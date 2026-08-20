Alaska Airlines anuncia un nuevo servicio sin escalas a Atenas y París (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Alaska Airlines anuncia un nuevo servicio sin escalas a Atenas y París, que conectará Seattle con más destinos del mundo

Alaska Airlines, la mayor aerolínea internacional de Seattle, suma Atenas y París a su creciente red global.

Alaska, la primera aerolínea en conectar Seattle y Atenas, se convertirá en la única que ofrecerá vuelos directos entre la Costa Oeste y la capital griega cuando comiencen sus operaciones en mayo de 2027.

Cuando se inaugure el servicio a París la próxima primavera, Alaska se convertirá en la primera aerolínea de oneworld en ofrecer vuelos directos entre la Costa Oeste y París, uno de los mercados transatlánticos con mayor demanda de la región.

La aerolínea local se une al quarterback estrella de Seattle, Sam Darnold, para una campaña que durará varias temporadas y que celebra el nuevo estadio y el orgullo de Seattle.

SEATTLE, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Alaska Airlines acerca más que nunca la Costa Oeste y Europa con su nuevo servicio sin escalas desde Seattle a Atenas y París, dos de los destinos más emblemáticos del mundo y uno de los más solicitados por los miembros de Atmos™ Rewards. Con el lanzamiento de estas nuevas rutas la próxima primavera, Alaska ofrecerá vuelos a siete destinos intercontinentales, consolidándose aún más como la principal aerolínea internacional de Seattle. A partir de hoy, los boletos para el Aeropuerto Internacional de Atenas (ATH) y el Aeropuerto Charles de Gaulle de París (CDG) están disponibles en alaskaair.com. Para celebrar estas dos nuevas rutas, Alaska Airlines ofrece tarifas de lanzamiento de ida y vuelta en Main Cabin desde 999 dólares, disponibles para su compra en Estados Unidos hasta el 26 de agosto*.

"Volamos a los destinos que nuestros pasajeros desean visitar, y Atenas y París han estado entre sus prioridades durante años", declaró Ben Minicucci, consejero delegado de Alaska Airlines. "A medida que ampliamos nuestra red a más de 12 rutas internacionales de larga distancia desde Seattle en los próximos años, ofrecemos a los viajeros más formas de conectar con el mundo y más oportunidades para usar Atmos Rewards. Este crecimiento global es posible gracias al extraordinario equipo humano de nuestra aerolínea, que cuida de nuestros pasajeros y garantiza operaciones seguras y fiables".

El nuevo servicio de Alaska Airlines a Atenas, el vuelo AS196, rinde homenaje a la capital griega como cuna de los Juegos Olímpicos modernos en 1896. El nuevo servicio a París, el vuelo AS136, es un guiño a la renombrada escena cultural de la ciudad, que alberga 136 museos. Con cómodos horarios de salida y llegada, ambos vuelos facilitan a los pasajeros la exploración de estos populares destinos europeos. La creciente red global de la aerolínea también permite conexiones el mismo día entre Honolulu y París vía Seattle, lo que hace que los viajes internacionales desde y hacia Hawái, el segundo centro de operaciones más importante de la aerolínea, sean más cómodos.

Seattle-Atenas

Alaska Airlines hace historia al ser la primera aerolínea en anunciar un vuelo sin escalas desde Seattle a Atenas. Este servicio de temporada comenzará el 12 de mayo de 2027, operará tres veces por semana y se convertirá en la ruta más larga que Alaska haya operado jamás. Cuando se inaugure, también será el único vuelo directo a Atenas desde la Costa Oeste, facilitando más que nunca el acceso a Grecia y otros destinos para los viajeros de toda la región.

"Nos complace enormemente la decisión de Alaska Airlines de conectar directamente Seattle con Atenas a partir de mayo de 2027", afirmó George Kallimasias, director general y consejero delegado del Aeropuerto Internacional de Atenas. "Este nuevo destino en nuestra red, el primer servicio sin escalas a Atenas desde el noroeste del Pacífico, fortalecerá aún más la creciente conectividad de Atenas con Estados Unidos y abrirá un nuevo puente para el turismo, los negocios, la inversión y el comercio entre Grecia y la costa oeste de Estados Unidos. Damos una calurosa bienvenida a Alaska Airlines, nuestra nueva aerolínea asociada, a la familia del aeropuerto de Atenas y le deseamos mucho éxito con este nuevo servicio".

