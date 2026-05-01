(Información remitida por la empresa firmante)

-AESC obtiene la calificación A- de CDP en materia de cambio climático, la más alta entre los fabricantes mundiales de baterías en 2025

Este reconocimiento destaca el liderazgo de AESC en la fabricación sostenible de baterías.

TOKIO, 1 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- AESC, líder mundial en tecnología de baterías para vehículos eléctricos (VE) y almacenamiento de energía, anunció que recibió una calificación A- en cambio climático por parte de CDP, la puntuación más alta obtenida por cualquier fabricante mundial de baterías de litio en el ciclo de informes de 2025.

CDP gestiona uno de los sistemas de divulgación ambiental líderes a nivel mundial para empresas. Sus evaluaciones son ampliamente citadas por inversores, reguladores y clientes para evaluar el rendimiento ESG y los estándares de la cadena de suministro. De las más de 22.100 empresas evaluadas en el ciclo de informes sobre cambio climático de CDP de 2025, solo el 10 % obtuvo una calificación A- o superior. La calificación A- de AESC refleja el sólido y transparente marco de gestión de carbono de la compañía, así como su continuo progreso en la descarbonización de baterías.

AESC integra los objetivos de reducción de emisiones en la toma de decisiones empresariales y en sus operaciones globales diarias. La compañía ha desarrollado sólidas capacidades en la gestión de la huella de carbono, la adopción de energías renovables y la descarbonización industrial.

Para la gestión de la huella de carbono, AESC alinea sus operaciones globales con el Reglamento de Baterías de la UE y otros requisitos de cumplimiento internacionales. La empresa ha establecido un marco sistemático de gestión de la huella de carbono, ha desarrollado una base de datos de factores de emisión a nivel empresarial basada en metodologías reconocidas internacionalmente y ha colaborado con proveedores para fortalecer el modelado y la gestión de datos de carbono.

En energías renovables y descarbonización, AESC ha alcanzado varios hitos en la industria. En 2022, se convirtió en el primer fabricante de baterías del mundo en lograr la neutralidad de carbono en todas sus operaciones globales (Alcance 1 y 2), verificada por Carbon Trust, y lanzó la primera batería para vehículos eléctricos neutra en carbono de la industria en 2022 y una batería de almacenamiento de energía neutra en carbono en 2023. En toda su red de fabricación global, AESC continúa optimizando las operaciones para reducir el consumo de energía y las emisiones de carbono mediante una amplia gama de mejoras de ahorro energético in situ, que incluyen mejoras en el control de temperatura y humedad, la instalación de sensores inteligentes en las líneas de producción y la reutilización del calor y el agua sobrantes para reducir el desperdicio de energía. Al mismo tiempo, la empresa colabora estrechamente con sus principales proveedores para impulsar la reducción de emisiones en toda la cadena de valor.

Gracias a estos esfuerzos, AESC ha desarrollado una estrategia de descarbonización práctica y escalable para la industria mundial de baterías de litio. La calificación A- de CDP refuerza aún más la posición de AESC como líder en sostenibilidad, al colaborar con clientes y socios en todo el mundo para impulsar un ecosistema de baterías más sostenible.

Acerca de AESC

AESC es líder mundial en el desarrollo y la fabricación de baterías de alto rendimiento para vehículos eléctricos (VE) y sistemas de almacenamiento de energía en baterías (BESS). Fundada en Japón en 2007 y con sede en Yokohama, AESC ha consolidado su presencia global en el sector manufacturero durante casi dos décadas para atender a los principales mercados del mundo.

AESC es un socio de confianza para fabricantes de automóviles y empresas de energías renovables líderes, como BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Renault, Envision Energy, Fluence y Nidec.

Hasta la fecha, la tecnología de AESC ha impulsado más de 1,2 millones de vehículos eléctricos, con más de 100 GWh instalados en sistemas de almacenamiento de energía en 60 países.

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