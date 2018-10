COMUNICADO: El 61% de mujeres de más de 60 años no conocen la osteoporosis pese a que un tercio puede sufrir una fractura (2)

Publicado 18/10/2018 6:03:02 CET

Sobre la Encuesta de Osteoporosis de UCB

UCB junto con Harris Interactive Ltd. realizaron una encuesta a mujeres de 60 años o mayores. La encuesta se realizó durante los meses de agosto y septiembre de 2018 como parte de una iniciativa para investigar sobre el conocimiento, la actitud y la percepción del riesgo de la osteoporosis y las fracturas por fragilidad en 10 países altamente industrializados: Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, España, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos.

Se entrevistaron en línea a 4.504 mujeres de 60 años y mayores, con preguntas sobre la osteoporosis y las fracturas por fragilidad. El tamaño de la muestra fue de n=500 en la mayoría de los países, a excepción de Bélgica, Dinamarca y Suecia, donde el tamaño de la muestra fue de n=333.

Resultados de la encuesta en España

- El 50% de las mujeres encuestadas dijo que su conocimiento sobre osteoporosis es poco o muy poco. - El 45% cree que las fracturas por fragilidad en edades avanzadas con el resultado de caídas desafortunadas o accidentes. - El 38% de las mujeres que respondieron dijo que sus profesionales del cuidado de salud nunca les habían hablado sobre osteoporosis y fracturas por fragilidad. - El 76% de las mujeres que respondieron está de acuerdo o fuertemente de acuerdo con que la fragilidad de los huesos es una parte inevitable del envejecimiento, mientras que el 74% cree que aumentará su riesgo de experimentar fracturas por fragilidad. - El 25% cree que hay poco por hacer para evitar la osteoporosis, aunque haya varias maneras de prevenir la pérdida ósea y de mantener la solidez de los huesos. - El 57% de los encuestados dijo que confía en que su profesional de la salud les hablará de los temas que sean más pertinentes para ellos, mientras que al 40% le gustaría que su profesional de la salud le ofreciera más información sobre cómo mantenerse saludable sin tener que pedírselo. - Más de la mitad (52%) suele tomarse vacaciones y viajar por el mundo. - En comparación con la generación de sus padres, el 83% de las encuestadas cree que las mujeres de 60 años o mayores están más interesadas en ser proactivas en el manejo de su salud y bienestar, mientras que el 85% espera vivir más tiempo y el 82% espera una vida mejor en los últimos años.

Principales resultados a nivel mundial.

- El 61% de las encuestadas tiene poco o nulo conocimiento sobre la osteoporosis. - El 55% de mujeres consultadas pensaba que las fracturas por fragilidad en edades avanzadas son el resultado de caídas desafortunadas o accidentes. - El 37% de las mujeres que respondieron dijo que sus profesionales de la salud nunca les habían hablado sobre la osteoporosis y las fracturas por fragilidad. - El 69% cree que es inevitable tener huesos frágiles al envejecer y el 70% piensa que es inevitable que aumente el riesgo de fracturas por fragilidad. - Casi una de cada cinco personas (17%) comentó que siente que hay poco por hacer para evitar la osteoporosis, a pesar de haber varias maneras de prevenir la pérdida ósea y mantener la rigidez de los huesos. - El 54% de las encuestadas dijo que confían en que su profesional de la salud les hable de los temas que sean más pertinentes para ellas, mientras que al 32% le gustaría que su profesional de la salud le ofreciera más información sobre cómo mantenerse saludable sin tener que pedírselo y, lo que es preocupante, el 19% de las entrevistadas dijo que siente que la mayoría de sus quejas son parte del envejecimiento. - El 47% suele tomarse vacaciones y viajar por el mundo. - El 85% dijo que siente que su generación, en comparación con la de sus padres, está más interesada en administrar su salud y bienestar de una manera proactiva, el 84% dijo que espera vivir más tiempo y de una manera más saludable y el 82% dijo que tienen mayores expectativas para sus últimos años.

UCB Inspired by Patients. Driven by Science

UCB [http://www.ucb-iberia.com/home ] es una compañía biofarmacéutica global centrada en el descubrimiento y desarrollo de soluciones y medicamentos innovadores que ayuden a transformar la vida de las personas con enfermedades graves en el campo de la inmunología y la neurología. Con más de 7.500 personas en aproximadamente 40 países, la compañía ha generado unos ingresos de 4.500 millones de euros en 2017. UCB está presente en el Euronext Brussels como UCB. Síguenos en Twitter: @UCB_Iberia [https://twitter.com/ucb_iberia ].

