-El aeropuerto de Keflavík e Icelandair despegan con Mappedin para iniciar una nueva era en la experiencia aeroportuaria

La plataforma centralizada conecta el aeropuerto y la aerolínea para ofrecer soluciones de mapeo sin fisuras a lo largo de los viajes de los pasajeros y nuevas oportunidades de negocio.

WATERLOO, ON, 10 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Mappedin, líder en cartografía de interiores que está transformando la forma en que se experimentan, gestionan y comprenden los recintos, ha anunciado hoy su asociación con el Aeropuerto Internacional de Keflavík e Icelandair para ofrecer y dar soporte a soluciones integradas únicas para pasajeros, operaciones y comercio. Esta asociación multifacética ofrece una experiencia aeroportuaria unificada y completa utilizando la plataforma de Mappedin para centralizar soluciones que permiten una navegación fluida por el aeropuerto, una mayor eficiencia operativa y un mayor crecimiento comercial.

"Estamos encantados de empezar a trabajar con Mappedin, utilizando sus innovadoras y potentes soluciones como pieza clave para llevar la experiencia de los pasajeros a nuevas cotas", afirmó Sigurur Pétur Oddsson, responsable de Desarrollo Comercial y Aeroportuario del Aeropuerto Internacional de Keflavík. "Estamos introduciendo una nueva experiencia que combina un servicio de primera clase y oportunidades de crecimiento comercial con soluciones coherentes, conectadas y cómodas para los pasajeros, las aerolíneas, los equipos operativos, los proveedores de servicios y los inquilinos, todo ello impulsado por información precisa y en tiempo real, cuando y donde sea más valiosa".

"Nuestra colaboración con Keflavík y Mappedin nos ofrece nuevas formas de mejorar la experiencia de los pasajeros a lo largo de su viaje", afirmó Gun Halla Hauksdóttir, directora de Experiencia del Cliente de Icelandair. "Nos permite proporcionar fácilmente información relevante sobre la ubicación a los pasajeros a través de nuestra aplicación móvil Icelandair, aprovechando los procesos de cartografía gestionados por Keflavík para ofrecer una experiencia coherente a los pasajeros que cumple con los más altos estándares de usabilidad y accesibilidad, al tiempo que ofrece oportunidades personalizadas de valor añadido y comodidad para nuestros pasajeros".

Las empresas están resolviendo problemas comunes del sector, creados por plataformas desconectadas, inflexibles y, por lo tanto, inexactas, mediante la creación de un nuevo modelo de colaboración entre aeropuertos, aerolíneas y tecnología. Al unificar el viaje de los pasajeros y las ventajas comerciales, las soluciones ofrecen:

Navegación y descubrimiento en aeropuertos: Mayor confianza, tranquilidad y satisfacción de los pasajeros desde su llegada hasta su salida gracias a la orientación multicanal. Actualización dinámica en tiempo real de los datos de los inquilinos y proveedores, así como de la información sobre puertas de embarque y rutas. Información integrada sobre tiempos de espera de seguridad, aparcamiento y transporte.

Cumplimiento de las normas internacionales: Cumplimiento de las mejores prácticas internacionales en materia de accesibilidad Compatibilidad con más de 40 idiomas, incluido el islandés, y compatibilidad con las preferencias culturales de navegación

Eficiencia operativa: Reducción de las solicitudes de asistencia al personal y respuesta en tiempo real a cambios o interrupciones. Optimización del flujo de pasajeros y ajustes instantáneos para el mantenimiento o las restricciones de área.

Oportunidades comerciales y generación de ingresos: Crecimiento de los ingresos no aeronáuticos (comercio minorista, restauración, aparcamiento, publicidad) a través de canales de cartografía digital y soluciones. Aumento del tráfico peatonal, del compromiso y del ahorro continuo de costes.

Gestión y análisis centralizados: Actualización continua de datos, edición y despliegue de aplicaciones con una plataforma de mapeo de fuente única Planificación informada con datos de búsqueda, información sobre la utilización del espacio, flujo de pasajeros y tendencias de participación



"A través de asociaciones impulsadas por la innovación, como esta con Keflavík e Icelandair, estamos convirtiendo nuestra plataforma todo en uno en un centro centralizado para la implementación de soluciones para la experiencia aeroportuaria, la actualización de datos y la gestión", afirmó Yuval Kossovsky, director general de Transporte de Mappedin. "El mapa ya no es solo algo agradable de tener; es donde los viajes sin contratiempos se combinan con mejores resultados comerciales, lo que mantiene a los pasajeros satisfechos, las operaciones funcionando sin problemas y los ingresos fluyendo".

El alcance de la asociación subraya el compromiso de las empresas por innovar con las últimas tecnologías para ofrecer una nueva experiencia sin fisuras tanto a aeropuertos y aerolíneas como a viajeros.

Las soluciones se están implementando en aplicaciones web y móviles y pronto estarán disponibles en los quioscos dentro del aeropuerto.

Para aprender más sobre Mappedin para Aeropuertos, visite mappedin.com/industries/airports . Para más información sobre el Aeropuerto Internacional de Keflavík, visitw kefairport.com , y para más información sobre Icelandair, visite icelandair.com .

Acerca de Mappedin

Mappedin es la plataforma de mapeo interior líder que transforma la forma en que se experimentan, gestionan y comprenden los lugares. Construida para escalar y confiada por las marcas más grandes del mundo, nuestras herramientas impulsadas por IA hacen que el mapeo interior sea rápido, flexible y fácil de integrar, potenciado experiencias interiores en los principales destinos a nivel mundial. Con miles de millones de pies cuadrados mapeados en 57 países, ayudamos a que los espacios públicos sean más fáciles de explorar, más simples de gestionar y más seguros para cada visitante.

