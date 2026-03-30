La visibilidad del deporte femenino en España se multiplica por 2,6 en apenas cinco años - APPLE TREE

(Información remitida por la empresa firmante)

Barcelona y Madrid 30 marzo de 2025. Según la quinta edición del estudio ‘La visibilidad de las mujeres deportistas en los medios de comunicación’ realizado por APPLE TREE y acceso, durante el año 2025 el deporte femenino ha continuado avanzando hasta alcanzar una cuota de visibilidad (número de noticias publicadas) en los medios de comunicación del 26% frente a las competiciones masculinas, lo que supone un aumento de un punto con respecto a 2024 (25%). En el caso de la notoriedad (audiencia), las competiciones deportivas femeninas han conseguido un 26%. El estudio se ha presentado durante el encuentro ‘Marcas por la igualdad en el deporte’, en el que han participado Luz García Cajete, Directora de Comunicación de Mapfre España; Rocío Rey, Gerente de Patrocinios de Telefónica; Lucía Santiago, Jefa de Prensa del Consejo Superior de Deportes y Javier Perales, Senior Manager Brand & Sponsorship para España y Portugal de Visa.

Carme Miró, CEO y fundadora de APPLE TREE, ha comentado sobre los resultados: “Según esta investigación, en apenas cinco años se ha duplicado la visibilidad y la notoriedad de las competiciones deportivas femeninas en los medios; pero lo importante no es el ascenso, sino la constatación de que el deporte femenino se va asentando en los medios con normalidad y de manera constante, y que marca un futuro lleno de optimismo para las futuras deportistas”.

Alfredo Orte, Intelligence Manager de acceso, ha asegurado durante la presentación del informe hoy en Madrid: “Durante estas cinco ediciones del estudio hemos constatado un avance notable de cobertura mediática, con mayor protagonismo y relevancia de nuestras deportistas. Sin embargo, enseguida hemos encontrado matices importantes en esta evolución que en los últimos años evidencian un progreso mucho más lento”.

Los hombres, principales seguidores de los deportes en televisión, incluidos los femeninos

El perfil por género de las retransmisiones deportivas por televisión revela un peso mayoritario en todas las competiciones analizadas de la audiencia masculina. La mayor parte de los espectadores son hombres, incluso en torneos protagonizados por mujeres, y su peso en la audiencia de estos eventos es en ocasiones minoritaria. Solamente en aquellos torneos internacionales de selecciones se supera el 40% de mujeres en la audiencia de retransmisiones de TV.

Los medios deportivos acaparan la atención del deporte femenino

Aunque el estudio evidencia que falta mucho para llegar a la igualdad en la atención y espacio que dedican los medios al deporte femenino, en el análisis por medios se ve cómo Mundo Deportivo, Sport y AS son los que más informaciones publican sobre competiciones deportivas femeninas, tanto en sus versiones impresas como online. También destacan en el ranking los medios catalanes, gracias en gran parte al éxito del FC Barcelona.

La visibilidad de las deportistas en redes sociales, a años luz de ellos

Aunque la televisión lineal tradicional sigue siendo un vehículo importante, los aficionados al deporte femenino encuentran en las redes sociales un medio alternativo que les permiten establecer un contacto más cercano con sus ídolos. En el entorno digital, la visibilidad ya no se mide únicamente por las medallas y los triunfos, sino por la capacidad de generar comunidad. Las deportistas femeninas han demostrado una destacada habilidad en la construcción de marcas personales auténticas. Gracias a las redes sociales se está reconfigurando la cultura deportiva global, asegurando que el crecimiento actual no sea una moda pasajera, sino un cambio estructural cimentado en una base de fans joven, digital y comprometida. Sin embargo, las deportistas españolas siguen a años luz en número de seguidores frente a sus homólogos masculinos. En el ranking español está dominado por las estrellas del fútbol femenino que poco a poco van tomando mayor relevancia. Así el top 5 de las deportistas españolas con más seguidores en redes sociales queda de la siguiente manera: Alexia Putellas; Aitana Bonmatí; Paula Badosa; Carolina Marín y Athenea del Castillo.

Sobre el estudio:

Para la realización del estudio ‘La visibilidad de las mujeres deportistas en los medios de comunicación’ se han analizado más de 74.860 informaciones en medios de comunicación españoles durante al año 2025. Para ello, se ha seleccionado una muestra representativa de competiciones deportivas masculinas y femeninas que ofreciesen una comparativa equiparable en términos de repercusión mediática y seguimiento entre la audiencia.

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