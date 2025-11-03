Filial de Pacific Avenue Capital Partners completa la adquisición de FLSmidth Cement de FLSmidth & Co. A/S

Los Ángeles, 3 de noviembre de 2025.-

Pacific Avenue Capital Partners ("Pacific Avenue"), una firma global líder de capital privado enfocada en separaciones corporativas y otras situaciones complejas en el mercado medio, anunció hoy que ha completado la adquisición de FLSmidth Cement A/S ("FLSmidth Cement" o la "Compañía"), de FLSmidth & Co. A/S (CPH:FLS) ("FLSmidth"). Con la finalización de la transacción, FLSmidth Cement operará bajo el nuevo nombre Fuller Technologies ("Fuller"), marcando el comienzo de su siguiente capítulo como líder independiente e impulsado por la tecnología que presta servicios al sector cementero global.



Fuller es un proveedor líder de soluciones para la industria de producción de cemento, enfocado en ofrecer repuestos y servicios posventa, así como equipos nuevos y de reemplazo para plantas cementeras en todo el mundo. La Compañía cuenta con ubicaciones de fabricación en América del Norte, Europa y Asia, y su base instalada global abarca más de 1.400 de las aproximadamente 2.700 plantas cementeras del mundo.



Con más de 140 años de experiencia, Fuller ofrece soluciones integrales que cubren todo el proceso de producción de cemento, desde la entrada a la planta hasta el producto final. La compañía proporciona a los clientes una amplia gama de equipos y software diseñados tanto para la producción de cemento convencional como sostenible, incluyendo trituradoras, molinos, hornos, alimentadores, sistemas de carga, transportadores neumáticos y controles de automatización. Más allá de la producción, Fuller también apoya a sus clientes de larga data con un extenso portafolio de repuestos y servicios posventa, garantizando una cobertura completa del ciclo de vida de sus equipos.



Con el apoyo de Pacific Avenue, Fuller se centrará en reforzar su reputación como un socio de confianza para sus clientes, profundizando las relaciones y alineándose más estrechamente con sus necesidades en evolución. La Compañía está posicionada para ejecutar un amplio conjunto de iniciativas estratégicas de crecimiento en sus ofertas de equipos de capital y prestación de servicios, atendiendo tanto a la producción de cemento como a industrias complementarias. Aprovechando su experiencia técnica, productos innovadores y servicios, Fuller continuará impulsando la creación de valor y la expansión sostenible para sus clientes en todo el mundo.



"Nos enorgullece dar la bienvenida a Fuller Technologies a nuestra cartera. Esta transacción destaca la experiencia de Pacific Avenue en la ejecución de separaciones corporativas complejas y transfronterizas, y en apoyar a empresas globales para lograr un crecimiento sostenible y a largo plazo. Nos enorgullece ser el proveedor de soluciones de referencia para vendedores que buscan una transición sin problemas y una base sólida para que sus negocios prosperen como compañías independientes. Bajo el nombre Fuller, el equipo está bien posicionado para construir sobre su rico legado, ampliar su alcance global y continuar ofreciendo las soluciones innovadoras y esenciales de misión que los productores de cemento de todo el mundo necesitan", señala Chris Sznewajs, fundador y socio director de Pacific Avenue.



Además, Pacific Avenue anunció a Dennis Cassidy como el nuevo director ejecutivo (CEO) de la Compañía, con efecto inmediato. Con una carrera de más de tres décadas, el Sr. Cassidy es un ejecutivo industrial comprobado con un historial de transformación de empresas globales y complejas mediante crecimiento disciplinado, eficiencia operativa e iniciativas de transformación a gran escala.



"Este es un momento emocionante para nuestra compañía. Como Fuller Technologies, estamos abrazando nuestro legado mientras trazamos un camino audaz hacia adelante como un líder independiente en soluciones para la producción de cemento. En asociación con Pacific Avenue, estamos motivados para profundizar nuestras relaciones con los clientes, acelerar la innovación y ampliar nuestra oferta de soluciones. Nuestro compromiso con la entrega de tecnologías sostenibles y de alto rendimiento sigue siendo inquebrantable, y esperamos dar forma al futuro de la industria junto con nuestros clientes", destaca Dennis Cassidy, CEO de Fuller Technologies.



J.P. Morgan actuó como asesor de fusiones y adquisiciones del comprador, McDermott Will & Schulte actuó como asesor legal del comprador, J.P. Morgan y Citi proporcionaron la financiación para la adquisición, y KPMG brindó servicios contables y fiscales al comprador.



