(Información remitida por la empresa firmante)

-Ahora es tu momento: Huawei empodera a todos para que sean protagonistas de su propia vida con tecnologías para cualquier situación

El lanzamiento de Huawei en Bangkok impulsa la inteligencia para cualquier situación, abriendo un nuevo capítulo en la vida inteligente.

BANGKOK, 9 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- El 7 de mayo de 2026, Huawei celebró el evento de lanzamiento global de productos "Now Is Your Spark" en Bangkok, Tailandia, donde presentó oficialmente HUAWEI MatePad Pro Max, la serie HUAWEI WATCH FIT 5, HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition y otros productos innovadores. Con tecnología para todo tipo de situaciones, estos dispositivos se convierten en una extensión natural para que los usuarios de todo el mundo exploren el mundo y se expresen.

Una tableta insignia ultradelgada que establece nuevos estándares en productividad móvil

Huawei presentó a nivel mundial la HUAWEI MatePad Pro Max en este evento. Combinando un diseño refinado, una pantalla premium, productividad a nivel de PC y un completo conjunto de herramientas creativas, la HUAWEI MatePad Pro Max ofrece el rendimiento de una tableta insignia en un formato extraordinariamente delgado y ligero. Con tan solo 499 g y un grosor de apenas 4,7 mm, incluso la exclusiva edición PaperMatte pesa solo 509 g, lo que convierte a la HUAWEI MatePad Pro Max en la tableta más delgada y ligera entre las tabletas de 13 pulgadas o más.

Los dispositivos portátiles inteligentes se renuevan para la próxima generación

Huawei ha presentado una nueva línea de dispositivos inteligentes diseñada para los jóvenes. La serie HUAWEI WATCH FIT 5 conserva su icónico diseño cuadrado, ahora mejorado con una estética elegante y vibrante. Guía a los usuarios a través de minientrenamientos atractivos y accesibles, fomentando un estilo de vida más activo. La serie también es compatible con una amplia gama de deportes de competición, como ciclismo, golf, trail running y tenis. Con funciones avanzadas de seguimiento, análisis y orientación, satisface diversas necesidades, desde rutinas de ejercicio diarias hasta deportes de competición.

Presentado en este evento, el HUAWEI WATCH GT Runner 2 Racing Legend Edition es un reloj profesional para corredores que evoca la estética y la sensación de las carreras de maratón. Incorpora un nuevo índice de capacidad de carrera (RAI) y un panel de control de entrenamiento profesional, que proporciona a los corredores información más detallada para entrenar de forma más inteligente y competir con mayor intensidad.

Huawei se asoció con la reconocida diseñadora de joyas Francesca Amfitheatrof para lanzar el HUAWEI WATCH ULTIMATE DESIGN Edición Primavera. Inspirado en la belleza floreciente de la primavera, este diseño cuenta con 99 diamantes naturales y cristal de zafiro tallado, una celebración de la fuerza y la vitalidad femeninas.

Huawei también ha presentado nuevos relojes inteligentes premium para niños: la serie HUAWEI WATCH KIDS X1. Equipados con cámaras frontal y trasera de alta definición, cuentan con una cámara frontal ultra gran angular de 110° y una pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas, que ofrece una visualización más amplia y un campo de visión más extenso. El dispositivo también incluye una carcasa desmontable y giratoria, además de funciones de realidad aumentada, que permiten a los niños capturar cada momento de sus aventuras.

Una nueva experiencia móvil para las diversas necesidades de los usuarios más jóvenes

Huawei lanzó oficialmente el HUAWEI nova 15 Max, redefiniendo la experiencia para una generación que disfruta al máximo y captura imágenes nítidas. Equipado con una cámara RYYB Ultra Vision de 50 MP, ofrece colores realistas incluso en condiciones de poca luz o a contraluz. Su batería de 8.500 mAh proporciona autonomía para todo el día, eliminando la preocupación por la batería. Su cuerpo extrarresistente es a prueba de caídas, para que los golpes cotidianos no sean una preocupación. Combinado con una pantalla OLED vibrante y altavoces estéreo duales simétricos, una experiencia audiovisual inmersiva está siempre a tu alcance. Desde la fotografía hasta la duración de la batería, y desde la durabilidad hasta el audio y el vídeo, el HUAWEI nova 15 Max potencia cada una de tus pasiones.

Desde tabletas de alta gama hasta relojes inteligentes diseñados para niños, el ecosistema de dispositivos conectados de Huawei continúa expandiendo su presencia en la vida cotidiana de usuarios de todo el mundo. Huawei mantiene su compromiso con una tecnología que no solo sea útil, sino también enriquecedora, una tecnología que inspire. Huawei espera seguir colaborando con usuarios de todo el mundo, ayudándoles a vivir y trabajar mejor, estén donde estén.

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