con los ritmos modernos: un ‘desacelerar elegante’ donde cada minuto cuenta.

Y en ese espacio sereno, uno no solo recupera su swing, sino también su claridad interna, aquella que últimamente estaba relegada al último lugar.

Cómo sumarte sin alterar el estilo

La puerta a este refugio se abre cada verano, generalmente a partir de julio. La reserva es discreta y personalizada: se recomienda solicitar información a través del canal oficial de El Encín (www.encin.golf) para conocer fechas y disponibilidad.

La experiencia, sin embargo, es inmediata desde el momento de la reserva: el solo hecho de saber que tendrás unos días dedicados enteramente a ti, ya despierta una sensación de calma anticipada.

Un curso intensivo de verano en El Encín Golf Hotel es mucho más que un entrenamiento deportivo: es una inversión en tiempo, calidad de vida y equilibrio personal.

Para el cuerpo, ofrece técnica, ejercicio y recuperación.

Para la mente, propone tiempos de mindfulness y espacio para reconectar.

Para el espíritu, regala una experiencia premium en un entorno cuidado, sostenible y sin estridencias.

Si el verano ideal para ti empieza con calma, naturaleza y una dosis de belleza consciente, bienvenido a El Encín Golf Hotel.

