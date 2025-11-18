(Información remitida por la empresa firmante)

- Bajo el patrocinio del ministro de Asuntos Municipales y Rurales y Vivienda: Acuerdo para establecer una plataforma avanzada de financiación hipotecaria

Una asociación que incluye: REDF, SRC LCM Partners

LONDRES, 18 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Bajo el patrocinio y la presencia de Su Excelencia el señor Majed bin Abdullah Al-Hogail, ministro de Asuntos Municipales y Rurales y Vivienda y presidente del Consejo de Administración del Fondo de Desarrollo Inmobiliario, el Fondo de Desarrollo Inmobiliario (REDF) y la Compañía Saudí de Refinanciación Inmobiliaria (SRC) anunciaron la firma de una alianza tripartita con LCM Partners.

LCM Partners es una de las principales firmas de inversión en crédito privado de Europa y miembro de Brookfield. A través de su filial, BCM Global, ofrecerá servicios independientes de administración de hipotecas para crear una alianza que busca establecer una plataforma integral de primer nivel para la gestión de activos y servicios en el Reino de Arabia Saudí.

El acuerdo fue firmado por el ingeniero Loaye Al-Nahedh, consejero delegado de REDF; el señor Majid bin Fahd Al-Abduljabbar, consejero delegado de SRC; y el señor Paul Burdell, consejero delegado de LCM Partners.

Esta alianza se enmarca en el fortalecimiento del ecosistema de financiación de vivienda en Arabia Saudí mediante el desarrollo de soluciones operativas avanzadas basadas en datos y la implementación de un modelo global para la gestión de activos y operaciones financieras. Asimismo, apoya los objetivos de la Visión 2030 de Arabia Saudí y del Programa de Vivienda para que las familias saudíes puedan acceder a viviendas dignas y garantizar la sostenibilidad del sector de la financiación de vivienda.

En el marco de esta iniciativa estratégica, LCM Partners se convertirá en accionista de la Compañía Nacional de Apoyo a los Servicios Financieros mediante la emisión de nuevas acciones.

Su Excelencia el señor Majed bin Abdullah Al-Hogail afirmó: "Esta alianza representa una nueva fase en el desarrollo del ecosistema de financiación de la vivienda y refleja una integración efectiva entre los sectores público y privado. Señaló que destaca el atractivo del mercado saudí para los inversores internacionales y confirma la confianza en la fortaleza y la resiliencia de la economía saudí".

El ingeniero Loaye Al-Nahedh, consejero delegado de REDF, declaró: "Esta alianza amplía los esfuerzos del Fondo para promover la sostenibilidad financiera y ampliar las opciones de acceso a la vivienda mediante colaboraciones estratégicas que apoyan el crecimiento económico nacional y la innovación en el sector inmobiliario. El acuerdo contribuirá a mejorar la eficiencia en la gestión de activos y la calidad de los servicios prestados a los beneficiarios".

Majid Al-Abduljabbar, consejero delegado de SRC, destacó: "El acuerdo representa un paso importante hacia el desarrollo de productos financieros de apoyo y la mejora de la calidad de los servicios financieros en el mercado inmobiliario saudí. Esta alianza añade otro pilar fundamental a la construcción de un ecosistema financiero integrado y sostenible".

Bruce Flatt, consejero delegado de Brookfield Asset Management, comentó: "Nos enorgullece nuestra larga colaboración con LCM Partners y su continuo éxito al llevar capacidades de crédito y servicios de primer nivel a nuevos mercados. El Reino de Arabia Saudí es una de las economías más dinámicas y con visión de futuro del mundo, y esta iniciativa se alinea perfectamente con el compromiso de Brookfield de invertir a largo plazo en la infraestructura inmobiliaria y financiera de la región".

Paul Burdell, consejero delegado de LCM Partners, expresó su satisfacción por fortalecer la cooperación con el reino, comentando: "Desde nuestra primera colaboración hace siete años, nuestra alianza con el reino se ha cimentado en la confianza, la continuidad y una ambición compartida. El anuncio de hoy marca el inicio de una nueva etapa: la creación de una plataforma de servicios de primer nivel que impulsará la siguiente fase de crecimiento en los mercados de vivienda y crédito". Burdell añadió que el compromiso a largo plazo de la compañía con el reino refleja su confianza en el crecimiento de los sectores financiero e inmobiliario de Arabia Saudí.

Acerca de LCM Partners

LCM Partners forma parte de Brookfield desde 2018. LCM invierte en crédito desde 1999 y su equipo cuenta con amplia experiencia en gestión de activos, banca de inversión, consultoría estratégica, fusiones y adquisiciones e inteligencia de negocios. Pioneros en crédito al consumo y a las pymes en Europa, su equipo directivo principal lleva más de 22 años en la empresa.

Acerca de Brookfield

Brookfield Asset Management Ltd. (NYSE: BAM, TSX: BAM) es una gestora de activos alternativos líder a nivel mundial, con sede en Nueva York y más de un billón de dólares en activos bajo gestión en infraestructura, energías renovables y transición energética, capital privado, bienes raíces y crédito. Invertimos el capital de nuestros clientes a largo plazo, centrándonos en activos reales y empresas de servicios esenciales que constituyen la columna vertebral de la economía global. Ofrecemos una gama de productos de inversión alternativa a inversores de todo el mundo, incluyendo planes de pensiones públicos y privados, fundaciones, fondos soberanos, instituciones financieras, compañías de seguros e inversores de patrimonio privado. Aprovechamos la experiencia de Brookfield como propietaria y operadora para invertir en busca de valor y generar rentabilidades sólidas para nuestros clientes a lo largo de los ciclos económicos. Para obtener más información, visite nuestro sitio web: www.brookfield.com.

Relaciones con los medios de LCM Partners:

Alison Swonnellaswonnell@lcmpartners.euhttps://lcmpartners.eu/

Relaciones con los medios de Brookfield:

Rachel WoodRachel.wood@brookfield.com

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/acuerdo-para-establecer-una-plataforma-avanzada-de-financiacion-hipotecaria-302619232.html