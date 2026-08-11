Victoria Quintero Aguilar presenta *Páginas del Corazón*, una novela juvenil sobre amistad y literatura - Letrame Grupo Editorial

(Información remitida por la empresa firmante)

La escritora mexicana debuta en el panorama editorial tras un proceso creativo de casi dos décadas que dio como resultado una historia de aventuras y crecimiento personal.

Madrid, 11 de agosto de 2026 — La autora mexicana Victoria Quintero Aguilar ha presentado su primera novela, Páginas del Corazón, un relato de aventuras y desarrollo personal enmarcado en el género juvenil que explora la lealtad, la empatía y el valor de la literatura como refugio y motor de transformación. La obra invita a reflexionar sobre los vínculos afectivos que se construyen fuera del entorno familiar y sobre la importancia de superar los prejuicios para aceptar a los demás en su diversidad. La publicación de la novela se ha realizado con la colaboración de Letrame Grupo Editorial, que ha acompañado a la autora durante el proceso editorial y de lanzamiento de la obra.

Nacida en Ciudad de México y residente en Guadalajara (Jalisco) desde hace 45 años, Quintero Aguilar comenzó a gestar la historia en 2007. El primer borrador fue redactado completamente a mano en una libreta que la autora aún conserva. Debido a exigencias laborales, el proyecto permaneció guardado durante varios años hasta que pudo retomar la redacción de manera constante en una computadora portátil, escribiendo diariamente pequeños fragmentos durante un periodo de más de dos años. Tras superar momentos de bloqueo creativo y dudas sobre la posibilidad de ver su trabajo publicado, la escritora concluyó las etapas de revisión y ajuste estructural para dar el paso definitivo hacia la publicación.

Un homenaje a la literatura y a la búsqueda de la propia identidad

La idea de Páginas del Corazón surgió del hábito lector de la propia autora y de una conversación familiar que la motivó a concebir una trama que integrara referencias a obras de la literatura universal. A lo largo del libro, las vivencias de los protagonistas se entrelazan de forma constante con menciones a diversos títulos, con el propósito de despertar en el público joven la curiosidad por descubrir nuevas lecturas.

El universo de la novela se sitúa en el entorno escolar donde un grupo de jóvenes entabla una estrecha amistad mientras transita la etapa de crecimiento desde la infancia hacia la juventud. La historia está encabezada por personajes con perfiles caracterizados por su humanidad y cercanía: Josué Ramos Solís, un joven que ofrece su confianza y afecto de forma incondicional; Fernando Marín, un muchacho que busca elegir su propio camino al margen de los moldes sociales establecidos; y Octavio Martínez, un estudiante valiente que trabaja con esfuerzo por construirse un futuro. La trama muestra también la evolución de figuras secundarias y antagónicas que, a través de la vivencia compartida y el aprendizaje, transforman actitudes iniciales de rechazo en tolerancia y afecto.

El tema central de la obra sostiene que el amor y el sentido de pertenencia se pueden encontrar en lugares y personas elegidas, independientemente de los lazos consanguíneos. Asimismo, el texto aborda de manera respetuosa cuestiones como la diversidad, la superación de estereotipos y los retos propios de las relaciones humanas en la etapa juvenil.

Un proceso de aprendizaje y reafirmación como autora

Para Victoria Quintero Aguilar, aficionada desde la infancia a la lectura de estilo directo y a la recopilación de libros y libretas, la publicación de esta primera novela representa el cumplimiento de una meta personal. La autora describe el proyecto como un ejercicio de honestidad a través del cual expresa vivencias e inquietudes a través de sus personajes, superando temores y la tendencia a la postergación. Quintero Aguilar concibe la escritura como un proceso de aprendizaje continuo y proyecta continuar con la publicación de nuevos trabajos, entre los que se encuentra la segunda parte de esta historia.

El proceso de edición y distribución profesional

La edición y el lanzamiento de Páginas del Corazón se han llevado a cabo en colaboración con Letrame Grupo Editorial. El sello independiente ha coordinado los procesos técnicos de corrección de estilo, maquetación y diseño de cubierta para adaptar el texto a los estándares del mercado editorial actual. La autora ha destacado la orientación técnica y el seguimiento profesional recibidos a lo largo de todo el proceso de producción, elementos determinantes para publicar un libro con un acabado adecuado para su distribución. La labor de la editorial continúa generando opiniones favorables por su trabajo con nuevas voces narrativas, consolidando las opiniones Letrame como un referente para autores que buscan proyectar sus obras en el sector cultural.

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