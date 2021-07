- Algolux es seleccionada para el proyecto AI-SEE dirigido por Mercedes Benz AG para percepción robusta en condiciones de baja visibilidad

El proyecto de 3 años cuenta con un consorcio mundial que trabaja para conseguir la autonomía de nivel 4 para los vehículos del mercado en masa

MONTREAL, 21 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Algolux, una compañía de software de visión por ordenador con reconocimiento a nivel mundial, ha sido seleccionada para participar en el proyecto AI-SEE liderado por Mercedes Benz AG cuyo fin reside en garantizar una conducción segura en condiciones de poca visibilidad. Recientemente incluida dentro de la lista 2021 CB Insights AI 100 de las nuevas empresas de inteligencia artificial más innovadoras del mundo y ganadora de la innovación tecnológica de vehículos autónomos más sobresaliente en los premios Tech.AD Europe de 2021, Algolux va a cooperar junto a 20 socios de nivel mundial a nivel de fabricante de equipamiento original durante un período de tres años para permitir la autonomía de nivel 4 en los vehículos de producción en masa. La intención es construir un novedoso y robusto sistema de sensores apoyado por inteligencia artificial, visión mejorada del vehículo para condiciones de baja visibilidad.

Sin disponer de una seguridad demostrada para todos los usuarios de la carretera, la visión de la conducción autónoma no se hará realidad. Los vehículos automatizados pueden estar listos para la introducción en el mercado solo si pueden operar de manera confiable en todo momento; esto requiere un sistema de conducción autónoma capaz de todas las condiciones que pueda garantizar un viaje seguro en todas las condiciones climáticas y de iluminación relevantes, como nieve, lluvia intensa o niebla. Empleando un enfoque de fusión de datos multisensoriales, los datos del sensor adquiridos se van a fusionar y se simularán mediante sofisticados algoritmos de inteligencia artificial adaptados a las necesidades de percepción climática adversa. Este novedoso sistema de detección y un mapa dinámico HD van a permitir poder disfrutar de un rendimiento de la localización en condiciones climáticas adversas en el modo de 24 horas al día/365 días al año.

Con el fin de servir de ayuda de cara al proyecto AI-SEE para poder cumplir sus objetivos, Algolux proporcionará tecnología y experiencia en el dominio en las áreas de algoritmos de inteligencia artificial de aprendizaje profundo, fusión de datos de distintos tipos de sensores, detección estéreo de largo alcance y procesamiento de señales de radar. Un objetivo fundamental de los sistemas de conducción avanzados es el reconocimiento de todos los usuarios de la carretera en condiciones meteorológicas adversas. Los sistemas de detección existentes no consiguen funcionar en casos en los que la fusión no se puede realizar debido a la falta de información redundante. Como ejemplo de ello están las mediciones del sensor que están distorsionadas en una medición (por ejemplo, retrodispersión LiDAR en la nieve) que podrían no estar distorsionadas en otras (cámara de intensidad). A fin de superar este problema, y al mismo tiempo proporcionar una redundancia en buenas condiciones, Algolux se basa en un enfoque de fusión inteligente que representa el centro de control o "cerebro" del sistema, permitiendo disponer de una plataforma de percepción más robusta y que se puede utilizar en cualquier iluminación o condiciones climáticas.

El doctor Werner Ritter, líder del consorcio Mercedes Benz AG, comentó: "Algolux es una de las pocas empresas del mundo que conoce bien las redes neuronales profundas al completo que se necesitan para desacoplar el hardware subyacente de nuestra aplicación. Todo ello, junto con el profundo conocimiento de la empresa sobre la aplicación de sus redes para una percepción sólida disponible en condiciones climáticas adversas, respalda directamente nuestro dominio de aplicación en AI-SEE".

"Algolux se muestra orgullosa de haber sido seleccionada para formar parte del consorcio AI-SEE como parte de un grupo de socios expertos en ADAS y AV líderes a nivel global", explicó Matthias Schulze, vicepresidente para Europa y Asia de Algolux. "Esperamos trabajar juntos con el fin de poder hacer frente al problema crítico de seguridad de la percepción en condiciones climáticas adversas y con poca luz para habilitar los vehículos de mercado masivo de nivel 4 del futuro".

Las innovaciones del proyecto no solo van a fortalecer en gran medida la competitividad de Europa al permitir la introducción en el mercado de la automatización L4 para 2030, sino que también ahorrarán tiempo y costes dedicados al desarrollo.

Es por ello que AI-SEE tiene la posibilidad de convertirse en un cambio de juego en la carrera mundial de vehículos automatizados para poder entrar por primera vez al mercado y allanar el camino para una conducción automatizada segura.

El proyecto va a estar financiado de forma conjunta por medio del Programa de Asistencia a la Investigación Industrial del Consejo Nacional de Investigación de Canadá (NRC IRAP), la Agencia Austriaca de Promoción de la Investigación (FFG), Business Finland y el Ministerio Federal de Educación e Investigación de Alemania BMBF bajo la etiqueta PENTA EURIPIDES² y estando además avalado por EUREKA.

Acerca de Algolux

Algolux es una compañía dedicada a la visión por ordenador y que cuenta con el reconocimiento a nivel mundial que ofrece la percepción más sólida y escalable de la industria para todas las condiciones, abordando tanto las cámaras existentes como los nuevos diseños a través de herramientas basadas en la nube y software de inteligencia artificial integrado.

Nombrada dentro de la lista CB Insights AI 100 del año 2021 de las nuevas empresas de inteligencia artificial más innovadoras del mundo, la compañía se fundó a partir de una investigación innovadora en la intersección del aprendizaje profundo, la visión por computadora y las imágenes computacionales. Nuestras soluciones de optimización de imagen y visión por computadora abordan el problema crítico de seguridad para ADAS de automoción, vehículos autónomos, flotas, robots móviles autónomos y análisis de video de tráfico de ciudades inteligentes.

Algolux tiene su sede central sita en Montreal, y cuenta con oficinas en Palo Alto y Múnich. Aprenda más por medio de la página web sita en algolux.com

Si desea conocer las últimas noticias, siga a Algolux en LinkedIn, Twitter y YouTube.

Acerca de AI-SEE

AI-SEE es un proyecto financiado por PENTA EURIPIDES². EURIPIDES² es un EUREKA Cluster que promueve la generación de proyectos de I+D innovadores, impulsados por la industria y precompetitivos en el área de Sistemas Electrónicos Inteligentes. Ya son 21 las organizaciones que se han comprometido a construir un nuevo y robusto sistema de detección respaldado por Inteligencia Artificial (IA) que permite la realización de viajes automatizados en condiciones variables de tráfico y clima.

Duración del proyecto: 36 meses, comenzando el 1 de junio de 2021. Coste total: 21,58 millones de euros.

Fondos de las autoridades públicas nacionales (PENTA EURIPIDES²) de fondo de etiqueta: 9,66 millones de euros. Coordinador: Mercedes Benz AG

Max Leblond – responsable de marketing, max.leblond@algolux.com - 514-589-3933