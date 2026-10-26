(Información remitida por la empresa firmante)

- La 31ª edición de MIF, junto con PLPEX 2026 y MFE 2026, concluyen con éxito, fomentando la cooperación intersectorial e impulsando la promoción de inversiones a través de exposiciones

MACAO, 26 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- La 31ª Feria Internacional de Comercio e Inversión de Macao (31ª MIF), la Exposición de Productos y Servicios de los Países de Lengua Portuguesa (Macao) 2026 (2026PLPEX) y la Expo de Franquicias de Macao 2026 (2026MFE) concluyeron con éxito el pasado 24 de octubre. Durante los cuatro días que duró el evento, se registraron más de 90.000 visitas, incluidas más de 17.000 visitas de carácter profesional. Se llevaron a cabo más de 1.100 sesiones de encuentros empresariales, que culminaron con la firma de cerca de 140 acuerdos. De estos, más del 80% estuvieron relacionados con las industrias del modelo 1+4, y el 12% involucró a países de habla portuguesa y española, lo que refuerza aún más el papel de Macao como conector preciso entre China y los países de habla portuguesa y española. Asimismo, los tres eventos generaron más de 2.000 puestos de trabajo —que abarcaron desde personal de proyecto a tiempo completo y personal de apoyo in situ a tiempo parcial hasta equipos de montaje de expositores—, contribuyendo así a la formación de talento con experiencia práctica en toda la cadena de valor del sector MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones).

Con el fin de potenciar la eficacia de la captación de inversiones a través de exposiciones, el organizador —el Instituto de Promoción del Comercio y de la Inversión de Macao (IPIM)— presentó el entorno de inversión y las ventajas empresariales de Macao a más de 360 empresas, tanto antes como durante la celebración de los eventos. Hasta la fecha, 78 empresas procedentes de Portugal, Brasil, Suiza, Singapur y otros lugares han presentado propuestas de inversión en Macao, lo que supone un incremento interanual del 14%. De ellas, 20 han iniciado o completado los trámites para el establecimiento de sus sociedades, abarcando sectores como la alta tecnología, el ámbito de la gran salud (Big Health), los servicios financieros especializados, el turismo cultural y el sector MICE (reuniones, incentivos, conferencias y exposiciones), lo que sigue inyectando un nuevo impulso a la diversificación económica adecuada. Asimismo, 60 empresas de países de lengua portuguesa y ocho empresas de la China continental han presentado propuestas de proyectos orientadas a la expansión en los mercados de China y de los países de lengua portuguesa.

Con el fin de maximizar los beneficios sinérgicos de las tres exposiciones, a lo largo de cuatro días se llevaron a cabo más de 90 actividades económicas y comerciales, que incluyeron, además, varios eventos importantes del sector MICE. Estos eventos simultáneos conformaron un ecosistema MICE que facilitó el aprovechamiento compartido de recursos relacionados con los visitantes comerciales internacionales, permitió a los participantes asistir a múltiples eventos y realizar negociaciones comerciales en un solo viaje, fomentó el intercambio de recursos entre distintos sectores y amplificó el impacto comercial y empresarial de la plataforma MICE de Macao.

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