Abriendo camino: Mars lanza un centro de recursos para la adopción de mascotas, mientras una nueva investigación revela qué frena a los adoptantes

Una nueva investigación global, el estudio sobre adopción de mascotas más grande de su tipo, realizada por Mars, Incorporated, revela que casi un tercio de los dueños de mascotas desean adoptar, pero se ven frenados por incertidumbres relacionadas con la salud, el comportamiento y la compatibilidad de los animales

Mars lanza el nuevo centro de adopción en línea Adoption Hub, que ofrece a los actuales y futuros dueños de mascotas orientación práctica y experta sobre las barreras más comunes y la tenencia responsable, permitiéndoles afrontar el proceso de adopción con confianza

Mars amplía su iniciativa "Fin de Semana de Adopción Global 2026" a más de 30 países, brindando apoyo a más refugios locales que nunca

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 24 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Una nueva investigación de Mars revela que la incertidumbre sobre los antecedentes de un animal y la falta de asesoramiento experto pueden disuadir a los posibles adoptantes, lo que pone de manifiesto una necesidad crítica de orientación a lo largo del proceso de adopción.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic aquí: https://www.multivu.com/mars-incorporated/9422551-en-mars-launches-pet-adoption-resource-hub

Lanzado antes del Fin de Semana de Adopción Global de 2026, este estudio se basa en el proyecto "Mars State of the Pet Homelessness" y profundiza en la comprensión de las barreras a las que se enfrentan las personas al considerar la adopción de una mascota, así como en cómo superarlas para ayudar a que más animales encuentren hogares amorosos y permanezcan en ellos.

Tras encuestar a más de 26.000 personas en 14 países, el estudio reveló que, si bien el 58 % de los actuales dueños de mascotas no adoptó a la suya, casi uno de cada tres (28 %) expresó su deseo de adoptar en el futuro, siempre que contara con la orientación y el apoyo adecuados.

Navegando la realidad del rescate con confianza

Entre quienes consideran la adopción, las preocupaciones más comunes surgen de lo desconocido, incluyendo antecedentes médicos desconocidos (33 %), antecedentes de comportamiento (27 %) y la compatibilidad en el hogar (25 %).

El estudio también destaca la oportunidad de ofrecer una mayor experiencia y orientación en materia de nutrición. Dado que el 71 % de las personas que adoptan cambian la dieta de su mascota tras salir del refugio, el asesoramiento de expertos puede desempeñar un papel fundamental para ayudar a los propietarios a gestionar esta transición y garantizar que sus animales reciban una alimentación adecuada, completa y equilibrada, de manera segura y documentada.

Esther Bijsmans, veterinaria y experta en ciencia de la nutrición y salud de mascotas (DVM, PhD) de Mars Pet Nutrition, comentó: "Adoptar una mascota es una experiencia emocionante y gratificante, pero contar con orientación práctica es clave para ganar confianza y ayudar a que tanto las mascotas como sus dueños prosperen juntos".

"Al recibir a una nueva mascota en casa, animamos a los dueños a seguir la regla 3-3-3: los primeros tres días se centran en ayudar a la mascota a sentirse segura; las primeras tres semanas, en establecer rutinas, conocer la dinámica del hogar y crear un vínculo de confianza; y, al cabo de tres meses, la mayoría de las mascotas ya habrán comenzado a adaptarse. La paciencia y el fortalecimiento del vínculo desempeñan un papel fundamental.

La nutrición también desempeña un papel fundamental en el bienestar general de la mascota. Un error común es cambiar de alimento demasiado rápido; en su lugar, se debe realizar una transición gradual a la nueva dieta a lo largo de 7 a 10 días para favorecer una digestión saludable y ayudar a la mascota a adaptarse cómodamente".

Allanando el camino hacia una adopción responsable

Para facilitar el camino hacia la adopción de mascotas, la empresa lanza el nuevo Mars Adoption Huben línea, que ofrece asesoramiento respaldado por expertos, incluido el del Waltham Petcare Science Institute, y recursos prácticos para el apoyo antes y después de la adopción.

Cuando se cuenta con el apoyo adecuado, la recompensa de adoptar una mascota es evidente: los dueños señalan que ver a la mascota adoptada relajarse y sentirse a gusto en el hogar (43 %) y percibir que se siente parte de la familia (41 %) son los aspectos más gratificantes de la adopción.

Anthony Guerrieri, vicepresidente de Asuntos Corporativos de la división de Nutrición para Mascotas de Mars, comentó: "Llevar una mascota a casa debería ser un hito emocionante, no algo abrumador. Lo que esta investigación demuestra claramente es que las personas tienen la voluntad de adoptar, pero a menudo dudan de si cuentan con los conocimientos necesarios. Al ofrecer a las familias una orientación clara y fiable desde el primer día, y al apoyar a los refugios a través de nuestro evento 'Mars Global Adoption Weekend', queremos eliminar las incertidumbres del proceso de adopción y ayudar a las personas a sentirse totalmente seguras al llevar una nueva mascota a casa".

Impacto global, acción local

Tras el increíble éxito del año pasado, el Fin de Semana de Adopción Global de Mars de 2026 se extenderá a más de 30 países, ayudando a que más mascotas encuentren un hogar.

¿Listo para adoptar? Visite el Mars Adoption Hub para encontrar los refugios participantes durante el Fin de Semana Mundial de la Adopción y acceder a recursos que le ayudarán a prepararse para la vida con su nueva mascota.

Notas al redactor

Acerca de Mars, Incorporated

Mars, Incorporated se guía por la convicción de que el mundo que deseamos para el mañana comienza con la forma en que hacemos negocios hoy. Basándonos en las ventas netas combinadas de Mars y Kellanova para 2025, somos ahora una empresa familiar de 65.000 millones de dólares, con una cartera diversa de productos alimenticios y aperitivos de calidad que deleitan a millones de personas cada día, así como productos líderes para el cuidado de mascotas y servicios veterinarios que apoyan a las mascotas en todo el mundo. Producimos algunas de las marcas más queridas a nivel mundial, incluidas ROYAL CANIN, PEDIGREE, WHISKAS, CESAR, M&M'S, SNICKERS, EXTRA, Pringles, Cheez-It y BEN'S ORIGINAL™. Nuestras redes internacionales de hospitales para mascotas —que incluyen BANFIELD™, BLUEPEARL™, VCA™ y ANICURA™— abarcan atención veterinaria preventiva, general, especializada y de urgencia; asimismo, nuestra división global de diagnóstico veterinario, ANTECH, ofrece capacidades innovadoras en el diagnóstico para mascotas. Los Cinco Principios de Mars —Calidad, Responsabilidad, Mutualidad, Eficiencia y Libertad— inspiran a nuestros aproximadamente 170.000 asociados a actuar cada día para ayudar a crear un mundo mejor para las personas, las mascotas y el planeta.

Referencias:

. La investigación fue realizada por Censuswide a partir de una muestra de 26.002 consumidores generales mayores de 18 años en el Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Brasil, México, India, Polonia, Filipinas, Canadá, Italia y Japón. Los datos se recopilaron entre el 16 de julio de 2026 y el 29 de julio de 2026. Censuswide es miembro de la Market Research Society (MRS) y del British Polling Council (BPC), además de firmante del Global Data Quality Pledge. Nos adherimos al Código de Conducta de la MRS y a los principios de ESOMAR.

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