Seattle–París

París, uno de los destinos más buscados en alaskaair.com, será aún más accesible para los pasajeros del noroeste del Pacífico cuando comience el servicio el 25 de mayo de 2027. La nueva ruta ofrecerá a los pasajeros un cómodo acceso sin escalas a París cinco veces por semana durante el otoño.

Explore el mundo al estilo de Alaska

Los vuelos a Atenas y París serán operados con el Boeing 787-9 Dreamliner de Alaska Airlines, que ofrece la nueva experiencia internacional de larga distancia de la aerolínea. Los pasajeros que viajen en las suites reclinables de clase ejecutiva internacional podrán disfrutar de un menú degustación de varios platos diseñado por el galardonado equipo de alimentos y bebidas de Alaska Airlines, así como de servicios de viaje de primera calidad en cada cabina, de las marcas Filson y Salt & Stone, con sede en la costa oeste. Los miembros de Atmos Rewards también disfrutarán de Wi-Fi Starlink ultrarrápido gratuito, gracias a T-Mobile, cuya instalación se está implementando gradualmente en la flota de Alaska Airlines y Hawaiian Airlines hasta 2027.

Estas nuevas rutas se suman a la creciente oferta intercontinental de Alaska desde Seattle, que ahora incluye vuelos directos a Islandia, Londres, Roma, Seúl y Tokio. Con planes para añadir al menos cinco destinos intercontinentales más para 2030 y la llegada de nuevos Dreamliners, Alaska continúa transformando su principal centro de conexiones en la principal puerta de entrada global de la Costa Oeste.

Alaska Airlines es ya la mayor aerolínea internacional de Seattle, con más destinos internacionales sin escalas que cualquier otra compañía desde el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Como única aerolínea importante con sede en la Costa Oeste, Alaska ofrece más de 360 salidas en días de máxima afluencia y 110 destinos sin escalas desde el área de Seattle. Para muchos viajeros, París y Atenas son solo el comienzo. Gracias a la alianza oneworld de Alaska Airlines y a otros socios globales, los pasajeros pueden conectar con cientos de destinos en Europa, Oriente Medio, Asia y más allá.

Si bien estas nuevas rutas representan un hito importante para Alaska, las novedades de hoy son solo el comienzo de la trayectoria de la aerolínea hacia el desarrollo de una experiencia de viaje prémium y sin contratiempos, que incluye una nueva sala VIP internacional en Seattle y un servicio a bordo mejorado. Manténganse atentos, porque hay más novedades en camino.

Alaska trae el talento estelar de Seattle al campo.

Y mientras Alaska hace una gran apuesta, la aerolínea se está asociando con una figura destacada de Seattle que sabe un par de cosas sobre llegar lejos.

Alaska Airlines se une al quarterback estrella de Seattle, Sam Darnold, en un momento en que ambos emprenden nuevas y emocionantes aventuras. Mientras la aerolínea de Seattle expande su red global y fortalece las conexiones entre la Costa Oeste y Europa, Sam contribuirá a dar vida a esta historia como parte de la nueva campaña de Alaska Airlines.

Durante toda la temporada de fútbol americano, los pasajeros y aficionados pueden esperar muchos momentos memorables y sorpresas de parte de Alaska y Sam para celebrar los nuevos destinos de la aerolínea.

"Seattle sabe lo que es alcanzar nuevas metas", comentó Sam Darnold. "Tras una temporada inolvidable, me entusiasma unirme a Alaska para celebrar ese mismo impulso más allá de la cancha. Desde Atenas hasta París y más allá, Alaska está llevando a Seattle al mundo de maneras innovadoras, y me enorgullece formar parte de una campaña que destaca lo que es posible cuando una ciudad sigue superándose".

Preguntas frecuentes:

¿Cuándo comenzará Alaska Airlines a operar vuelos a Atenas y París?

