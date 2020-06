20 increíbles mujeres de NET-A-PORTER develan qué habrían querido saber a los 20 (1)

#20AñosDeNetAPorter

LONDRES, 24 de junio de 2020 /PRNewswire/ -- Este mes, NET-A-PORTER celebra su vigésimo aniversario y PORTER pregunta a 20 increíbles mujeres, diseñadoras, autoras, artistas, fundadoras y activistas, ¿qué perlas de sabiduría se regalarían a sí mismas en plena juventud?

1. Alison Loehnis, presidenta de NET-A-PORTER & MR PORTER: "Eres más joven de lo que crees. Nunca te sentirás como una mujer madura. Nunca subestimes el poder de una sonrisa. Nunca te arrepentirás del tiempo que pases son tu familia y amistades. ¡Viaja, viaja, viaja! Las calificaciones no son tan importantes, el esfuerzo sí. Sigue tu intuición, casi nunca se equivoca. Lo que no te mata, te fortalece; en serio. Tu eterno amor por la moda rendirá frutos un día". 2. Donatella Versace: "Me diría que voy a tener una vida increíble, con mucho amor, pero también cierta dosis de dolor... Que seré una sobreviviente y eso me hará sentir una conexión fuerte con otras personas, en especial con personas que sufren o son maltratadas". 3. Margaret Atwood: "Corre el año 1960 en Canadá, pocos escritores viven de su oficio y todo el mundo sabe que las escritoras están locas de remate y condenadas a la soltería. ¿Mi consejo? Los tiempos cambian, las actitudes cambian. Puedes contribuir a que cambien". 4. Jane Fonda: "Me diría que NO es una frase completa. A los 20, era como una coladera, sin límites, desesperada por caer bien y, por ende, complaciente con todo el mundo". 5. Janet Mock: "No dejes que la falta de imaginación, las bajas expectativas o las proyecciones distorsionadas de otras personas te desvíen del camino". 6. Ava DuVernay: "Aprendí, apenas la década pasada, que cualquier cosa desagradable que estés viviendo no es algo que te esté pasando a ti: está pasando para ti, a tu favor". 7. Gillian Anderson: "No te preocupes por la opinión que otras personas tengan de ti. La única opinión que importa es la tuya". 8. Emilia Wickstead: "Es fácil dejarse llevar cuando vas detrás de tu corazón, pero valorar el presente es parte importante del viaje". 9. Charlotte Tilbury: "Recibí una nota de una editora de belleza que decía 'Acaba con ellos, Charlotte. Sé que serás una estrella'. Esas palabras me alentaron a seguir persiguiendo mis sueños en tiempos adversos y realmente me motivaron cuando la pasé mal y tuve que tocar puertas en busca de trabajo". 10. Misty Copeland: "Sobre todo, abraza lo que venga y ten la certeza de que tu voz puede servir para propiciar un cambio, tu voz trascenderá lo que hagas en el escenario durante tu carrera". 11. Zainab Salbi: "Ay, me encantaría que mi yo, a los 20 años, supiera que es hermosa. Y que su belleza proviene de tener un corazón noble y una alma radiante". 12. Roisin Murphy: "A los 20 años me guiaba por mis instintos, mucho más que en cualquier otra época de mi vida. Firmé el contrato de mi primer álbum con 20 años, así que me diría que hacer caso a mi intuición, ir con la corriente fue lo correcto; eliminaría, sin embargo, la ansiedad de pensar que no me lo merecía, que no podría lidiar con ello". 13. Dra. Barbara Sturm: "No pierdas tiempo en preocuparte de lo que no puedes cambiar. Sigue adelante y sonríe; en el panorama amplio, lo demás no importa". 14. Bernardine Evaristo: "Me aconsejaría desarrollar, conscientemente, una disposición mental positiva más temprano que tarde, porque así superaré las dificultades que podrían durar un montón de años. Eso también me ayudaría a desarrollar mi talento, alcanzar mis metas y ser más compasiva con otras personas; esto último es importante en una escritora que necesita entender a sus personajes y no ser sentenciosa con ellos". 15. Simone Rocha: "Estaba en el primer año de la maestría en CSM. Me aconsejaría prestar atención, concentrarme y participar del entorno... y pasar más tiempo en la biblioteca". 16. Gucci Westman: "Nunca temas esforzarte para salir de tu zona de confort. Si no lo intentas, nunca sabrás qué nuevas oportunidades podrían haber llegado a ti". 17. Chimamanda Ngozi Adichie: "Ahora, con 41 años, veo mis fotos a los 20 y no puedo creer la cantidad de tiempo que desperdicié pensando que no era suficiente así, tal como era". 18. Maria Balshaw: "Habría sido lindo que alguien me dijera que un día dirigiría los museos y las galerías Tate que tanto disfrutaba visitar a los 20 años... pero no le habría creído". 19. Tata Harper: "Estos momentos nunca volverán. Atrévete y no dejes que nada ni nadie te detenga. ¿Lo más importante? ¡Diviértete mucho!" 20. Isabel Marant: "Creo que la década de los veinte es un período de búsqueda personal, una edad en la que puedes jugar mucho con tu imagen. Me diría que es algo que hacer: encontrarse y cultivar la seguridad en una misma".

