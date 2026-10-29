(Información remitida por la empresa firmante)

Agthia Academy culmina su primer programa internacional, impulsando el talento emiratí en la producción de alimentos

ABU DHABI, EAU, 29 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Agthia Group PJSC (AGTHIA:UH), una de las principales empresas de alimentos y bebidas de la región, y Bühler Group, la compañía tecnológica suiza especializada en soluciones para los sectores de la alimentación, la nutrición animal y la movilidad, han concluido el primer programa de formación de la Agthia Academy. El programa, centrado en fortalecer las competencias técnicas y la experiencia en procesos de fabricación dentro del sector alimentario de los Emiratos Árabes Unidos (EAU), culminó con una ceremonia de reconocimiento para los participantes, a la que asistieron el ministro de Economía y Turismo de los EAU, S.E. Abdulla Bin Touq Al Marri, así como diversos socios estratégicos.

Los participantes completaron horas de formación en Abu Dabi y Suiza, abarcando áreas como la molienda, la panificación y la producción de alimentos. El programa combinó el aprendizaje en el aula con experiencia práctica en las instalaciones de Agthia y en los centros de formación de Bühler.

La Academia cuenta con el apoyo de socios estratégicos, entre ellos el Departamento de Desarrollo Económico (DED), el Fondo Khalifa para el Desarrollo Empresarial y la Autoridad de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Abu Dabi (ADAFSA); asimismo, está avalada por la Universidad Zayed, la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos (UAEU) y la Academia de Hostelería de Abu Dabi – Les Roches. En conjunto, estas alianzas reúnen a entidades gubernamentales, organismos reguladores, el ámbito académico y la industria en torno a una ambición común: impulsar el crecimiento y fortalecer el sector de alimentos y bebidas de los Emiratos Árabes Unidos.

Al referirse a este importante hito, Salmeen Alameri, director general y consejero delegado de Agthia Group, señaló: "La resiliencia del sector alimentario comienza con las personas y el conocimiento. A través de la Agthia Academy, nos comprometemos a desarrollar las capacidades necesarias para hacer avanzar el ecosistema alimentario de los Emiratos Árabes Unidos, conectando el talento emiratí con una experiencia de clase mundial. Este programa traduce dicho compromiso en acciones concretas, ayudando a forjar las competencias y los conocimientos técnicos que respaldarán las ambiciones a largo plazo de los Emiratos Árabes Unidos en materia de seguridad alimentaria".

Heiko Feuring, presidente de Bühler Para Oriente Medio, África & India, dijo: "La fabricación de alimentos es cada vez más sofisticada, y las tecnologías de vanguardia requieren sólidos conocimientos técnicos. A través de esta alianza, combinamos el liderazgo de mercado de Agthia con la experiencia global de Bühler en el procesamiento de alimentos. La Academia transforma estas fortalezas en formación práctica, brindando a los participantes un contacto directo con las tecnologías, los procesos y los conocimientos técnicos necesarios en la producción moderna de alimentos".

Agthia Academy, impulsada por Bühler, es una plataforma de desarrollo de capacidades pionera en su tipo diseñada para dotar a los emprendedores emiratíes y a los estudiantes de ciencias de la alimentación de competencias en la fabricación de alimentos, incluyendo la molienda, la panificación y la excelencia en la producción. El programa combina el aprendizaje en el aula y la formación técnica práctica en las instalaciones de Agthia Group en Abu Dabi, con formación y experiencias internacionales en los centros de formación de Bühler Group en Suiza; de este modo, los participantes adquieren experiencia práctica y una visión profunda de las mejores prácticas a nivel mundial en el procesamiento y la fabricación de alimentos.

Acerca de Agthia:

Agthia Group PJSC es una empresa líder en el sector de alimentos y bebidas, con sede en Abu Dabi. Gracias a una cartera diversificada de más de 20 marcas de confianza que abarcan las categorías de agua y alimentos, aperitivos, proteínas y productos congelados, así como el sector agroindustrial, el Grupo opera en 7 países y atiende a consumidores en más de 60 mercados a nivel mundial. Con una plantilla que supera los 13.000 empleados, Agthia combina escala, sólidas capacidades operativas, innovación y un firme compromiso con la sostenibilidad para generar valor a largo plazo en toda la cadena de valor del sector de alimentos y bebidas.

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