Respuesta: Alaska Airlines lanzará un nuevo servicio de temporada sin escalas entre Seattle y Atenas el 12 de mayo de 2027, con tres vuelos semanales hasta octubre de 2027. El servicio de temporada sin escalas entre Seattle y París comenzará el 25 de mayo de 2027, con cinco vuelos semanales hasta octubre de 2027.

¿Alaska Airlines ofrece vuelos directos de Seattle a Atenas?

Respuesta: Sí. A partir del 12 de mayo de 2027, Alaska Airlines se convertirá en la primera aerolínea en ofrecer vuelos sin escalas entre Seattle y Atenas. Esta ruta también será el único vuelo directo desde la costa oeste a la capital griega.

¿Puedo conectar con Atenas y París desde otras ciudades de Alaska Airlines?

Respuesta: Sí. Los pasajeros pueden conectar con el centro de operaciones de Alaska en Seattle desde ciudades de la costa oeste, Alaska, Hawái y otros destinos, para luego continuar sin escalas a Atenas o París. La red de Alaska también permite conexiones el mismo día entre Honolulu y París vía Seattle.

¿Cómo puedo usar mis millas de Atmos Rewards para vuelos a Europa?

Respuesta: Los miembros de Atmos Rewards pueden acumular y canjear millas en vuelos elegibles de Alaska Airlines, incluyendo viajes a Atenas y París. Además, pueden usar la alianza oneworld de Alaska y sus aerolíneas asociadas a nivel mundial para canjear recompensas y conectar con cientos de destinos en Europa y el resto del mundo.

¿Qué aviones utilizará Alaska Airlines en los vuelos a Atenas y París?

Respuesta: Los vuelos a Atenas y París serán operados con el Boeing 787-9 Dreamliner de Alaska Airlines, que contará con la nueva experiencia internacional de la aerolínea, que incluye suites de clase Business con asientos que se convierten en cama, opciones gastronómicas selectas, servicios de primera calidad y conexión Wi-Fi Starlink, a medida que la instalación continúe en toda la flota hasta 2027.

¿Por qué Alaska Airlines está añadiendo más rutas internacionales desde Seattle?

Respuesta: Alaska Airlines está expandiendo su red internacional para satisfacer la creciente demanda de viajes globales y ofrecer a sus pasajeros más opciones de vuelos directos desde Seattle. Para el verano de 2027, Alaska operará vuelos a siete destinos intercontinentales desde su centro de operaciones en Seattle, incluyendo Atenas, París, Reikiavik, Londres, Roma, Seúl y Tokio, con al menos cinco rutas intercontinentales adicionales planificadas para 2030. Junto con la red internacional más amplia de Alaska, este crecimiento refuerza su posición como la mayor aerolínea internacional de Seattle, ofreciendo más destinos internacionales sin escalas que cualquier otra aerolínea desde el Aeropuerto Internacional de Seattle-Tacoma. Con más de 360 salidas diarias en hora punta a 110 destinos sin escalas desde el área de Seattle, Alaska ofrece a sus pasajeros un cómodo acceso a destinos en toda Norteamérica y el resto del mundo.

Acerca de Alaska, Hawaiian y Horizon

Alaska Airlines, Hawaiian Airlines y Horizon Air son subsidiarias de Alaska Air Group, y McGee Air Services es una subsidiaria de Alaska Airlines. Somos una aerolínea global con centros de operaciones en Seattle, Honolulu, Portland, Anchorage, Los Ángeles, San Diego y San Francisco. Ofrecemos una atención excepcional a nuestros pasajeros, quienes viajan a más de 140 destinos en Norteamérica, Latinoamérica, Asia, el Pacífico y Europa. Los pasajeros pueden reservar sus viajes en alaskaair.com y hawaiianairlines.com. Alaska y Hawaiian son miembros de la alianza oneworld. Los miembros de nuestro programa de fidelización Atmos Rewards pueden acumular y canjear puntos con aerolíneas de oneworld y otros socios globales que operan en más de 1.000 destinos en todo el mundo. Para obtener más información sobre Alaska y Hawaiian, visite news.alaskaair.com. Alaska Air Group cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE) con el símbolo "ALK".

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