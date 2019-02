adidas Originals participa en la Semana de la Moda de Londres y presenta la nueva colección de la diseñadora Ji Won Choi

Publicado 18/02/2019 17:51:57 CET

La colección de su tesis, EXCESSIVISM, fue la ganadora de los premios Kering Empowering Imagination Award y otros muchos concursos, y también fue mencionada en varias publicaciones internacionales como Forbes, WWD y Vogue. Su trabajo se ha expuesto en Bergdorf Goodman en Nueva York y en el festival textil New York Textile Month. En 2017, recibió el premio "Ones to Watch" de Fashion Scout y también presentó su colección en la Semana de la Moda de Londres. En septiembre de 2018, debutó en la Semana de la Moda de Nueva York con el CFDA y LIFEWTR.

https://mma.prnewswire.com/media/822951/adidas_Originals___Meets_Fiorucci.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/822951/adidas_Originals___Meets_Fiorucci.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/822952/adidas_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/822952/adidas_Logo.jpg]

Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/822950/adidas_Originals___by_Ji_Won_Choi.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2377824-1&h=1646559767&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2377824-1%26h%3D3287347920%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F822950%252Fadidas_Originals___by_Ji_Won_Choi.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F822950%252Fadidas_Originals___by_Ji_Won_Choi.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F822950%2Fadidas_Originals___by_Ji_Won_Choi.jpg] Imagen - https://mma.prnewswire.com/media/822951/adidas_Originals___Meets_Fiorucci.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2377824-1&h=1110755797&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2377824-1%26h%3D4233281244%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F822951%252Fadidas_Originals___Meets_Fiorucci.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F822951%252Fadidas_Originals___Meets_Fiorucci.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F822951%2Fadidas_Originals___Meets_Fiorucci.jpg]Logo - https://mma.prnewswire.com/media/822952/adidas_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2377824-1&h=1775892828&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2377824-1%26h%3D410851546%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F822952%252Fadidas_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F822952%252Fadidas_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F822952%2Fadidas_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Lauren Devlin, lauren.Devlin@adidas.com