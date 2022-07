"8:15 Hiroshima | From Father To Daughter" se proyectará en línea del 6 al 9 de agosto

- Película documental "8:15 Hiroshima | From Father To Daughter": Primer evento mundial gratuito de proyección en línea (del 6 al 9 de agosto) por el 77° aniversario de Hiroshima y Nagasaki

Un fascinante relato en primera persona de un adolescente que sobrevivió a Hiroshima para recordarle al mundo los horrores de la guerra nuclear y el poder del amor y el perdón, gratis del 6 al 9 de agosto de 2022 (todas las zonas horarias)

SAN DIEGO, 7 de julio de 2022 /PRNewswire/ -- La película 8:15 Hiroshima | From Father To Daughter, producida por Runaway Horses, anunció hoy su primer evento global de proyección en línea disponible aquí: https://watch.showandtell.film/watch/815hiroshima .

La proyección global oportuna de 8:15 Hiroshima se realizará durante el mes de la Primera Conferencia de Revisión del Tratado de No Proliferación (TNP) que se lleva a cabo en las Naciones Unidas, y en medio del potencial elevado para una guerra nuclear.

8:15 Hiroshima fue producida por Akiko Mikamo, la hija de un hibakusha (superviviente de una bomba nuclear), para ilustrar la notable historia real de su padre, el mensaje de paz y la visión de un mundo sin armas nucleares.

"Mi padre me explicó: 'No quiero que nadie más tenga que pasar por la agonía de otra guerra nuclear' y me pidió que difundiera su mensaje a las generaciones más jóvenes de todo el mundo", afirmó el doctor Akiko Mikamo, productor ejecutivo de 8:15 Hiroshima y autor de 8:15 – A True Story of Survival and Forgiveness from Hiroshima. https://815hiroshima.com

"El mundo está más cerca del uso de armas nucleares por desesperación, o por accidente o error de cálculo, que en cualquier otro momento desde principios de la década de los 80. Mientras el presidente ruso Putin ordenó a las fuerzas nucleares de su nación que entraran en alerta máxima, Occidente ha sido advertido que cualquier injerencia en la invasión de Ucrania tendría 'consecuencias que nunca ha experimentado en su historia'. De repente, lo impensable parece posible de nuevo", indicó Tom Nichols (The Atlantic)

Acerca de la película 8:15 Hiroshima

Narrada en inglés con subtítulos en japonés, esta película híbrida documental-narrativa presenta grabaciones de vídeo y audio nunca antes vistas de Shinji Mikamo, recreaciones evocadoras e imágenes de archivo, "trayendo el pasado al presente". (Modern Times Review)

2020, Estados Unidos, 50 min,Director J.R. HeffelfingerProductor ejecutivo Akiko MikamoProductor Nini Le Huynh

"8:15 Hiroshima tiene un gran impacto que saca a relucir nuestra humanidad, y espero que nos acerque a un futuro que resuelva los conflictos sin violencia", destacó Peter Kuznick (coautor, The Untold History of the United States con Oliver Stone)

"Una obra muy artística con una oración por la paz", comentó Asahi Family Newspaper

