AeroPress, Inc. lanza una gama completa de accesorios para cafeteras

El fabricante de la icónica prensa de café agrega un organizador, una jarra y más a su línea, simplificando y personalizando aún más la experiencia de preparación de café.

PALO ALTO, Calif., 17 de octubre de 2023 /PRNewswire/ -- AeroPress, Inc. ahora ofrece a los consumidores amantes del café más formas de personalizar su preparación con una nueva línea de accesorios diseñados para organizar y complementar la icónica prensa de café vendida en más de 60 países y con más de 45.000 reseñas de cinco estrellas. La nueva línea de accesorios incluye el soporte organizador AeroPress, la jarra AeroPress, las tapas decorativas AeroPress Go y las fundas decorativas AeroPress.

El AeroPress Organizer Stand es una solución de almacenamiento compacta y elegante con compartimentos para su prensa de café, agitador, tapa de filtro y filtros de papel, lo que la hace ideal para mantener ordenados los mostradores y armarios del hogar y la oficina. El Organizador es compatible con las cafeteras AeroPress Original, Clear y XL. El montaje lleva menos de un minuto. Los aficionados de AeroPress pueden comprar un soporte organizador AeroPress ahora por 34,95 dólares en el sitio web de AeroPress y en Amazon.

La AeroPress Carafe , la única jarra diseñada específicamente para cafeteras AeroPress, es compatible con los modelos AeroPress Original, Clear y XL, lo que permite preparar hasta 20 onzas de café directamente en la jarra. Los amantes del café ahora tienen el recipiente de preparación ideal para su AeroPress, lo que les permite verter su café en cualquier taza de café con capacidad y forma para disfrutarlo al instante. Fabricada con Tritan™, transparente como el cristal e irrompible, con la forma hexagonal característica de la marca, la compacta AeroPress Carafe es ideal para la encimera de la cocina, así como para viajes y aventuras al aire libre. AeroPress Carafe ya está disponible por 24,95dólares en el sitio web de AeroPress y en Amazon.

Las cafeteras AeroPress son más personalizables que nunca con nuevas tapas y fundas que presentan una gama de colores vivos y patrones vibrantes para adaptarse a cada estado de ánimo. Los entusiastas de las actividades al aire libre y los viajeros que han sido aficionados de la convenientemente compacta y duradera AeroPress Go ahora pueden alegrar sus aventuras con las nuevas AeroPress Go Decorative Lids , mientras que los usuarios de las icónicas AeroPress Original y Clear pueden personalizar cada cafetera con AeroPress Decorative Sleeves . Las tapas decorativas AeroPress Go y las fundas decorativas AeroPress ya están disponibles en los EE.UU. exclusivamente en el sitio web de AeroPress por 14,95 dólares cada una.

"AeroPress ha preparado durante mucho tiempo tazas de café inigualables, y nuestros nuevos accesorios brindan a los consumidores aún más formas de personalizar su experiencia de consumo de café, mejorar su preparación y mostrar su propio estilo personal de preparación de café AeroPress, ya sea en sus cocinas o fuera", dijo el consejero delegado Gerard Meyer.

ACERCA DE AEROPRESSLas cafeteras AeroPress brindan a los amantes del café en más de 60 países la posibilidad de preparar su taza perfecta, en cualquier lugar y en aproximadamente un minuto. Nuestra tecnología patentada combina de manera única lo mejor de tres técnicas de preparación en una prensa asequible, extremadamente portátil y fácil de usar. Los amantes del café obtienen una taza de café con todo el cuerpo de una prensa francesa, la suavidad de un vertido y la riqueza del espresso, con un final equilibrado, complejo y que perdura mucho después del último sorbo. Las cafeteras AeroPress son las favoritas entre los baristas, los campeones mundiales del café y los exigentes bebedores de café cotidianos, y nuestras más de 45.000 reseñas en línea de 5 estrellas hablan por sí solas. Para obtener más información sobre AeroPress, visite aeropress.com o síganos en Instagram (@ aeropress ) y TikTok ( @aeropress ).

