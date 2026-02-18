Yamaha amplía su gama de atv utilitarios con el kodiak 700 kiwami y el kodiak 450 kiwami (2026)

kodiak kiwami 2026 - Yamaha

Los Kodiak Kiwami 2026 elevan el estándar de los ATV de trabajo en el campo con una especificación premium orientada a confort, control y capacidad. Puños calefactables, protección reforzada y cestas de carga de serie para afrontar jornadas exigentes en explotaciones agrícolas. Disponibles a partir de febrero de 2026 en concesionarios Yamaha de toda Europa

Barcelona, 18 de febrero de 2026.- Yamaha presenta el Kodiak 700 Kiwami y el Kodiak 450 Kiwami, dos nuevas variantes utilitarias diseñadas para profesionales que necesitan una herramienta fiable para el trabajo diario en el campo. Los nuevos modelos Kiwami 2026 son las versiones más refinadas de la gama Kodiak hasta la fecha y combinan características premium, una entrega de par utilizable y una durabilidad líder en su clase, con el objetivo de hacer más fáciles las labores más exigentes en finca.



Kiwami: máxima utilidad para el trabajo agrícola

Kiwami, que significa "último" o "cima" en japonés, define una configuración orientada a quienes trabajan con su vehículo cada día y valoran tanto el rendimiento como el confort. En Yamaha, esto se traduce en un equipamiento pensado para arranques tempranos, condiciones cambiantes y tareas repetitivas:



• Puños calefactables y calientapulgares para mejorar el confort en jornadas frías



• Funda de asiento resistente y protectores de manos para un uso intensivo



• Cestas delantera y trasera de aluminio de serie para transportar material, herramientas y consumibles de trabajo



Kodiak 700 Kiwami: capacidad y control para cargas de trabajo serias

El Kodiak 700 Kiwami representa la cima de la gama Utility de Yamaha para quienes priorizan capacidad y aplomo cuando el terreno y la carga aprietan. Monta el motor SOHC MK II de 686 cc, afinado para ofrecer un par fiable y una aceleración suave. Junto con la transmisión CVT Ultramatic, el sistema On-Command con bloqueo de diferencial y la dirección asistida eléctrica, ofrece una conducción estable y controlada incluso con carga y en superficies complicadas.



Sus cestas metálicas mejoradas incrementan la utilidad diaria en explotación, mientras que la suspensión KYB, los frenos de disco y el cabestrante WARN de serie completan una configuración lista para transportar, remolcar o recuperar cuando hace falta. Con capacidad de carga de hasta 140 kg y remolque de 600 kg, está construido para trabajos exigentes, manteniendo el confort y la facilidad de uso en cada jornada.



Kodiak 450 Kiwami: agilidad y practicidad en un formato manejable

El Kodiak 450 Kiwami es la versión más avanzada del utilitario de tamaño medio de Yamaha: compacto para moverse con soltura por caminos estrechos, calles de cultivo y pistas agrícolas, pero con espacio y capacidad para el trabajo real. Está impulsado por un motor EFI de 421 cc y la transmisión CVT Ultramatic, aportando par suave a bajas revoluciones y un freno motor destacado para un uso controlado.



El sistema seleccionable On-Command 2WD/4WD/Diff-lock permite adaptarse rápidamente a cambios de terreno y adherencia; los amortiguadores KYB de carrera larga y los neumáticos todoterreno de 25 pulgadas ayudan a mantener el confort y el agarre durante largas jornadas. Es una opción natural para quienes buscan agilidad sin renunciar a versatilidad.



Diseñados para el campo. Perfeccionados para quien trabaja

En Yamaha, las ediciones Kiwami 2026 están pensadas para apoyar labores habituales de explotación donde importa el tiempo, el acceso y la comodidad: transporte de herramientas y materiales, apoyo logístico dentro de finca y desplazamientos frecuentes con carga, con un enfoque claro en confort, control y fiabilidad.



Ambos modelos estarán disponibles en Desert Tan / Midnight Blue, con opciones de homologación categoría T.



Disponibilidad: a partir de febrero de 2026

El Kodiak 700 Kiwami y el Kodiak 450 Kiwami estarán disponibles en concesionarios Yamaha de toda Europa a partir de febrero de 2026.



Acerca de Yamaha Agro

Yamaha Agro reúne la experiencia de Yamaha en vehículos utilitarios y la orienta a las necesidades del sector agrícola, con una propuesta centrada en movilidad, capacidad de trabajo y fiabilidad para el día a día en finca. A través de la red de concesionarios Yamaha, Yamaha Agro ofrece soporte y soluciones para que el trabajo sea más eficiente, cómodo y controlado en cualquier terreno.

