XCharge inaugura un centro de pruebas en Hamburgo

El nuevo laboratorio de pruebas ofrece mayores capacidades de ensayo para estaciones de carga y refuerza la innovación en el mercado europeo

Madrid, 21 de octubre de 2024.- XCharge Europe GmbH (XCharge Europe), proveedor pionero de soluciones de carga de alta potencia e integradas en baterías para vehículos eléctricos, refuerza su presencia en el mercado europeo con la apertura de un nuevo centro de pruebas en su sede de Hamburgo. Esta expansión estratégica subraya la ambición de la empresa de impulsar el desarrollo de la movilidad eléctrica en Alemania y estrechar aún más sus lazos con clientes y socios europeos.



Cada vez circulan más vehículos eléctricos por las carreteras en Europa, y la necesidad de una infraestructura de recarga fiable aumenta día a día. Además, existen escenarios como estaciones de carga, centros comerciales, autobuses eléctricos y flotas con diferentes límites de potencia, necesidades de recarga y casos de uso que exigen soluciones para necesidades específicas. XCharge Europe responde a estos retos ampliando sus capacidades de I+D con un nuevo laboratorio de pruebas en Alemania, al tiempo que refuerza la importancia de su sede europea. El laboratorio de pruebas ofrece amplias posibilidades para probar toda la gama de productos de XCharge Europe, incluidas las estaciones de carga C6, C7 y Net Zero Series.



"Con la apertura de nuestro centro de pruebas en Hamburgo, cumplimos nuestra promesa de aportar más creación de valor a Europa", afirma Albina Iljasov, responsable para Europa de XCharge Europe. "Para nosotros es especialmente importante conocer mejor a nuestros clientes europeos y poder responder a sus necesidades. Esta medida nos permitirá trabajar aún más estrechamente con ellos y desarrollar soluciones a medida para el mercado europeo".



Amplias capacidades de ensayo para soluciones de carga preparadas para el futuro

Uno de los objetivos del centro de pruebas es garantizar la compatibilidad con los últimos modelos de vehículos eléctricos, teniendo en cuenta los camiones y autobuses eléctricos, además de los coches. Los clientes tendrán la oportunidad única de experimentar las estaciones de carga en el propio centro y probarlas junto con XCharge Europe, un equipo de expertos estará siempre la disposición de todos ellos para asesorarles y responder a todas sus preguntas. "Queremos ofrecer a nuestros clientes una auténtica experiencia en primera persona", añade Iljasov. "Pueden ver, sentir y experimentar por sí mismos cómo funcionan nuestras estaciones de carga y lo fáciles que son de manejar". Además, el laboratorio permite la integración con varios sistemas back-end, ofrece opciones de personalización para el software y apoya el futuro desarrollo de productos mediante estudios de mercado.



Con esta iniciativa, XCharge Europe acerca aún más al mercado europeo una parte importante de su desarrollo. El centro de pruebas de Hamburgo complementa el laboratorio de pruebas de Madrid, inaugurado en 2023. La empresa también tiene previsto ampliar gradualmente sus actividades de I+D en Hamburgo. Esta medida no solo refuerza la fuerza innovadora de la empresa, sino que también mejora Hamburgo como ubicación empresarial en el campo de la movilidad eléctrica.



El centro de pruebas de Hamburgo ha entrado oficialmente en funcionamiento durante este mes de octubre de 2024. Esto refuerza la dedicación de XCharge a la movilidad eléctrica europea, subrayando su compromiso con la innovación local y las soluciones centradas en el cliente.



Acerca de XCharge Europe

XCharge Europe es un proveedor pionero de soluciones de carga de alta potencia y soluciones integradas en baterías. Desde 2017, la compañía ha apoyado firmemente a los líderes del sector con soluciones de carga de última generación y servicios posventa fiables. Con sede en Hamburgo (Alemania) y un laboratorio en colaboración con SGS en Madrid (España), XCharge Europe se dedica a mantener estrictos estándares de calidad y a reforzar su presencia para impulsar la innovación de las operaciones de carga.



