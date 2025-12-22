Pictures by Luca Parisse. - BALICH WONDER STUDIO/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

Una imponente ceremonia de apertura sentó las bases para la mayor celebración del fútbol en África.

Balich Wonder Studio y Avant Scène dieron vida a la ceremonia de apertura.

MILÁN, 22 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 21 de diciembre, la TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations 2025 (AFCON 2025) se inauguró oficialmente con una ceremonia de apertura impactante e inmersiva, que celebró la unidad, la identidad y la resiliencia imparable del fútbol africano. El espectáculo fue creado y presentado gracias a la colaboración entre Balich Wonder Studio y Avant Scène, que unió una fuerza creativa global con una profunda experiencia local.

La colaboración unió a Balich Wonder Studio, líder mundial en entretenimiento en vivo y creador de la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, con Avant Scène, agencia líder en producción de eventos marroquí.

Como homenaje a la riqueza cultural y al espíritu colectivo de África, la Ceremonia de Apertura celebró el papel de Marruecos como país anfitrión, a la vez que abrazó la energía creativa del continente. Diseñado por el director creativo Carlos Navarrete Patiño en torno al concepto de la luz como fuerza unificadora, el espectáculo se desarrolló como un viaje inmersivo a gran escala que conectó culturas, generaciones y sueños compartidos.

La Ceremonia contó con un destacado elenco de artistas internacionales y africanos, entre ellos RedOne, French Montana, Davido, Ayra Starr, Jaylann, Lartiste y Angélique Kidjo.

Simone Merico, cofundadora de Balich Wonder Studio, comentó:

"La Africa Cup of Nations es más que un torneo de fútbol: es una celebración de identidad, orgullo y unidad. Diseñar la Ceremonia de Apertura para AFCON 2025 significó crear un momento donde culturas, historias y emociones se unieron, y donde la luz se convirtió en un poderoso símbolo de conexión en todo el continente".

Inspirada en el patrimonio cultural de Marruecos, la Ceremonia de Apertura transformó el estadio en un entorno dinámico e inmersivo. Inspirada en los azulejos zellij marroquíes y el logotipo oficial del torneo, el Terreno de Juego se convirtió en un lienzo visual impactante, donde patrones gráficos, luz y elementos LED dinámicos interactuaron con la coreografía.

Balich Wonder Studio y Avant Scène también colaborarán en la Ceremonia de Clausura del torneo.

BALICH WONDER STUDIO

Balich Wonder Studio es un grupo de entretenimiento integrado que concibe, produce y ofrece experiencias en vivo innovadoras. El estudio crea proyectos visionarios con valor duradero, desde ceremonias a gran escala hasta espectáculos inmersivos, eventos de marca, exposiciones y experiencias de destino. Balich Wonder Studio cree en el poder transformador de la emoción para generar asombro y crear recuerdos inolvidables mediante una creatividad única y una ejecución impecable.www.balichwonderstudio.com

AVANT SCENE

La agencia líder en comunicación de eventos de Marruecos es reconocida por su profundo conocimiento cultural, su red local de artistas y talentos, y dos décadas de experiencia en eventos locales e internacionales. Su comprensión de la identidad y los valores marroquíes sienta las bases para un espectáculo auténtico y conmovedor. https://www.avantscene.ma/

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2850447...Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2850445...Logo: https://mma.prnewswire.com/media/2850446...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/africa-cup-of-nations-2025-302648123.html