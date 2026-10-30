Aeson Power demuestra la versatilidad de la tecnología de iones de sodio en All Energy Australia 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

MELBOURNE, Australia, 30 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- Aeson Power demostró la versatilidad de la tecnología de iones de sodio tanto en el almacenamiento de energía como en aplicaciones para el sector automotriz durante la feria All Energy Australia 2026, celebrada en el Melbourne Convention and Exhibition Centre. En el estand G101, la empresa presentó sus soluciones más recientes, destacando el papel cada vez mayor de la tecnología de iones de sodio en el mercado australiano de almacenamiento de energía.

Soluciones flexibles basadas en iones de sodio para el almacenamiento de energía residencial

Una característica clave fue el sistema de baterías de iones de sodio basado en el APSI2500, diseñado para aplicaciones de almacenamiento de energía residencial. Al combinar baterías de iones de sodio con los componentes patentados Ecocase y Ecocab de Aeson Power, el sistema permite configuraciones de capacidad flexibles para satisfacer diversas necesidades de almacenamiento de energía en el hogar. Gracias a las ventajas en materia de seguridad que ofrece la tecnología de iones de sodio y a su capacidad para operar en un amplio rango de temperaturas, el sistema brinda a los hogares una opción de almacenamiento de energía flexible, en la que la seguridad constituye un aspecto fundamental.

Almacenamiento de energía inteligente para aplicaciones comerciales e industriales

Aeson Power también presentó el HaloDyne Na 120/119, un sistema de almacenamiento de energía de iones de sodio con refrigeración líquida y diseño todo en uno, destinado a aplicaciones comerciales e industriales. Su química de iones de sodio y su sistema de protección contra incendios de varios niveles están diseñados para reforzar la seguridad del equipo. Gracias a su capacidad de carga y descarga de alta tasa (1C), el sistema ofrece hasta el doble de la potencia nominal de un sistema equivalente de 0,5C con la misma capacidad de batería. Esto lo hace idóneo para la gestión de picos de demanda, el arbitraje energético con múltiples picos y la regulación de frecuencia en microrredes; en estos casos, una mayor potencia de salida permite reducir la capacidad de batería necesaria para aplicaciones específicas, mejorando además el aprovechamiento del espacio.

Tecnología de iones de sodio para aplicaciones de arranque en automoción

La exposición también incluyó la serie de baterías de arranque de iones de sodio NaForce, lo que pone de manifiesto la creciente adopción comercial de la tecnología de iones de sodio en el sector automotriz. Como parte de la gama de productos consolidada de Aeson Power, NaForce refleja los esfuerzos de la empresa por llevar la innovación en iones de sodio a aplicaciones automotrices prácticas y reales.

En conjunto, las tres líneas de productos ilustraron la versatilidad de la tecnología de iones de sodio, abarcando desde configuraciones flexibles de almacenamiento de energía residencial hasta soluciones integradas de almacenamiento de energía comercial y sistemas de arranque para vehículos. Mediante el desarrollo continuo de productos, Aeson Power busca ofrecer un rendimiento fiable, un diseño centrado en la seguridad y una integración flexible en unos mercados, tanto energéticos como de automoción, en constante evolución.

Las soluciones de iones de sodio de Aeson Power despertaron un gran interés entre los visitantes de All Energy Australia 2026, dando lugar a interesantes conversaciones con profesionales del sector a lo largo de la feria.

Acerca de Aeson Power

Aeson Power es una empresa australiana pionera en tecnología de baterías de próxima generación, que abastece a los mercados globales de automoción y energía con soluciones avanzadas de iones de sodio. Aeson Power diseña, desarrolla y comercializa soluciones de baterías de alta fiabilidad para el sector de la automoción, el almacenamiento de energía y otros ámbitos.

Para más información, visite www.aesonpower.com

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