AITO y ADM firman una alianza estratégica que marca un nuevo capítulo en la expansión del lujo inteligente

- AITO y ADM firman una alianza estratégica que marca un nuevo capítulo en la expansión global del lujo inteligente

CHONGQING, China, 6 de febrero de 2026/PRNewswire/ -- AITO, la marca china de vehículos inteligentes de lujo, ha firmado oficialmente un acuerdo de cooperación estratégica con Performance Plus Motors (filial de Abu Dhabi Motors), un grupo líder de concesionarios de automóviles de lujo en los Emiratos Árabes Unidos. El acuerdo fue firmado en Chongqing, China, por Jason Wang, presidente de SERES AUTO Overseas BU, y Syed Faiz Karim, consejero delegado de Abu Dhabi Motors. Leon He, presidente de SERES AUTO, y Kelvin Zhao, representante principal de ADM China, asistieron a la ceremonia de firma como testigos. Esta alianza marca un hito importante en la expansión de AITO en los mercados internacionales de vehículos de lujo de nuevas energías y marca el inicio oficial de la siguiente fase de crecimiento global de la marca.

Con 40 años de experiencia en el sector, ADM se ha convertido en uno de los concesionarios de automóviles de lujo más influyentes de Oriente Medio, gracias a una extensa red de ventas, una sólida cartera de clientes de alto patrimonio y unas operaciones y servicios profesionales. Su filosofía centrada en el cliente y sus innovaciones comerciales han marcado un hito en el sector. AITO se ha convertido en la marca emergente de vehículos eléctricos de nueva generación que más rápido ha superado el millón de unidades producidas, en tan solo 46 meses. El modelo insignia, el AITO 9, ha liderado el segmento de más de 500.000 RMB en China durante 21 meses consecutivos, consolidando el liderazgo de AITO en la movilidad inteligente de lujo gracias a la sólida oferta de sus productos.

Esta alianza estratégica generará un sólido empoderamiento mutuo, fortaleciendo continuamente la competitividad en el sector de automoción de lujo. Gracias a una estrecha colaboración, ambas partes iniciarán una nueva etapa en el mercado de vehículos inteligentes de lujo de Oriente Medio, logrando un crecimiento de valor compartido tanto para la marca como para el mercado.

Performance Plus Motors, filial de ADM, será responsable de la venta, la entrega y el servicio posventa de los modelos inteligentes de lujo de AITO en los EAU. Tiene previsto establecer centros de experiencia de marca y servicio que ofrezcan experiencias de usuario integrales, alineadas con el posicionamiento de AITO. A su vez, ADM aprovechará el conocimiento del mercado para impulsar el marketing y las comunicaciones de marca a nivel local, impulsando así la entrada acelerada de AITO en los segmentos de consumo de alta gama de la región. Ambas partes también colaborarán en servicios de atención al cliente, inteligencia de mercado e intercambio de recursos, con el objetivo de construir una alianza a largo plazo que beneficie a ambas partes.

Jason Wang, presidente de SERES AUTO Overseas BU, declaró: "Nuestra colaboración con ADM es un hito importante en la estrategia de globalización de AITO y marca un nuevo punto de partida para la exploración conjunta del mercado de vehículos eléctricos de alta gama de lujo en Oriente Medio. La amplia experiencia y los recursos de ADM en el mercado local de automóviles de lujo brindarán un sólido apoyo a las operaciones locales de AITO. Este esfuerzo conjunto no solo aportará innovación inteligente al mercado de automóviles de lujo de Oriente Medio, sino que también impulsará las capacidades tecnológicas de AITO para lograr mayores avances en el mercado global".

Syed Faiz Karim, consejero delegado de ADM, afirmó: "Las capacidades tecnológicas, la calidad de los productos y el posicionamiento de marca de lujo de AITO se alinean estrechamente con las demandas del mercado de alta gama de Oriente Medio y coinciden con nuestra filosofía de cultivar el segmento de lujo y buscar experiencias excepcionales. Aprovecharemos nuestros canales, recursos y ventajas operativas para respaldar plenamente el desarrollo a largo plazo de AITO en el mercado de los EAU, explorar nuevas oportunidades en el segmento de vehículos eléctricos de alta gama de lujo y ofrecer continuamente experiencias de movilidad más innovadoras y lujosas".

Los modelos AITO han completado la adaptación local de hardware y software, así como las certificaciones requeridas. El producto estrella, el AITO 9, ha comenzado las pruebas de conducción con usuarios locales en los EAU, lo que marca una iniciativa pionera de una marca china para atraer a usuarios extranjeros. Al mismo tiempo, los vehículos AITO han llegado al puerto de Dubái, listos para su entrega inmediata tras su lanzamiento oficial. La consolidada infraestructura local de ADM también sentará las bases para el lanzamiento, la entrega y las operaciones a largo plazo de los productos AITO en los EAU. AITO continuará desarrollando su presencia en Oriente Medio, sentando las bases para la expansión en las regiones circundantes, a la vez que consolida la presencia internacional de la marca y su avance en el mercado global de vehículos eléctricos de nueva generación inteligentes de lujo.

