(Información remitida por la empresa firmante)

- La categoría de Electrónica y Electrodomésticos en la 139ª Feria de Cantón destaca los dispositivos con IA nativa, la robótica aplicada y el diseño ecológico

GUANGZHOU, China, 23 de abril de 2026/PRNewswire/ -- En la 139ª Feria de Cantón, la categoría de Electrónica y Electrodomésticos señaló un claro cambio en las prioridades globales de hardware. Los expositores mostraron productos que reflejan un mayor uso de la IA, una creciente demanda de automatización escalable y un mayor impulso hacia la sostenibilidad y una mejor experiencia de usuario.

Una de las tendencias más destacadas es la transición de productos con "IA habilitada" a dispositivos con IA nativa. En lugar de funcionar como funciones adicionales, los modelos de IA ahora están integrados en el núcleo del diseño del hardware. Terminales biométricos multimodales, sistemas de reuniones con IA, gafas de traducción y dispositivos de interpretación simultánea multilingüe demostraron capacidades en tiempo real para la comprensión, la traducción y la toma de decisiones, a menudo gracias a modelos lingüísticos complejos integrados en el dispositivo o en entornos híbridos de borde y nube. Incluso las industrias de hardware tradicionales, como las pantallas, los purificadores de aire y los dispositivos de impresión, están evolucionando hacia sistemas interactivos capaces de interpretar, responder y aprender mediante la integración de la IA. La percepción multimodal, que combina voz, visión, gestos, movimiento de labios y sonido transmitido por conducción ósea, también se está convirtiendo en un estándar.

La robótica también se consolidó como un sector clave, con productos que pasaron de ser unidades de demostración a implementaciones a gran escala y operaciones no tripuladas. Los robots de limpieza, inspección, fregado de suelos y preparación de café priorizaron la operación autónoma 24/7, mientras que los robots industriales y del sector público se centraron en la fiabilidad, altos niveles de protección y adaptabilidad a entornos extremos. Se exhibió una amplia variedad de formas, incluyendo diseños humanoides, cuadrúpedos, con ruedas, esféricos e híbridos, pero todos compartían un objetivo común: reducir la dependencia de la mano de obra, mejorar la estabilidad operativa y aumentar la productividad.

Una tendencia creciente es el procesamiento de datos más cerca de su origen, impulsado por la necesidad de mayor seguridad, tiempos de respuesta más rápidos y un rendimiento más fiable. Muchos productos ahora priorizan la ejecución local de modelos, el procesamiento de tareas sin conexión y el almacenamiento seguro de la información para satisfacer las necesidades de los gobiernos, la industria y otros usuarios que requieren alta seguridad.

Más allá del rendimiento y la inteligencia, los expositores hicieron cada vez más hincapié en el valor emocional y la estética. Los dispositivos ya no se consideran únicamente herramientas funcionales, sino elementos del estilo de vida que dan forma a la experiencia del usuario, desde audio envolvente y materiales de alta gama hasta asistencia mediante IA y diseños visualmente atractivos.

Al mismo tiempo, la sostenibilidad se ha convertido en un requisito fundamental, en lugar de un valor añadido, con un bajo consumo energético, un diseño de larga vida útil, materiales reciclables, integración de almacenamiento de energía y soluciones de energía renovable incorporadas directamente en la ingeniería del producto.

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