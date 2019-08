Acuerdo entre MediBeacon y Huadong Medicine de inversión y comercialización exclusiva en Gran China (2)

Publicado 31/07/2019 14:30:52 CET

Huadong Medicine Co., Ltd., fundada en 1993, se especializa en la producción y venta de antibióticos, medicinas de patente china, fármacos sintéticos y fármacos fabricados mediante técnicas genéticas, al igual que el comercio mayorista de medicinas chinas y occidentales, hierbas medicinales chinas y aparatos e instrumentos médicos. Durante muchos años de actividad, Huadong ha desarrollado una posición privilegiada en un mercado competitivo con su amplia cartera de productos, sólidas capacidades comerciales y reconocidas marcas en los campos de las nefropatías, trasplante de órganos, diabetes, trastornos gastrointestinales y quirófanos. La empresa es una sociedad farmacéutica cotizada global de gran tamaño dedicada a la I+D, fabricación, distribución, ventas y logística farmacéuticos y asume la labor de almacenamiento de fármacos especiales para gobiernos estatales, provinciales y municipales. En diciembre de 1999 la empresa colocó con éxito 50 millones de acciones de Clase A en la bolsa de valores de Shenzhen. (Símbolo de las acciones: Huadong Medicine; código de las acciones: 000963). En la actualidad, el capital social de la empresa suma 14,58 millones de yuanes. La empresa y sus filiales principales tienen más de 8.000 empleados. En 2017 los ingresos de explotación de la empresa alcanzaron 27.832 millones de yuanes. El beneficio neto atribuible a los accionistas de las empresas cotizadas fue de 1.480 millones de yuanes. Para obtener más información sobre Huadong Medicine, visite www.eastchinapharm.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2538633-1&h=2525426739&u...]

(1) Datos en archivo. MediBeacon Inc., San Luis, (Missouri). (2) "Prevalence of chronic kidney disease in China: a cross-sectional survey", Zhang L. et al, Lancet. 2012 Mar 3;379(9818):815-22. doi: 10.1016/S0140-6736(12)60033-6.(3) Comunicado de prensa conjunto, 27 de junio de 2018, "The hidden epidemic: Worldwide, over 850 million people suffer from kidney diseases", American Society of Nephrology - ASN (https://www.asn-online.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2538633-1&h=1092580787&u...]), ERA-EDTA (http://web.era-edta.org) y ISN (https://www.theisn.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2538633-1&h=2413848208&u...]).

