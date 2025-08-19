1inch es pionera en los intercambios entre cadenas de Solana, lo que permite una interoperabilidad perfecta

(Información remitida por la empresa firmante)

1inch ahora permite intercambios entre cadenas sin confianza y protegidos por MEV entre Solana y más de 12 redes EVM sin depender de puentes ni protocolos de mensajería inseguros.

Los usuarios y desarrolladores pueden acceder a nuevos intercambios a través de la dApp de 1inch, la billetera y la API Fusion+ para una interoperabilidad DeFi fluida.

DUBAI, EAU, 19 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- 1inch, el agregador líder de DEX, lanza, intercambios pioneros en la industria descentralizados entre cadenas entre Solana y las principales redes EVM, sin depender de puentes ni protocolos de mensajería. Este hito marca un gran avance en la misión de 1inch de unificar DeFi en una experiencia interoperable.

Los intercambios entre cadenas de Solana ya están disponibles a través de las API de 1inch dApp, 1inch Wallet y 1inch Fusion+. Esta versión permite a los usuarios transferir activos sin problemas entre Solana y más de 12 cadenas EVM de forma segura, eficiente y protegida por MEV.

Por qué es importante

Por primera vez, los usuarios pueden intercambiar activos directamente entre Solana y las redes EVM, sin usar puentes. Las principales ventajas son:

- Seguridad a prueba de balas: sin necesidad de puentes ni protocolos de mensajería, esta es la forma más segura de transferir activos dentro y fuera de Solana. - Ejecución fluida: permite a los usuarios firmar y publicar sus operaciones, lo que permite a los resolutores competir para ejecutarlas en las mejores condiciones. - Las mejores tarifas: con liquidez inigualable y protección MEV por diseño.

Pioneros en intercambios entre cadenas descentralizados nativos

Hace unos meses, 1inch añadió soporte para Solana, aprovechando sus tiempos de bloque de baja latencia y su robusto ecosistema. Ahora, con plena capacidad para intercambios entre cadenas, por fin se ha solucionado la fragmentación entre los ecosistemas Solana y EVM.

"La velocidad y eficiencia de Solana lo convirtieron en el candidato ideal para nuestra próxima frontera en intercambios entre cadenas", afirmó Sergej Kunz, cofundador de 1inch. "Aleliminar la necesidad de puentes y protocolos de mensajería como LayerZero o Chainlink CCIP, ofrecemos una experiencia entre cadenas mucho más segura y fluida".

La funcionalidad Solana entre cadenas de 1inch también supone un impulso significativo para todo el ecosistema Solana, poniendo fin a su aislamiento de otras cadenas de bloques y transformándolo en un centro DeFi completo al incorporar nueva liquidez y nuevos usuarios.

Los tokens Solana ahora pueden intercambiarse directamente por activos en redes EVM, lo que abre el ecosistema a usuarios que nunca antes habían interactuado con Solana.

Tanto para usuarios como para desarrolladores

Los intercambios entre cadenas de Solana ahora son totalmente compatibles con todos los productos de 1inch:

1inch dApp – Para intercambios fáciles de usar y sin inconvenientes.

– Para intercambios fáciles de usar y sin inconvenientes. 1inch Wallet – Para usuarios que priorizan los dispositivos móviles y que administran activos sobre la marcha.

– Para usuarios que priorizan los dispositivos móviles y que administran activos sobre la marcha. 1inch Fusion+ API – Permitiendo a los desarrolladores integrar intercambios Solana<>EVM sin confianza en sus propios proyectos.

Esto abre nuevas vías de liquidez y oportunidades de trading, permitiendo a los participantes de DeFi operar en ecosistemas previamente aislados, sin pasos adicionales.

¿Qué es lo siguiente?

Mientras tanto, la misión de 1inch de unificar el espacio DeFi continúa, con planes en marcha para añadir soporte para más cadenas sin EVM. El camino hacia una experiencia DeFi más eficiente y fácil de usar avanza.

Acerca de 1inch

1inch acelera las finanzas descentralizadas con una experiencia fluida de trading de criptomonedas para sus 24 millones de usuarios. Además de ser la plataforma líder para intercambios de tokens eficientes y de bajo coste, con 500 millones de dólares en transacciones diarias, 1inch ofrece una gama de herramientas innovadoras, incluyendo una billetera segura con autocustodia, un rastreador de cartera para la gestión de activos digitales, un portal para desarrolladores que permite aprovechar su tecnología de vanguardia e incluso una tarjeta de débito para gastar criptomonedas fácilmente. Con su innovación continua, 1inch simplifica las DeFi para todos.

