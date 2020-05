25 Congreso EHA: Menarini Ricerche presenta los primeros resultados del estudio clínico sobre SEL24/MEN1703

POMEZIA, Italia, 14 de mayo de 2020 /PRNewswire/ -- Menarini Ricerche anuncia que se ha completado la fase de escalada de dosis del estudio DIAMOND, el primer estudio de fase I/II en humanos (CLI24-001; NCT03008187) que se halla actualmente en curso de evaluar SEL24/MEN1703, un inhibidor PIM/FLT3 dual de administración oral, primero en su clase, que se encuentra en desarrollo clínico para el tratamiento de la leucemia mieloide aguda (LMA). Los resultados se presentarán en el 25º congreso virtual de la European Hematology Association (EHA) con el e-poster titulado "Results of the dose escalation part of DIAMOND trial (CLI24-001): first in human study of SEL24/MEN1703, a dual PIM/FLT3 kinase inhibitor, in patients with acute myeloid leukemia" (EP604).

Los objetivos primarios de esta fase de escalado de dosis fueron la identificación de toxicidades limitantes de la dosis (DLTs) , la determinación de la dosis máxima tolerada (MTD) y de la dosis recomendada para la siguiente etapa del estudio (fase de expansión de cohortes) eo así como la caracterización de la farmacocinética de SEL24/MEN1703 en pacientes con LMA en recaída , refractaria, o en pacientes no aptos para el tratamiento quimioterápico estándar. En la fase de escalada de dosis, SEL24/MEN1703 mostró un perfil de seguridad aceptable hasta la dosis recomendada establecida en 125 mg/día (14 días ON - 7 días OFF en ciclos de 21 días). Se obtuvo evidencia inicial de eficacia del producto en monoterapia, observándose un caso de remisión completa (CR) y 1 caso de remisión completa con recuento sanguíneo incompleto (CRi) en pacientes ancianos que no habían respondido a las opciones terapéuticas estándar.. La próxima etapa de expansión de cohortes en pacientes con LMA en recaída o refractaria , investigará la actividad en monoterapia y el perfil de seguridad de SEL24/MEN1703.

"Estos prometedores resultados s de la fase de escalada de dosis del ensayo DIAMOND aportan una sólida base racional para progresar a la fase de expansión de cohortes en este estudio", dijo Dirk Laurent, director de Área Terapéutica Global - Oncología de Menarini Ricerche. "Esperamos demostrar el potencial del producto SEL24/MEN1703 como tratamiento beneficioso para los pacientes con LMA necesitados de opciones terapéuticas innovadoras y efectivas".

Acerca de Menarini

Menarini Group es una compañía farmacéutica italiana, con una facturación de 3.667 millones de euros y más de 17.000 personas empleadas. Menarini Group siempre ha perseguido dos objetivos estratégicos: investigación e internacionalización, y tiene un compromiso destacado con la investigación y desarrollo en oncología. Como parte de este compromiso con la oncología, la cartera de Menarini incluye cinco nuevos fármacos de investigación para el tratamiento de una variedad de tumores hematológicos y/o sólidos. Dos de ellos son biológicos, uno es el anticuerpo monoclonal anti-CD157 MEN1112/OBT357, y el otro es un anticuerpo de toxina conjugada anti-CD205 MEN1309/OBT076. Otros tres son pequeñas moléculas, como el inhibidor de quinasa dual PIM y FLT3 SEL24/MEN1703, y el inhibidor PI3K MEN1611, y el inhibidor de la clase I, II y IV histona deacetilasa, Pracinostat. El compromiso de Menarini Group con la oncología de precisión también está respaldado por las tecnologías y productos de Menarini Silicon Biosystems para estudiar poblaciones celulares raras con un grado de precisión a nivel unicelular.

Menarini se encuentra en las áreas terapéuticas más importantes con productos para cardiología, gastroenterología, neumología, enfermedades infecciosas, diabetología, inflamación y analgesia. Con 16 plantas de producción y 7 centros de investigación y desarrollo, los productos de Menarini están disponibles en 136 países en todo el mundo.

