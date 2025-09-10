Yunbit anuncia el lanzamiento de su potente gestor de chatbots

(Información remitida por la empresa firmante)

Diseñada para revolucionar la comunicación digital, esta avanzada herramienta permite a las compañías crear, implementar y gestionar sus propios asistentes virtuales de manera intuitiva y sin necesidad de código. Este desarrollo estratégico busca optimizar la atención al cliente, automatizar procesos internos y ofrecer una solución accesible para que cualquier empresa pueda integrar la inteligencia artificial en su operativa diaria

Madrid, 10 de septiembre de 2025.- Yunbit, empresa líder en soluciones de software de gestión empresarial, anuncia el lanzamiento de su nueva y potente aplicación de chatbots. Esta herramienta, desarrollada para interactuar con su plataforma de soluciones en la nube, permite a los usuarios resolver consultas mediante un lenguaje natural y conversacional.



Desde su fundación, Yunbit ha mantenido un firme compromiso con la vanguardia tecnológica, centrándose en soluciones que no solo digitalizan procesos, sino que los hacen más eficientes y accesibles. El desarrollo de esta aplicación de chatbots representa el siguiente paso lógico en esta misión, integrando la Inteligencia Artificial (IA) directamente en el núcleo del sistema de planificación de recursos empresariales para ofrecer una experiencia de usuario sin precedentes.



La principal fortaleza de esta nueva aplicación reside en su capacidad para parametrizar el chatbot con las fuentes de datos, el contexto, el tono y la estructura de respuesta más adaptados al usuario; además de añadir un nivel extra de seguridad a la información confidencial o reservada que contenga la plataforma de gestión.



Las aplicaciones de esta tecnología a la plataforma Yunbit Business Cloud serán infinitas; pues va a permitir mejorar la usabilidad de la herramienta y el acceso a información relevante según perfiles de usuarios y sus permisos de acceso a la información. Se podrán realizar preguntas muy concisas y recibir respuestas en lenguaje natural de la información que contiene la plataforma y para la cual el chatbot esté parametrizado. Además, se han implementado medidas adicionales para resolver problemas de contexto en la resolución de preguntas.



La nueva aplicación de gestión de chatbots de Yunbit ya está disponible para todos los clientes actuales de la plataforma ERP. La compañía ofrece demostraciones personalizadas para empresas interesadas en explorar cómo esta tecnología puede transformar su eficiencia operativa y su experiencia de usuario.



Yunbit es una compañía líder en el desarrollo de soluciones de software de gestión empresarial (ERP, RRHH, SGA,CRM, Ecommerce) en la nube. Con una trayectoria marcada por la innovación, Yunbit ayuda a empresas de todos los sectores a optimizar sus procesos, tomar decisiones estratégicas basadas en datos y mejorar su competitividad en el mercado global.







Contacto

Nombre contacto: María Cumplido

Descripción contacto: Responsable de comunicación de Yunbit

Teléfono de contacto: 679109380

